«Яндекс» консолидировал платформу для автокредитования «еКредит». Ранее, в 2021 году, компания приобретала 25% в сервисе. Сейчас развивать платформу планируется вместе с принадлежащим «Яндексу» «Авто.ру». О сделке сообщили в пресс-службе технологической компании.

В «еКредит» объединены автодилеры и банки. Сервис в основан в 2016 году. Основатель Кирилл Ларин был единственным бенефициаром до 2021 года, когда «Яндекс» впервые заинтересовался бизнесом. Тогда российская компания выкупила 25% ООО «Кредитит» (юрлицо платформы). В мае 2024 года «Яндекс» увеличил свою долю до 30%.

Отмечается, что сотрудники платформы будут развивать ее совместно с командой «Авто.ру». Бренд «еКредит» сохранится, но в будущем сервисы будут работать через единый личный кабинет.

По словам директора по развитию бизнеса в «Яндекс» Александра Зверева, за счет объединения двух сервисов компания сможет предложить рынку больше инструментов для продажи авто.

«Также в будущем и при определенном векторе развития рынка автобизнесу и банкам можно будет рассчитывать на оформление кредитов онлайн на Авто.ру», — отметил Зверев.

Кирилл Ларин, основатель «еКредит», в свою очередь отметил, что инвестиции «Яндекса» позволили привлечь новых клиентов и расширить свое присутствие в регионах. Также компания разработала новые продукты.

«Став частью "Авто.ру", мы сможем нарастить темпы развития. Это, в свою очередь, откроет новые перспективы для наших партнеров: дилеров, банков, страховщиков и дистрибьюторов», — сказал Ларин.

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