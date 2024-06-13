«Яндекс» закрыл сделку по покупке рекламной платформы eLama. Клиенты сервиса сохранят доступ ко всем его инструментам, а развитие платформы продолжится под собственным брендом.
«Яндекс» сообщил о закрытии сделки по приобретению рекламной платформы eLama. Условия сделки компания не раскрыла, следует из ее сообщения.
Развитие eLama продолжится под собственным брендом компании, подчеркнули в «Яндексе».
«Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам, а сотрудничество с площадками-партнерами продолжится на прежних условиях», — отметили в компании.
«Яндекс» объявил о покупке eLama в январе 2022 года. eLama — сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах.
Изначально «Яндекс» рассчитывал завершить сделку еще во втором квартале 2022 года после согласования с ФАС.
Фото на обложке: evgris /
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