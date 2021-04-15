«Сбербанк» приобрёл маркетплейс Goods.ru

«Сбербанк» закрыл сделку по покупке 85% в маркетплейсе Goods.ru. Доля в ООО «Маркетплейс» принадлежит дочерней структуре «Сбербанка» «Цифровые активы»: первые 40% она получила в начале апреля, в среду пакет был увеличен до 85%.

В конце марта Сбербанк сообщил, что стороны подписали юридически обязывающую документацию по сделке и закроют ее во втором квартале, пишет Интерфакс.

Как и планировалось ранее, 10% в компании сохранил за собой ритейлер «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель Goods.ru Александр Тынкован.

Ранее сообщалось, что Сбербанк планирует вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: goods.ru.