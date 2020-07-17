Российский MedTech-проект Checkme привлек $375 тысяч от частных инвесторов и фонда Altergate

Медицинская платформа Checkme в ходе раунда pre-seed привлекла по $50 тысяч от Сергея Дашкова и Александра Каталова и $25 тысяч от Марии Аксеновой. Помимо частных инвесторов, в стартап вложился сингапурский фонд Altergate: его инвестиции составили $50 тысяч. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Также на этапе закрытия находится сделка с еще одним инвестором, имя которого не раскрывается: он вложит в проект $200 тысяч. Таким образом, общая сумма раунда составит $375 тысяч.

Информацию о сделке и сумме инвестиций Rusbase также подтвердил лид-инвестор раунда, бизнес-ангел и предприниматель Сергей Дашков. По его словам, CheckMe получил средства предпринимателя через инвестиционный офис Joint Journey Ltd.

Вся компания оценивается в $2,23 млн.

Checkme представляет собой платформу, которая помогает пользователю пройти комплексную проверку здоровья. В базе сервиса — более 4 тысяч клиник и лабораторий. Стартап использует технологии big data — это позволяет в один клик сравнить цены клиник и записываться на чекап со скидкой до 75%.

Сервис берет на себя работу с документацией и все коммуникации. Клиентами платформы могут выступать как физлица, так и компании.

На привлеченные инвестиции компания планирует увеличить количество программ, масштабировать платформу и команду, расширить региональное присутствие и количество партнеров, а также развивать сотрудничество с заказчиками, с которыми уже реализуются пилотные проекты.

До этого основатели привлекли $40 тысяч от частного бизнес-ангела Максима Чепеля. Компания использовала эти деньги на создание платформы, подключение клиник, масштабирование команды и автоматизацию процессов.

Cheсkme была основана в 2019 году предпринимательницей Анастасией Файзуленовой. Среди партнеров проекта — European Medical Center, Hadassah,«Медси», «Федеральная сеть медицинских лабораторий KDL», Regplace, RunLab, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах».

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