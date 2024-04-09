Фонд «СТ Капитал» и Сергей Солонин приобрели доли в онлайн-школе программирования Zerocoder

Венчурный фонд «СТ Капитал» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин приобрели доли в онлайн-школе программирования Zerocoder (ООО «Зерокодер»). Им теперь принадлежат 13,04% и 3,46% долей соответственно. Свою долю в компании увеличил также и ее гендиректор Кирилл Пшинник — с 0,83% до 5,91%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU.

Доли продали Анатолий Соловьев — с 37,42% до 25,98%, Олег Дорохов — с 29,32% до 24,33%, Сергей Петраковский — с 15% до 12,45%, АО «Солид Менеджмент» — 6% до 4,98%. Изменения в системе «Контур.Фокус» зарегистрированы 5 апреля.

По данным аналитической компании Dsight, в 2023 году совершено 13 EdTech-сделок, но известных сумм сделок мало и в Dsight их оценивают в $2–4 млн, только «Учи.ру» куплен за $119 млн.

Moscow Seed Fund вложил вместе с инвесторами в Zerocoder в 2023 году около $100 тыс. Обычно МПФ финансирует компании с оценкой $1,5–$5 млн, отмечают там.

«Можно предположить, что инвесторы зашли по оценке около $6 млн (100%), что составляет 5х к выручке, которая удвоилась за 2023 и составила чуть более 200 млн рублей (примерно $2 млн). Компания очень неплохо растет, и фаундеры достаточно опытные, что дает уверенность инвесторам делать на них ставку», — сообщил RB.RU гендиректор Dsight Сергей Канцеров.

В «СТ Капитал» RB.RU сообщили, что не комментируют сделки. Основатель Zerocoder Вадим Михалев и гендиректор школы Кирилл Пшинник не ответили на запрос на момент публикации.

Сергей Солонин в 2022 году уже инвестировал в эту онлайн-школу. Через год он вышел из части активов, в которые вкладывался ранее. Его доли при этом перешли к АО «Солид Менеджмент» — управляющей компании, которая работает на рынке ценных бумаг с 1997 года. Тогда RB.RU в одном из проектов при этом подтвердили, что бизнесмен не выходил из числа владельцев, изменилась только форма владения активом

По словам гендиректора ИА «INFOLine» Ивана Федякова, все, что касается EdTech сейчас находится на достаточно активном подъеме. И несмотря на ужесточение конкуренции на российском рынке, многие проекты имеют потенциал для масштабирования и выхода на зарубежные рынки, так как, по большому счету, все эти технологии более-менее универсальны и востребованы в других странах.

Аналитик также обратил внимание на саму технологию зерокодинга, которая позволяет без знаний программирования заниматься реализацией различных проектов.

«И в целом говорят, что это в ближайшее время может стать новой вехой в развитии программирования, так как глубокое знание программного кода станет уделом узких специалистов и профессионалов, а подавляющее большинство пользователей будут писать свои решения с использованием идеологии зерокодинга, которая как конструктор собирает проект достаточно легко и быстро, при этом он может быть высокотехнологичным. Поэтому интерес и инвестиции здесь связаны с перспективностью самого проекта», — заключил Федяков.

Zerocoder основали в 2021 году серийный предприниматель Вадим Михалев, бывший продакт-менеджер Tinkoff Леонид Бяков, совладелец Unisender Дмитрий Соловьев и сооснователь компаний «Финолог» и «Мегаплан» Михаил Смолянов. Позднее в проект вошел Кирилл Пшинник, основатель «Мегапрорыв» и экс-коммерческий директор компании «Юниум.ру».

По данным ЕГРЮЛ, в 2023 году ООО «Зерокодер» получило чистый убыток 10,6 млн рублей, выручка компании составила 204,8 млн рублей.

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