«Сбербанк» приобрёл маркетплейс Goods.ru

«Сбербанк» закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru. Доля в ООО «Маркетплейс» принадлежит дочерней структуре «Сбербанка» «Цифровые активы»: первые 40% она получила в начале апреля, в среду пакет был увеличен до 85%.
В конце марта Сбербанк сообщил, что стороны подписали юридически обязывающую документацию по сделке и закроют ее во втором квартале, пишет Интерфакс.
Как и планировалось ранее, 10% в компании сохранил за собой ритейлер «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель Goods.ru Александр Тынкован.
Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей
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Фото: goods.ru.
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