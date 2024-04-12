Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 2,6 млн рублей. В нее вложились 19 участников образовательной программы «Венчурная академия 6». Они присоединились к крупному раунду стартапа, из которого 30 млн уже закрыто. Об этом сообщила управляющий партнер венчурной платформы IZBA Рената Джордж.
SimpleEstate основана в 2019 году выходцем из международного инвестбанка Goldman Sachs Никитой Корниенко. Компания позволяет инвестировать от 100 тыс. рублей в профессионально подобранные объекты коммерческой недвижимости полностью онлайн. Входит в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ.Стоимость портфеля недвижимости SimpleEstate составляет более 1,3 млрд рублей, на платформе зарегистрировано свыше 10 тыс. инвесторов.
- В августе 2022 года SimpleEstate привлекла 30 млн рублей от частного фонда AYR Capital в обмен на 13% в компании.
- В декабре 2023 года компания получила 30 млн рублей от венчурных фондов Kama Flow, Malina VC и AYR Capital. Тогда основатель платформы Никита Корниенко говорил, что SimpleEstate планирует в 2024 году привлечь еще 20 млн рублей от синдиката частных инвесторов.
Венчурная академия — программа для начинающих инвесторов и бизнес-ангелов. За время работы участники проинвестировали 315 млн рублей.
По словам Ренаты Джордж, в 2023 году концепцию Венчурной академии обновили. Первый блок программы помогает участникам разобраться в процессе инвестиционного анализа стартапов, чтобы потом сделать правильный выбор для инвестиций.
Участники также организуют венчурный синдикат и изучают инвестстратегии, метрики венчурного инвестирования и юридические аспекты.
Фото на обложке: Unsplash
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