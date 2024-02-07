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«Яндекс» сообщил о планах закрыть сделку по покупке рекламного сервиса eLama летом 2024 года

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

«Яндекс» сообщил о планах закрыть сделку по покупке технологической платформы рекламного сервиса eLama в середине 2024 года. Изначально компания рассчитывала завершить ее еще во втором квартале 2022 года после согласования с ФАС.

«Яндекс» сообщил о планах закрыть сделку по покупке рекламного сервиса eLama летом 2024 года

В сообщении технологической компании отмечается, что необходимые согласования еще предстоит получить.

«Компания продолжит развивать платформу под тем же брендом. Клиенты eLama сохранят доступ ко всем привычным инструментам и получат новые возможности», — сообщили в «Яндексе».

По итогам сделки к «Яндексу» перейдут технологическая платформа и команда. Сервис eLama, как сообщается, получит дополнительные возможности для развития и масштабирует бизнес.

Платформа eLama позволяет настраивать, размещать и оптимизировать рекламные кампании в интернете. С ее помощью можно запускать рекламу в 19 системах, включая системы «Яндекса», VK и Telegram.

Впервые «Яндекс» объявил о сделке с eLama в январе 2022 года.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

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