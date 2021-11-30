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MedTech-проект Checkme вышел на рынок ДМС с конструктором услуг

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Сервис управления здоровьем Checkme изучил опыт более 25 тысяч клиентов с удовлетворенностью в 87% и впервые вышел на российский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) с конструктором услуг.

MedTech-проект Checkme вышел на рынок ДМС с конструктором услуг

Аналитикам Checkme удалось установить, что многие услуги, входящие в стандартный пакет ДМС, не востребованны, но работодатель за них платит.

Новый продукт в сегменте B2B позволяет оплачивать только нужные персоналу опции – запись к врачу без жалоб (чекап), телемедицину, стоматологию, помощь при несчастных случаях, сообщила пресс-служба компании.

— Клиент часто не может получить направление к врачу без жалоб, что исключает превентивный подход к своему здоровью, — пояснила основательница сервиса управления здоровьем Checkme Анастасия Файзуленова.

Под новый B2B-продукт уже адаптировано B2C-приложение Checkme. Медицинские документы сотрудников хранятся в личном кабинете в приложении, а не у страховой компании, а отдел кадров может управлять списком персонала и оперативно связываться с сервисом.

Страховым партнером проекта стал «Ингосстрах». Своим основным конкурентом в компании считают сервис BestDoctor, который также предоставляет ДМС с функционалом управления здоровьем в собственном приложении.

Услугами Checkme по формированию пакета ДМС уже воспользовались компании Usedesk, Ticketscould, YouDo и «нетмонет». 

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«Долго думали, как собрать соцпакет, чтобы сотрудники пользовались. Checkme предложили оптимальный состав: мы купили стоматологию, ДМС, страхование, ну и, конечно, чекапы», — отметил генеральный директор Ticketscloud Егор Егерев.

В B2B вертикаль Checkme инвестирует 30 млн рублей с октября 2021 года по октябрь 2022 года. Деньги пойдут на создание кабинетов и формирование команды, пояснили RB.ru в компании.

Медтех-стартап Checkme в апреле закрыл раунд инвестиций на сумму $380 тысяч. В стартап вложились Moscow Seed Fund и ряд частных инвесторов: Виталий Герко, Дмитрий Тюменков, Максим Пушкарев, Евгений Пресняков, Владимир Христенко и Сергей Дашков. Оценка компании составила $2,8 млн. По сравнению с 2020 годом показатель вырос в 1,5 раза. Инвестиции планировалось направить на разработку мобильного приложения. В июле 2020 года компании удалось привлечь $375 тысяч от частных инвесторов и фонда Altergate.

Среди партнеров проекта — European Medical Center, Hadassah, «Медси», «Федеральная сеть медицинских лабораторий KDL», Regplace, RunLab, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах».

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Фото на обложке: Unsplash

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