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«Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama. Клиенты сервиса сохранят доступ ко всем его инструментам, а развитие платформы продолжится под собственным брендом.

«Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama

«Яндекс» сообщил о закрытии сделки по приобретению рекламной платформы eLama. Условия сделки компания не раскрыла, следует из ее сообщения. 

Развитие eLama продолжится под собственным брендом компании, подчеркнули в «Яндексе».

«Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам, а сотрудничество с площадками-партнерами продолжится на прежних условиях», —  отметили в компании.

«Яндекс» объявил о покупке eLama в январе 2022 года. eLama — сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах.

Изначально «Яндекс» рассчитывал завершить сделку еще во втором квартале 2022 года после согласования с ФАС. 

Фото на обложке: evgris / Shutterstock

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