«Вымпелком» вложился в платформу корпоративного обучения Kampus для «усиления венчурного портфеля»

«Дочка» «Вымпелкома», которая занимается венчурными инвестициями, получила 12% в российской платформе для корпоративного обучения Kampus. С этим приобретением телеком-оператор рассчитывает усилить свой венчурный портфель.

«Вымпелком» стал владельцем доли в ООО «Теории от практиков» (Kampus) через ООО «Хайв» 7 ноября 2023 года. Сумма инвестиций не раскрывается.

Юрлицо Kampus основано в 2019 году, релиз платформы состоялся в марте 2021 года. Среди клиентов стартапа в «Вымпелкоме» называют X5 Group, «Cамолет», «Банк Точка», Qiwi, Mitsubishi Electric и другие компании — всего более 40. По состоянию на начало ноября количество пользователей достигает 160 тыс.

Платформа входит в единый реестр российского ПО и имеет аккредитацию IT-компании. Директор по инновациям «Вымпелкома» Николай Евченко сообщил, что «надеется на то, что Kampus усилит венчурный портфель [«Вымпелкома]».

Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Теории от практиков» по итогам 2022 года увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом — до 110,5 млн рублей, чистая прибыль — в 2,7 раза, до 297 тыс. рублей.

Основным владельцем Kampus выступает сооснователь Qiwi Сергей Солонин — у него 55,2% долей, ООО «Хайв» получило 12% (при этом пропорционально снизилась доля Надежды Маковой, которая сейчас владеет 10%), по 7,6% у Алексея Ильина, Александра Лиманского и Ильи Долгопольского. Доля в 10% Надежды Маковой находится в залоге у Moscow Seed Fund (накануне фонд сообщил, что предоставил Kampus заем).

«Вымпелком» зарегистрировал ООО «Хайв» в 2022 году. 8 ноября юрлицо также вошло в число владельцев сервиса облачных решений для ресторанов Restik. Еще 15% «Хайв» владеет в детской онлайн-школе «Новатор Скул».

Опрошенные RB.RU эксперты ранее объснили, что, приобретая доли в стартапах, «Вымпелком» хочет догнать конкурентов в развитии собственной экосистемы.

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