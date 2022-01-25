Онлайн-школа для разработчиков «Зерокодер» привлекла первые инвестиции от Сергея Солонина и менеджеров «Яндекса»

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин и два менеджера «Яндекса» стали инвесторами российской онлайн-школы «Зерокодер», которая обучает профессии no-code разработчика. Проект получил 20 млн рублей, сообщил RB.RU его сооснователь Вадим Михалев.

Это первый раунд для компании, ранее «Зерокодер» развивался за счет собственных средств. По словам сооснователя и коммерческого директора компании Кирилла Пшинника, «инвесторы суммарно получили долю в 10%, при пост-мани оценке 200 млн рублей».

Онлайн-школа, по данным Inc, направит инвестиции на создание новых образовательных продуктов и продвижение в регионах России. К 2023 году «Зерокодер» планирует обучить нокодингу (программирование без кода) первые 100 тыс. россиян.

Пшинник также уточнил RB.RU, что компания планирует развиваться по всей России, сделав особый фокус не на Москве и Санкт-Петербурге, а на региональных центрах. «Мы думаем, что там мы сможем дать максимальную пользу людям и позволить каждому, у кого есть компьютер и выход в сеть "войти в ИТ"», — добавил он.

«Зерокодер» основали в 2021 году серийный предприниматель Вадим Михалев, бывший продакт-менеджер Tinkoff Леонид Бяков, совладелец Unisender Дмитрий Соловьев и сооснователь компаний «Финолог» и «Мегаплан» Михаил Смолянов. Позднее в проект вошел Кирилл Пшинник, основатель «Мегапрорыв» и экс-коммерческий директор компании «Юниум.ру».

Команда «Зерокодер»

По собственным данным, выручка проекта в 2021 году составила 60,1 млн рублей.

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Фото на обложке: «Зерокодер»