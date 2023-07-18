«Моторика» объявила о запуске направления протезов ног

Российский разработчик и производитель функциональных протезов «Моторика» объявила об открытии направления протезов нижних конечностей. Компания приглашает для участия в проекте команды, работающие с протезами ног. Планируется, что инвестиции в это направление составят несколько сотен млн рублей. Об этом рассказали в «Моторике».

Компания приводит данные Агентства инноваций Москвы за прошлый год, которые свидетельствуют, что в стране проживает 2,6 млн человек с инвалидностью опорнодвигательных функций.

В России каждый год устанавливают свыше 45 тыс. протезов ног. Основным компонентом, который присутствует во всех модульных протезах ног, является модуль стопы. Такой модуль «Моторика» выпустит в первую очередь, выход первых моделей запланирован уже на 2024 год. Позже компания займется выпуском коленного модуля.

По словам гендиректора компании Андрея Давидюка, «Моторика» получает запросы на протезы ног с момента основания. Теперь компания сосредоточится на этом направлении и рассмотрит проекты и команды, которые уже ведут свои разработки.

Предложить партнерство можно через форму на сайте компании.

Ранее «Моторика» представила прототип интерфейса AI для управления бионической кистью. Технология позволяет «натурально» управлять каждым пальцем протеза. Также производитель сделал на заказ по специальному проекту два дизайнерских киберпротеза, которые попали на обложку иностранного журнала.

Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock