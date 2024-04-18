Сервис речевой аналитики Dialext привлек 6 млн рублей от 292 частных инвесторов

Платформа для аудита телефонных разговоров с помощью искусственного интеллекта Dialext привлекла 6 млн рублей инвестиций через краудинвестинговую платформу brainbox.VC в обмен на 15%-ную долю в компании. Об этом RB.RU сообщил представитель площадки.

Средства предоставили 292 частных инвестора. Сделка стала пятым раундом на платформе brainbox.VC за последние полгода.

Dialext — сервис для аудита телефонных переговоров, позволяет выявить проблемы бизнеса в коммуникациях с клиентами. По словам СЕО Антона Сафина, стартап работает на стыке гуманитарных и технических наук — учитывает психологию переговоров и продаж.

Привлеченные средства Dialext направит на маркетинг, техническую доработку платформы, а также найм и обучение сотрудников.

Ранее проект существовал на собственные деньги основателей и средства гранта по программе Фонда содействия инновациям.

Из ближайших целей команды — выйти на точку безубыточности, запустить второй раунд инвестиций и выйти на рынки Юго-Восточной Азии.

По собственным данным brainbox.VC, на апрель 2023 через платформу были привлечены инвестиции на сумму более 62 млн рублей. На платформе более 6,8 тыс. зарегистрированных пользователей. Размещение проектов на платформе началось в сентябре 2023 года.

Фото на обложке: brainbox.VC