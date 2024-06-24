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Бизнес-ангел Сергей Лудин вложился в Poison Drop

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бизнес-ангел Сергей Лудин инвестировал в универмаг украшений и аксессуаров Poison Drop. Он получил 0,83% долей компании. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Бизнес-ангел Сергей Лудин вложился в Poison Drop
  1. Новости

АО «Тилтех» принадлежит 27,5% в ООО «Пойзон Дроп», Андрею Мигунову — 25%, Ирине Мысиной — 22,5%, еще 0,84% — у ООО «Хоспиталити Инвест», 0,83% — у Павла Коничева. Согласно данным базы «Контур.Фокус», с 20 июня доля Максима Пенкина снизилась с 23,33% до 22,5%.

В начале июня «ТилТех Капитал» увеличил долю владения в Poison Drop — с 25% до 27,5%. Покупка дополнительной доли в 2,5% могла обойтись в 30 млн рублей, оценили тогда аналитики.

Poison Drop основан в 2013 году Андреем Мигуновым, Ириной Кузнецовой, Ириной Мысиной и Русланом Трубчиком. В 2023 году компания смогла нарастить выручку до 901,2 млн рублей, в 2022 году она составляла 352 млн рублей. Чистая прибыль в прошлом году составила 43,8 млн рублей, в 2022 году — 1,9 млн рублей.

Фото на обложке: Poison Drop / Telegram

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