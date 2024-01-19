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Владельцем части активов сооснователя Qiwi Сергея Солонина стала управляющая компания «Солид Менеджмент»

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

В середине декабря 2023 года сооснователь Qiwi Сергей Солонин вышел из части активов, в которые инвестировал ранее. Его доли при этом перешли к АО «Солид Менеджмент» — управляющей компании, которая работает на рынке ценных бумаг с 1997 года, обратил внимание RB.RU. 

Официально связи между УК и Солониным нет, представители Солонина и Солид Менеджмент» также не предоставили комментарии по этому вопросу. В одном из проектов при этом подтвердили, что бизнесмен не выходил из числа владельцев, изменилась только форма владения активом.

Владельцем части активов сооснователя Qiwi Сергея Солонина стала управляющая компания «Солид Менеджмент»

RB.RU обнаружил изменения в трех стартапах, которые ранее получили инвестиции от Солонина. Так, согласно данным системы «Контур.Фокус», АО «Солид Менеджмент» получило доли в стартапах Kampus, Restik и Zerocoder. Размер полученных долей УК в каждом случае соответствует тем, которыми владел Солонин.

  • С 14 декабря 55,23% в ООО «Теории и практики» (юрлицо платформы для корпоративного обучения Kampus) перешли АО «Солид Менеджмент». До 24 августа 2023 года такая же доля принадлежала Сергею Солонину. 

В пресс-службе Kampus пояснили RB.RU, что речь идет об изменении юридической формы владения. «Солонину принадлежат, как и раньше, исключительные права на эту долю», — добавили там.

Ранее в ноябре в этот же стартап вложилась структура «Вымпелкома», созданная для венчурных инвестиций. ООО «Хайв» получило в Kampus 12%. Еще 10% на данный момент принадлежит Надежде Маковой и по 7,59% — у Алексея Ильина, Александра Лиманского и Ильи Долгопольского.

  • Долю поменьше — 13,05% — «Солид Менеджмент» получил в платформе облачных сервисов для кафе и ресторанов Restik. 19 декабря структура вошла в ООО «Рестик», где до июня 2023 года 13,05% принадлежали Сергею Солонину. Вместе с тем в этот проект также инвестировал «Вымпелком» через ООО «Хайв». В ноябре «Хайв» получил в стартапе 10%.

На данный момент 25,96% и 23,73% сохраняется за основателями Олегом Сужаевым и Кириллом Гусевым соответственно. Также по 8,6% — у Эдгара Климова и Алексея Шестакова. Виктору Христенко принадлежат 4,2%, Андрею Данилову — 4%. И еще 1,82% остается за Александром Тараном. RB.RU направил запрос в Restik, но на момент публикации не получил ответа.

  • Еще 6% «Солид Менеджмент» получил 14 декабря в ООО «Зерокодер» (Zerocoder, онлайн-школа, которая обучает no-code разработке) — такая же доля ранее принадлежала Солонину. В структуре владельцев этой компании произошло сразу несколько изменений — номинально из числа участников вышли Солонин (владел 6% в ООО), сооснователь проекта Вадим Михалев, Михаил Смолянов (по 22,25% каждый), Виктор Ламбурт (2%). 

Среди новых владельцев — АО «Солид Менеджмент» (получило 6%, что аналогично доле, которой владел Солонин), Олег Дорохов (29,32%), Сергей Петраковский (15%), Андрей Холодий (2%). Увеличил свою долю в результате изменений Анатолий Соловьев (с 22,25% до 29,32%), снизил с 22,24% до 7,24% Леонид Бяков, сохранили свои доли Сергей Бражник (2%) и Кирилл Пшинник (1%).  

В Zerocoder официально комментировать изменения не стали. 

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Представители «Солид Менеджмент» в ответ на запрос RB.RU о связи с Солониным сообщили, что «информация о закрытом паевом инвестиционном фонде, паи которого ограничены в обороте, не подлежат публичному раскрытию». Сергей Солонин и его представители на момент публикации не ответили на запрос. 

Что об изменениях в структуре владения активами говорят эксперты

В переводе личных инвестиций под общий «зонтик» нет ничего необычного или специфического для 2024 года, или России, или лично Солонина, считает сооснователь United Investors Александр Горный. «Так многие делают и всегда делали по самым разным причинам: от экономии на налогах до желания выделить долю в инвестициях своим управляющим», — отметил инвестор.  

Адвокат Игорь Апостол согласен, что передача управления активами условно неаффилированным, а порой почти анонимным юридическим лицам является не новшеством нынешних реалий, а довольно старым инструментом защиты бизнеса. Такая практика, по его словам, распространена не только в России.

«У крупных предприятий, а также успешных стартапов всегда существовал и существует риск рейдерских захватов, поэтому наличие у предпринимателя публичного актива нередко становится поводом для вымогательств и иных преступных посягательств. Кроме того, в некоторых случаях, частная жизнь владельца становится поводом для наложения арестов и иных обременений на их активы, что в конечном итоге может привести к парализации деятельности, а иногда и краху предприятия», — отмечает Апостол. 

  • Сергей Солонин — российский предприниматель и инвестор, является сооснователем платежного сервиса Qiwi. Осуществляет частные инвестиции в финтех-проекты. Солонин вложился в Kampus в ноябре 2019 года, в Restik и Zerocoder — в марте 2023 года. 
  • АО «Солид Менеджмент» работает на рынке ценных бумаг с 1997 года. Управляет инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. По собственным данным УК, общая стоимость чистых активов составляет 322 млрд рублей. 

Над материалом работали Анастасия Марьина и Наталья Гормалева. 

Фото на обложке: Unsplash

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