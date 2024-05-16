Разработчик протезов «Моторика» нарастит объемы производства в четыре раза

Российский разработчик функциональных протезов «Моторика» локализует производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Уже в 2024 году производитель намерен изготовить более 2 тыс. единиц продукции. Об этом RB.RU рассказали в «Моторике».

Как пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, запуск нового производства в ОЭЗ позволит нарастить мощности в четыре раза уже до конца текущего года. На данный момент «Моторика» располагает мощностями до 600 высокотехнологичных медицинский изделий в месяц.

Запустить предприятия планируют в III квартале, его деятельность предложит до 300 новых рабочих мест.

«Компания локализует производство в Печатниках на площади свыше 1,1 тыс. кв. м. Здесь будут работать участки механической обработки деталей и 3D-печати. В 2025 году компания планирует увеличить производственные площади до 2 тыс. квадратных метров, в том числе, для запуска линии конвейерной сборки изделий», — уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Моторику» в 2015 году основали Илья Чех и Василий Хлебников. Чех в 2022 году покинул пост гендиректора компании, его место занял Андрей Давидюк. «Моторика» разрабатывает и производит ассистивные устройства мобильности и нейропродукты (интерфейсы и импланты). Летом прошлого года компания запустила направления протезов нижних конечностей. Устройства компании почти полностью произведены из отечественных комплектующих. На 2026 год компания планирует IPO.

Генеральный директор Андрей Давидюк сообщил, что за время работы «Моторика» произвела 7,7 тыс. протезов для пользователей 17 стран, среди которых — государства СНГ, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

«В 2024 году в ОЭЗ Москвы займемся выпуском протезов ног, до 2028 года запустим производство электроколясок, экзоскелетов, имплантов для слуха, имплантируемой микроэлектроники. В наших продуктах будет встроена система интуитивного управления и обратной связи с ИИ», — поделился планами Давидюк, добавив, что сегодня спрос на ассистивные технологии растет во всем мире.

Как сообщал в комментарии «Коммерсанту» летом 2023 года венчурный партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов, рынок протезов верхних конечностей рос более чем на 15% в год. В качестве одного из факторов роста эксперт назвал ведение Россией боевых действий на территории Украины.

Фото на обложке: Страница «ВКонтакте» «Александр Моторика»