Американская сеть коворкингов WeWork продаст бизнес в России инвесткомпании O1 Properties

Американская сеть коворкингов WeWork договорилась о продаже своего бизнеса в России инвесткомпании O1 Properties. Сделка еще не закрыта, но находится на высокой стадии готовности.

В сделку войдут четыре площадки в Москве на 3 тыс. рабочих мест общей площадью 18 тыс. кв. м, сообщили «Ведомостям» консультанты, работающие со сторонами.

Сумму сделки собеседники издания назвать затруднились. Если считать по модели покупки договоров аренды за три года, то она может составить около 1,6 млрд рублей, подсчитал генеральный директор Remain Дмитрий Клапша. По его словам, она может быть скорректирована.

WeWork основал Адам Ньюман в 2010 году, компания развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019 году Ньюман покинул пост главы компании на фоне претензий со стороны инвесторов.

Сомнения в состоятельности бизнес-модели привели к падению оценки WeWork с $47 млрд до $20–30 млрд, также было отложено IPO. В итоге компания вышла на биржу в 2021 году в обход IPO (через слияние со SPAC-компанией BowX Acquisition).

В ноябре 2023 года WeWork объявила, что подала заявление на банкротство. По данным Bloomberg, задолженность WeWork составляет $19 млрд. В своем заявлении компания указала, что по состоянию на 30 июня располагает активами стоимостью $15 млрд.

Фото на обложке: Unsplash