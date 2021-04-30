Ракеты, фитнес и дроны: обзор венчурных сделок на российском рынке за апрель

В апреле венчурные инвесторы вкладывались в стартапы по зарядке и аренде смартфонов, в фитнес-приложения и приложения по управлению здоровьем и даже в ракетостроение.

Компания «БиоМикроГели», разрабатывающая экологичные средства для очистки воды и твердых поверхностей, привлекла 1 млрд руб. от основателя фонда Zoom Capital Грегори Беренштейна.

Компания основана в 2012 году аспирантом Уральского технического университета Андреем Елагиным и инженером Вадимом Турыгиным. Эти средства стартап потратит на экспансию на глобальный рынок, расширение продуктовой линейки и увеличение производственных мощностей.

Российский сервис управления здоровьем Checkme привлек $380 тысяч от Moscow Seed Fund и бизнес-ангелов: Виталия Герко, Дмитрия Тюменкова, Максима Пушкарева, Евгения Преснякова, Владимира Христенко и Сергея Дашкова.

Cheсkme был основан в 2019 году Анастасией Файзуленовой, это сервис для прохождения комплексной оценки здоровья. Привлеченные средства пойдут на масштабирование проекта, развитие B2C-направления, а также на разработку мобильного приложения сервиса, где будут храниться данные пользователей по итогам обследований и расшифровка анализов.

Читайте историю Checkme в материале RB.RU: ТО для организма: история российского MedTech-стартапа Checkme

Российский стартап по аренде смартфонов «Запросто!» привлек $1 млн от LANIT Ventures. Сервис «Запросто!» позволяет арендовать смартфон, погашать платежи за счет кэшбэка за покупки и обменять устаревшую модель на новую по подписке.

Компания была запущена в 2019 году серийным предпринимателем и основателем онлайн-сервиса автозаймов CarMoney Антоном Зиновьевым и предпринимателем из сферы sharing economy Александром Жирновым.

В планах компании — предустановка на смартфоны собственного суперприложения, с помощью которого можно будет купить продукты, лекарства, билеты в кино или заказать такси, а также интеграция маркетплейса «Запросто!» с рядом банковских сервисов.

Российский сервис для аренды пауэрбанков «Бери заряд!» привлек 431 млн рублей от нескольких бизнес-ангелов.

В компанию вложились: бывший вице-президент Военно-промышленного банка Богдан Леонов (9,34%), бизнес-ангелы Валерий Иванов (5,21%) и Алла Мерман (5,21%), а также совладелец компании по продаже карбюраторов weber-auto ru Александр Кабатов (3%).

Сделка стала экзитом для нескольких ранних инвесторов. 247 млн рублей вложат в оборудование, которое будет установлено на новых рынках для тестирования спроса.

«Бери заряд!» был запущен в 2018 году предпринимателем Кириллом Кулаковым. Стартап устанавливает в кафе, клубах и торговых центрах станции, где можно взять в аренду пауэрбанк.

Российская платформа для самообслуживания в магазинах Briskly привлекла $3 млн от ранних инвесторов — бизнес-ангела Максима Полетаева, британского фонда Gauss Ventures, а также неназванных бизнес-ангела и фонда. Briskly основал предприниматель из Архангельска Глеб Харитонов в 2018 году.

Российский сервис по аренде электросамокатов Urent привлек 200 млн рублей от фонда Sistema SmartTech (управляющий партнер — Ксения Шойгу, дочь министра обороны России Сергея Шойгу), созданного АФК «Система» в 2020 году. Для фонда это первая инвестиция.

Полученное финансирование стартап планирует направить на расширение парка, а также на региональную экспансию. Urent был запущен в Краснодарском крае предпринимателем Андреем Колесником в конце 2018 года. В Москве и других российских городах сервис появился в прошлом году.

Блокчейн-платформа Free TON привлекла $6 млн от фондов Runa Capital, RTP Global миллиардера Леонида Богуславского и ряда иностранных фондов, названия которых не раскрываются. TON Labs основан в 2018 году Александром Филатовым.

Компания создала операционную систему TON OS и несколько других компонентов для Telegram Open Network — проекта мессенджера Telegram, разработку которого прекратили в мае 2020 года. Так как код TON был открытым, TON Labs объединила его с TON OS и в мае 2020 года запустила платформу Free TON.

Представители сообщества подчеркивают, что Free TON никак не связана с Telegram, инвесторами и спором SEC против компании.

Российский разработчик коммерческих дронов для промышленности «Фиксар» привлек $2 млн в ходе pre-A раунда от нескольких бизнес-ангелов и клуба инвесторов Angelsdeck, который вложил $620 тысяч. Средства будут использованы для расширения географии работы — компания планирует запустить продажи в странах Европы, Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

«Фиксар» был запущен Василием Лукашовым в 2018 году. Стартап выпускает коммерческие беспилотные летательные аппараты, которые можно использовать внутри и вне помещений, в труднодоступных зонах, а также тренировочные дроны, с помощью которых можно научиться проектировать, настраивать и эксплуатировать беспилотные авиационные системы.

Российский фитнес-стартап WorkoutMe привлек $150 тысяч от венчурного клуба Around Capital.

Инвесторами pre-seed раунда выступили Дмитрий Морозов, основатель и СЕО международного паблишера Green Grey, Михаил Горюнов, кофаундер 3Commas, бизнес-ангелы Александр Русанов и Гордей Бородин, Александр Лебедев, основатель AppLife, и Анна Никишина, кофаундер венчурного клуба Around Capital.

Привлеченные средства планируется направить на доработку продукта и привлечение пользователей. Мобильное приложение для ежедневных тренировок WorkoutMe было запущено в 2020 году Федором Ерашевым, Павлом Юрьевым и Артёмом Станицким.

Российская частная космическая компания Success Rockets привлекла 310 млн рублей от создателя мессенджера «Серафим» Антона Немкина (экс-сотрудника ФСБ и основателя криптобиржи Vladex) и еще двух неназванных инвесторов.

Компанию создал в 2019 году Олег Мансуров, основатель компании «Актум», организующей хакатоны. Сейчас Success Rockets занимается анализом снимков Земли, которые берет в открытом доступе или покупает у отечественных и зарубежных поставщиков. Также разрабатывает IoT-платформу для обработки космических данных.

Кроме того, компания создает сверхлегкую ракету, коммерческие запуски которой Мансуров хочет провести уже в 2024 году.

Capsula, сервис по доставке персональных подборок одежды от стилистов, привлек $600 тысяч от Expo Capital, неназванного европейского фонда, бизнес-ангела Олега Масленникова и директора по маркетингу Carprice Дмитрия Рыжова.

Корпоративные инвестиции

Экосистемы продолжают наращивать мощь. «Яндекс» получил в залог 19%-ную долю в компании «Квант», которая, по версии «Коммерсанта», собирает 25-30% телевизоров на российском рынке. «Квант» также выпускает материнские платы для Smart TV, куда загружается в том числе ПО «Яндекса». Сумма сделки неизвестна.

Также «Яндекс» получил 25% ООО «Кредитит», владеющим платформой «еКредит», которая помогает автодилерам продавать машины в кредит.

«Сбер» в этом месяце купил 85% в маркетплейсе Goods ru. Доля ритейлера «М.Видео-Эльдорадо» изменилась с 40% до 10%. Доля основателя маркетплейса Александра Тынкована составляет 5%. Goods ru была запущена в тестовом режиме в 2017 году. Банк намерен вложить в платформу около 30 млрд рублей и интегрировать ее со «СберЛогистикой», «СберМаркетом» и другими системами.

Также «Сбер» покупает 100% доли в стриминговом аудиосервисе для бизнеса Muzlab. Это экзит для основателя «Яндекс Шеф» Михаила Перегудова, который владеет 2,99% сервиса, а также для владельца группы RBI Эдуарда Тиктинского (28,68%), Андрея Данилова и Сергея Ямщикова, которым принадлежит по 28,6% компании. Сервис будет интегрирован в «СберЗвук», чтобы усилить позиции компании в B2B-сегменте.

А ещё «Сбер» покупает 80% в российской компании InSales. 20% проекта останется у трех его основателей и топ-менеджеров. Платформа InSales — это CMS для интернет-магазина, компания также предлагаетуслуги для eCommerce: разработка индивидуального дизайна, верстка и перенос магазина, продвижение в поисковых системах.

«Дочка» «Сбера» ООО «Цифровые активы» приобрела контрольную долю в российском сервисе для просмотра интерактивных видеороликов Movika (с функцией управления сюжетом с помощью голоса или жестов). В стартап инвестировали сооснователь Qiwi Cергей Солонин и основатель группы компаний FIX Дмитрий Еремеев, для которого сделка — это частичный экзит.

А X5 Retail Group купила российский фудтех-стартап «Много лосося». X5 перейдёт весь бизнес компании, а также команда, которая развивала проект. Это экзит для президента биофармацевтической компании «Нанолек» Владимира Христенко и ряда частных инвесторов. «Много лосося» был запущен в 2018 году. Сегодня у нее 25 «темных кухонь» в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону.

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Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель инвесткомпании A.Partners

Приятно, что некоторые из сделок были сделаны через Angelsdeck (СheckMe и «Фиксар»), надеемся, каждый месяц так и будет. В частности, инвестиции в CheckMe, WorkoutMe иллюстрируют, что индустрия Health&Wellness продолжает расти, особенно сегменты превентивного и ментального здоровья. И если к чекапам и генетическим тестам мы более-менее привыкаем, то скоро увидим много новых решений в сфере mental health.

Еще один тренд, который уже не первый месяц на подъеме — это шеринг-экономика, которая охватывает все больше сфер жизни. Интересна сделка с «БериЗаряд!» тем, что достаточно большим чеком зашли несерийные ангелы, которые особо не были замечены в этом сегменте ранее.

В сфере аренды самокатов (Urent) уже пошла битва больших капиталов — игроков становится все больше, и победит тот, кто может не только эффективно строить бизнес, но и привлекать инвестиции.

Стремительно меняется ритейл под воздействием появления всех операторов доставок — он не будет прежним, но пока никто не знает, каким он будет. Проект Briskly — интересный, считаю его перспективным.

Из ожидаемого — «Сбер» продолжает делать покупки на рынке стартапов, а из неожиданного — сделка Free TON, которая показывает, что блокчейн еще займет свое место на венчурном небосводе.

Инфографика: Настя Лемова для RB.RU