Российская medtech-компания Checkme вышла на рынки Армении и Казахстана

Российский medtech-проект Checkme расширил географию работы и теперь доступен в Армении и Казахстане, сообщил RB.RU представитель компании. Checkme предлагает корпоративным клиентам медицинскую страховку для сотрудников на базе своей IT-платформы.

В Армении страховым партнером Checkme стала «Росгосстрах-Армения», в Казахстане — Halyk.

Компания до конца 2022 года планирует выйти на рынки еще семи стран: Грузии, Азербайджана, Турции, ОАЭ и некоторых европейских.

Checkme объединяет сервисы по управлению здоровьем на собственной IT-платформе. Первым продуктом проекта в 2020 году стал агрегатор клиник России, в которых чекапы — проверки здоровья — с составом от Checkme можно пройти со скидкой до 65% от цены при прямом обращении.

Для частных компаний Checkme предлагает два решения: перенос текущей программы страхования на IT-платформу Checkme (после этого услуги по страховке станут доступны в приложении сервиса с удобной записью онлайн и оперативной поддержкой сервиса) и создание медицинской программы страхования под ключ (для тех компаний, у которых еще нет корпоративного страхования).

В декабре Checkme привлек $714 тыс. на развитие медицинского туризма и нового приложения от сооснователя Hoff Михаила Кучмента и инвестора Сергея Дашкова. Оценка компании достигла $5 млн. Также сообщалось, что Checkme инвестирует 30 млн рублей в B2B-вертикаль с октября 2021 года по октябрь 2022 года.

В России сервис сотрудничает с «Совкомбанк Страхование», «Ингосстрах» и «Ингосстрах Жизнь», в числе корпоративных клиентов Checkme — Youdo, Ticketscloud, «нетмонет», «Даблби», SkyEng.

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