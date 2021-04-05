MedTech-стартап Checkme привлек инвестиции на разработку мобильного приложения

Сервис управления здоровьем Checkme закрыл раунд инвестиций на сумму $380 тысяч. В стартап вложились Moscow Seed Fund и ряд частных инвесторов: Виталий Герко, Дмитрий Тюменков, Максим Пушкарев, Евгений Пресняков, Владимир Христенко и Сергей Дашков. Об этом Rb.ru сообщил представитель проекта.

Привлеченные средства будут направлены на масштабирование сервиса и развитие B2C-направления. Также команда планирует разработать мобильное приложение, где будут храниться данные обследований и расшифровка анализов пользователей.

Оценка компании составила $2,8 млн. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,5 раза. В июле прошлого года инвесторы вложили в медицинскую платформу $375 тысяч.

Сервис по управлению здоровьем Checkme составляет программы обследований (чекапов) для клиник и лабораторий. Пользователю доступны как базовые, так и профильные обследования: диетологические, спортивные, постковидные чекапы.

В 2020 году сервис получил медицинскую лицензию. За год Checkme вырос в команду из 25 человек, рассказала гендиректор стартапа Анастасия Файзуленова.

По собственным данным, сейчас Checkme работает с 1800 клиниками в 16 городах России. Сервис определяет наиболее выгодные предложения в городе пользователя и предлагает оптимальные по цене, времени записи, расстоянию от дома или работы варианты.

Среди B2B-клиентов сервиса — «Ренессанс», «Тинькофф», «Газпромбанк», в B2C-сегменте — «Кухня на Районе» и «Спортмастер».

«Checkme отличается параметрами, которые больше всего интересуют инвесторов в проектах ранних стадиях: есть основатель с успешным трек-рекордом и сильной командой, и крупный рынок, который отличается неэффективностью и низким качеством сервиса», — отметил сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков.

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Фото: metamorworks / Shutterstock