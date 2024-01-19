Владельцем части активов сооснователя Qiwi Сергея Солонина стала управляющая компания «Солид Менеджмент»

Официально связи между УК и Солониным нет, представители Солонина и Солид Менеджмент» также не предоставили комментарии по этому вопросу. В одном из проектов при этом подтвердили, что бизнесмен не выходил из числа владельцев, изменилась только форма владения активом.

В середине декабря 2023 года сооснователь Qiwi Сергей Солонин вышел из части активов, в которые инвестировал ранее. Его доли при этом перешли к АО «Солид Менеджмент» — управляющей компании, которая работает на рынке ценных бумаг с 1997 года, обратил внимание RB.RU.

RB.RU обнаружил изменения в трех стартапах, которые ранее получили инвестиции от Солонина. Так, согласно данным системы «Контур.Фокус», АО «Солид Менеджмент» получило доли в стартапах Kampus, Restik и Zerocoder. Размер полученных долей УК в каждом случае соответствует тем, которыми владел Солонин.

С 14 декабря 55,23% в ООО «Теории и практики» (юрлицо платформы для корпоративного обучения Kampus) перешли АО «Солид Менеджмент». До 24 августа 2023 года такая же доля принадлежала Сергею Солонину.

В пресс-службе Kampus пояснили RB.RU, что речь идет об изменении юридической формы владения. «Солонину принадлежат, как и раньше, исключительные права на эту долю», — добавили там.

Ранее в ноябре в этот же стартап вложилась структура «Вымпелкома», созданная для венчурных инвестиций. ООО «Хайв» получило в Kampus 12%. Еще 10% на данный момент принадлежит Надежде Маковой и по 7,59% — у Алексея Ильина, Александра Лиманского и Ильи Долгопольского.

Долю поменьше — 13,05% — «Солид Менеджмент» получил в платформе облачных сервисов для кафе и ресторанов Restik. 19 декабря структура вошла в ООО «Рестик», где до июня 2023 года 13,05% принадлежали Сергею Солонину. Вместе с тем в этот проект также инвестировал «Вымпелком» через ООО «Хайв». В ноябре «Хайв» получил в стартапе 10%.

На данный момент 25,96% и 23,73% сохраняется за основателями Олегом Сужаевым и Кириллом Гусевым соответственно. Также по 8,6% — у Эдгара Климова и Алексея Шестакова. Виктору Христенко принадлежат 4,2%, Андрею Данилову — 4%. И еще 1,82% остается за Александром Тараном. RB.RU направил запрос в Restik, но на момент публикации не получил ответа.

Еще 6% «Солид Менеджмент» получил 14 декабря в ООО «Зерокодер» (Zerocoder, онлайн-школа, которая обучает no-code разработке) — такая же доля ранее принадлежала Солонину. В структуре владельцев этой компании произошло сразу несколько изменений — номинально из числа участников вышли Солонин (владел 6% в ООО), сооснователь проекта Вадим Михалев, Михаил Смолянов (по 22,25% каждый), Виктор Ламбурт (2%).

Среди новых владельцев — АО «Солид Менеджмент» (получило 6%, что аналогично доле, которой владел Солонин), Олег Дорохов (29,32%), Сергей Петраковский (15%), Андрей Холодий (2%). Увеличил свою долю в результате изменений Анатолий Соловьев (с 22,25% до 29,32%), снизил с 22,24% до 7,24% Леонид Бяков, сохранили свои доли Сергей Бражник (2%) и Кирилл Пшинник (1%).

В Zerocoder официально комментировать изменения не стали.

Представители «Солид Менеджмент» в ответ на запрос RB.RU о связи с Солониным сообщили, что «информация о закрытом паевом инвестиционном фонде, паи которого ограничены в обороте, не подлежат публичному раскрытию». Сергей Солонин и его представители на момент публикации не ответили на запрос.

Что об изменениях в структуре владения активами говорят эксперты

В переводе личных инвестиций под общий «зонтик» нет ничего необычного или специфического для 2024 года, или России, или лично Солонина, считает сооснователь United Investors Александр Горный. «Так многие делают и всегда делали по самым разным причинам: от экономии на налогах до желания выделить долю в инвестициях своим управляющим», — отметил инвестор.

Адвокат Игорь Апостол согласен, что передача управления активами условно неаффилированным, а порой почти анонимным юридическим лицам является не новшеством нынешних реалий, а довольно старым инструментом защиты бизнеса. Такая практика, по его словам, распространена не только в России.

«У крупных предприятий, а также успешных стартапов всегда существовал и существует риск рейдерских захватов, поэтому наличие у предпринимателя публичного актива нередко становится поводом для вымогательств и иных преступных посягательств. Кроме того, в некоторых случаях, частная жизнь владельца становится поводом для наложения арестов и иных обременений на их активы, что в конечном итоге может привести к парализации деятельности, а иногда и краху предприятия», — отмечает Апостол.

Сергей Солонин — российский предприниматель и инвестор, является сооснователем платежного сервиса Qiwi. Осуществляет частные инвестиции в финтех-проекты. Солонин вложился в Kampus в ноябре 2019 года, в Restik и Zerocoder — в марте 2023 года.

АО «Солид Менеджмент» работает на рынке ценных бумаг с 1997 года. Управляет инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. По собственным данным УК, общая стоимость чистых активов составляет 322 млрд рублей.

Над материалом работали Анастасия Марьина и Наталья Гормалева.

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