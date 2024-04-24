Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Дилеры на «Авто.ру Бизнес» смогут сгенерировать описание автомобиля с помощью YandexGPT

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Авто.ру Бизнес» добавил возможность сгенерировать описание автомобиля с помощью YandexGPT. Сделать это можно в личном кабинете нажатием одной кнопки. Дилеры сэкономят время и освободят ресурсы под решение других задач. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Дилеры на «Авто.ру Бизнес» смогут сгенерировать описание автомобиля с помощью YandexGPT

YandexGPT за несколько секунд составит качественный текст по заданным параметрам в карточке конкретного автомобиля или сгенерирует описание всех машин выбранного салона. Нейросеть также умеет исправлять орфографические ошибки и опечатки.

«Авто.ру Бизнес»

По собственным данным сервиса, в среднем 1,5 тыс. объявлений о продаже не появляется на классифайдах именно из-за отсутствия  описания автомобилей, а в марте 2024 года более 11,5 тыс. объявлений имели короткий текст, что, по оценке экспертов сервиса, напрямую влияет на конверсию в звонок.

В 2023 году «Авто.ру» предоставил возможность генерации описания автомобиля частным продавцам. До этого 60% пользователей тратили на это от 7 до 30 минут.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Быстрые ответы от YandexGPT: как они повлияют на продвижение сайтов
  2. 2 Российские автомобили в 2024 году: обзор RB.RU
  3. 3 BelkaCar и «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили функционал заправки авто по QR-коду
  4. 4 Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?
  5. 5 Транспорт будущего. Куда движутся водоробусы, аэротакси и летающие поезда

ВОЗМОЖНОСТИ

24 апреля 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Промышленная автоматизация»

24 апреля 2024

Компенсация затрат на полеты БАС

25 апреля 2024

True Tech Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ