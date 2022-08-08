Инвестплатформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 30 млн рублей на развитие и маркетинг

Инвестиционная платформа коммерческой недвижимости SimpleEstate привлекла 30 млн рублей от частного фонда AYR Capital в обмен на 13% в компании, сообщил RB.RU представитель SimpleEstate.

Оценка компании по итогам раунда составила 230 млн рублей. Деньги от AYR Capital пойдут на стратегическое развитие бизнеса и маркетинг.

SimpleEstate была запущена в 2019 году выходцем из Goldman Sachs Никитой Корниенко. Компания структурирует сделки с недвижимостью через акционерные общества, входит в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ.

Сейчас под управлением SimpleEstate находятся четыре объекта недвижимости стоимостью более 500 млн рублей. По данным платформы, средняя доходность инвесторов составляет 20–25% в зависимости от пропорции по объектам.

«Мы находим инвестиционно привлекательный объект и проводим детальный аудит. После чего размещаем его на платформе, собираем заявки, подписываем договор с инвесторами, покупаем объект и выплачиваем дивиденды. Создаем отдельное акционерное общество, которое владеет объектом недвижимости, выступая в роли юридической прослойки» — сообщил гендиректор SimpleEstate Никита Корниенко.

До текущего раунда в SimpleEstate инвестировали несколько сотрудников Goldman Sachs, партнер венчурного фонда I2BF Global Ventures Александр Невинский и ряд бизнес-ангелов.

AYR Capital — частный инвестиционный фонд, основанный Александром Рогачевым в 2014 году. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость и долговых инструментах.

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