Сеть коворкингов WeWork подала заявление о банкротстве

Сеть коворкингов WeWork объявила, что подала заявление на банкротство, следует из сообщения на сайте компании.

Компания подала документы в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США — она предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Также WeWork собирается подать заявление на банкротство в Канаде — сроки не указываются.

По данным Bloomberg, задолженность WeWork составляет $19 млрд. В своем заявлении компания указала, что по состоянию на 30 июня располагает активами стоимостью $15 млрд.

Компания заявила, что заключила соглашение с держателями 92% облигаций. В рамках процедуры банкротства WeWork собирается провести реструктуризацию своей задолженности и отказаться от аренды неиспользуемых офисов.

Процесс затронет только США и не коснется филиалов WeWork в других странах и франчайзи компании. Сеть пообещала в обычном режиме обслуживать своих партнеров и поставщиков.

В начале ноября о планах WeWork подать заявление о банкротстве сообщила WSJ. В начале октября 2023 года компания пропустила выплату процентов держателям своих облигаций.

WeWork основал Адам Ньюман в 2010 году, компания развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019 году Ньюман покинул пост главы компании на фоне претензий со стороны инвесторов.

Сомнения в состоятельности бизнес-модели привели к падению оценки WeWork с $47 млрд до $20–30 млрд, также было отложено IPO. В итоге компания вышла на биржу в 2021 году в обход IPO (через слияние со SPAC-компанией BowX Acquisition).

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