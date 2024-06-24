Разработчик и производитель протезов «Моторика» привлек 900 млн рублей инвестиций

Российский разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» сообщил о привлечении инвестиций в размере 900 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе, инвестор и условия сделки пока не раскрываются, но могут быть названы позже.
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Из пресс-релиза компании следует, что привлеченные средства направят на разработку цифровой экосистемы для пользователей продукции «Моторики» и ее партнеров. Также финансирование пойдет на развитие сервисных услуг.
«Моторику» в 2014 году основали Илья Чех и Василий Хлебников. Чех в 2022 году покинул пост гендиректора компании, его место занял Андрей Давидюк. «Моторика» разрабатывает и производит ассистивные устройства мобильности и нейропродукты (интерфейсы и импланты).
В 2019 и 2020 годах компания получила 400 млн рублей инвестиций от РФПИ и ДФВТ. Изначально «Моторика» специализировалась на протезах рук для детей.
Летом прошлого года разработчик объявил о об открытии направления протезов нижних конечностей. Первые такие протезы компания выпустит до конца 2024 года. Также производитель начнет продажу нейростимуляторов.
В мае стало известно, что «Моторика» локализует производство в особой технологической зоне «Технополис Москва». Локализация позволит нарастить мощности производства в четыре раза до конца этого года. На 2026 год запланировано проведение IPO.
Фото на обложке: Unsplash
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