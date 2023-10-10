«Авто.ру» запустил нейросеть для создания объявлений о продаже автомобилей

Продавцы на «Авто.ру» смогут создавать объявления о продаже автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Об этом RB.RU сообщил представитель сервиса.

Нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля. Теперь подготовка объявления о продаже займет несколько секунд, тогда как ранее большинство пользователей (60%, по данным «Авто.ру») тратили на это от 7 до 30 минут.

Для создания описания пользователю нужно нажать кнопку «Разместить бесплатно», в несколько кликов ввести основные характеристики машины через «выпадающие» списки — марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и коробки передач, объем двигателя и цвет.

После этого нейросеть самостоятельно создаст описание, в котором подчеркнет особенности автомобиля, включая его текущее состояние и популярность среди автолюбителей.

Пользователи, которые захотят создать описание автомобиля для объявления самостоятельно, смогут с помощью YandexGPT проверить пунктуацию и орфографию (кнопка «Исправить ошибки» внизу окна с описанием).

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