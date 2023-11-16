Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Вымпелком» вложился в платформу корпоративного обучения Kampus для «усиления венчурного портфеля»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Дочка» «Вымпелкома», которая занимается венчурными инвестициями, получила 12% в российской платформе для корпоративного обучения Kampus. С этим приобретением телеком-оператор рассчитывает усилить свой венчурный портфель.

«Вымпелком» вложился в платформу корпоративного обучения Kampus для «усиления венчурного портфеля»

«Вымпелком» стал владельцем доли в ООО «Теории от практиков» (Kampus) через ООО «Хайв» 7 ноября 2023 года. Сумма инвестиций не раскрывается.

Юрлицо Kampus основано в 2019 году, релиз платформы состоялся в марте 2021 года. Среди клиентов стартапа в «Вымпелкоме» называют X5 Group, «Cамолет», «Банк Точка», Qiwi, Mitsubishi Electric и другие компании — всего более 40. По состоянию на начало ноября количество пользователей достигает 160 тыс.

Платформа входит в единый реестр российского ПО и имеет аккредитацию IT-компании. Директор по инновациям «Вымпелкома» Николай Евченко сообщил, что «надеется на то, что Kampus усилит венчурный портфель [«Вымпелкома]».

  • Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Теории от практиков» по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом — до 110,5 млн рублей, чистая прибыль — в 2,7 раза, до 297 тыс. рублей.
  • Основным владельцем Kampus выступает сооснователь Qiwi Сергей Солонин — у него 55,2% долей, ООО «Хайв» получило 12% (при этом пропорционально снизилась доля Надежды Маковой, которая сейчас владеет 10%), по 7,6% у Алексея Ильина, Александра Лиманского и Ильи Долгопольского. Доля в 10% Надежды Маковой находится в залоге у Moscow Seed Fund (накануне фонд сообщил, что предоставил Kampus заем).

«Вымпелком» зарегистрировал ООО «Хайв» в 2022 году. 8 ноября юрлицо также вошло в число владельцев сервиса облачных решений для ресторанов Restik. Еще 15% «Хайв» владеет в детской онлайн-школе «Новатор Скул».

Опрошенные RB.RU эксперты ранее объснили, что, приобретая доли в стартапах, «Вымпелком» хочет догнать конкурентов в развитии собственной экосистемы.

Фото на обложке: Unsplash

Узнай по ссылке, как выбрать сервис управления проектами в компании

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Вымпелком» приобрел долю в сервисе облачных решений для ресторанов Restik
  2. 2 Как дважды два: как быстро освоить профессию разработчика онлайн-курсов
  3. 3 Знания для всех: подборка платформ для создания онлайн-курсов
  4. 4 Нейросети для изучения языков: какими сервисами пользоваться и что пока нельзя поручить алгоритму
  5. 5 Стартапы познакомятся с инвесторами на конкурсе питчей hh Ventures
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ