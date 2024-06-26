DocsInBox купил у ISLA 10,8% в сервисе геомаркетинга «Поинтер»

Сервис выставления электронных счетов поставщикам ресторанов DocsInBox приобрел долю в компании, управляющей отзывами на картах «Поинтер». Смысл сделки и ее цель участники не раскрывают. Известно, что обе компании уже работают с крупнейшей сетью ресторанов «Додо пицца».

Развивающий систему автоматизации работы для ресторанов и кафе DocsInBox (российское юрлицо ООО «Доксинбокс») получил 10,83% в сервисе геомаркетинга ООО «Поинтер», узнал RB.RU.

Ранее доля принадлежала фонду ISLA (ООО «Исла»), которым владеют АО «ТилТех», Владимир Трембовольский и Алексей Бабошин, следует из данных ЕГРЮЛ. Основатели ООО «Поинтер» Артем Ефремов, Ольга Болотова и Мария Нигголь сохранили свои доли в компании.

Участники сделки отказались от комментариев. Источник, знакомый с ситуацией, заявил RB.RU, что «Поинтер» является третьи по величине на рынке геомаркетинга для сетей.

«Крупнейшими игрокам на рынке подобных услуг являются RocketData (управляет данными более 190 тысяч филиалов клиентов), Pinbox (100 тысяч карточек филиалов) и «Поинтер» (обслуживает 95 тысяч филиалов клиентов)», — пояснил источник.

Услуги локального маркетинга особенно актуальны для крупных компаний с большим числом филиалов (магазинов или точек), сообщил источник.

«Такие сервисы дают возможность из одного личного кабинета по принципу одного окна управлять разными профилями компании на картах и отвечать на отзывы. То есть бизнесу не приходится заходить в разные аккаунты, удается сэкономить время», — пояснил эксперт.

У основных игроков рынка схожий функционал, но у кого-то больше возможностей, например, больше интеграций с сайтами отзывов и геосервисов.

«Чем больше этих источников в платформе, тем лучше для клиента — так он может охватить максимальное количество площадок, где о нем пишут отзывы. Например, в RocketData таких источников больше 100», — уточнил источник.

«Поинтер» уже два раза привлекал внимание венчурных инвесторов.

В 2021 году венчурный фонд QVentures приобрел 10,5% в «Поинтере», инвестировав в компанию 40 млн рублей. Через два года основатели выкупили долю фонда.

В январе 2020 года «Поинтер» привлек инвестиции в размере 10 млн рублей от фонда ISLA. Благодаря раунду компания показала рост в 3,5 раза по выручке и в 2,5 раза по ARR по итогам 2020 года, писал RB.RU.

Фото в тексте: Скрин с информации из "Контур Фокус"

За последний год компания показала хорошие результаты. Выручка «Поинтера» в 2023 году выросла в 1,5 раза, до 166,2 млн рублей, а чистая прибыль — в 2,4 раза, до 39,2 млн рублей. Компания предлагает клиентам разместить информацию на «Яндекс Картах», «Google Картах», «2ГИС», Zoon и других платформах, собрать отзывы с карт, отзовиков, сторов в единую ленту, управлять репутацией и увеличивать количество клиентов. На сайте «Поинтера» указано, что с ним уже работают «Вкусвилл», «Четыре лапы», «Гемотест», «Спортмастер» и другие. У «Поинтера» и DocsInBox есть общий клиент — «Додо пицца». RB.RU направил запрос в сеть пиццерий.

DocsInBox активно инвестирует в развитие. В апреле компания привлекла финансирование в размере $500 тыс. от неназванных инвесторов на развитие в ОАЭ. Компания собиралась направить средства на расширение возможностей платформы электронного выставления счетов и закупок в сегменте HoReCa в ОАЭ, чтобы сократить ручной труд на 15%. Также в декабре компания привлекла 30 млн рублей в качестве гранта от Фонда содействия инновациям. В такую сумму в июне компания оценивала запуск ИИ-решения для сверки номенклатур в ресторанах.

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