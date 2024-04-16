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Сеть коворкингов WeWork заключила сделку о продаже российского бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть коворкингов WeWork заключила сделку о продаже российского бизнеса. 100% долей в ООО «ВиВорк Рус» покупает локальный оператор гибких офисных пространств Space 1. Согласно подписанному договору, WeWork Global прекращает операционную деятельность в России.

Сеть коворкингов WeWork заключила сделку о продаже российского бизнеса

Сеть коворкингов WeWork заключила с локальным оператором гибких офисных пространств Space 1 договор о продаже своего бизнеса в России. Об этом WeWork сообщила резидентам в письме, которое есть в распоряжении RB.RU.

В WeWork рассказали, что договор продажи 100% долей ООО «ВиВорк Рус» в пользу ООО «Спейс 1» был подписан 10 апреля 2024 года. Сведения о сделке пока не отражены в ЕГРЮЛ, не раскрывается и сумма сделки.

«Все соглашения и договоры, заключенные с ООО “ВиВорк Рус”, продолжают свое действие до истечения их срока в полном объеме, без изменений», – говорится в письме WeWork. 

Операционное управление от WeWork к Space 1 перейдет в период 20 по 21 апреля, поэтому возможны нарушения в работе беспроводной сети и системы контроля учета доступа, говорится в объявлении о сделке. О новом фирменном наименовании ООО «ВиВорк Рус» новый владелец объявит отдельно. 

В январе 2024 года сообщалось, что WeWork договорилась о продаже российского бизнеса инвесткомпании O1 Properties. Отмечалось, что в сделку войдут четыре площадки в Москве на 3 тыс. рабочих мест общей площадью 18 тыс. кв. м.

Фото на обложке: YuniqueB / Shutterstock

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