Дилеры на «Авто.ру Бизнес» смогут сгенерировать описание автомобиля с помощью YandexGPT

«Авто.ру Бизнес» добавил возможность сгенерировать описание автомобиля с помощью YandexGPT. Сделать это можно в личном кабинете нажатием одной кнопки. Дилеры сэкономят время и освободят ресурсы под решение других задач. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
YandexGPT за несколько секунд составит качественный текст по заданным параметрам в карточке конкретного автомобиля или сгенерирует описание всех машин выбранного салона. Нейросеть также умеет исправлять орфографические ошибки и опечатки.
«Авто.ру Бизнес»
По собственным данным сервиса, в среднем 1,5 тыс. объявлений о продаже не появляется на классифайдах именно из-за отсутствия описания автомобилей, а в марте 2024 года более 11,5 тыс. объявлений имели короткий текст, что, по оценке экспертов сервиса, напрямую влияет на конверсию в звонок.
В 2023 году «Авто.ру» предоставил возможность генерации описания автомобиля частным продавцам. До этого 60% пользователей тратили на это от 7 до 30 минут.
Фото на обложке: Unsplash
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