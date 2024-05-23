Space 1 возобновил сдачу в аренду экс-коворкингов WeWork

Американская WeWork завершила передачу операционного управления новому собственнику своего бизнеса в России «Спейс 1». Отечественная компания перенаименовала новый актив и возобновила сдачу мест в аренду, а также не исключает роста цен.

Оператор гибких офисных пространств «Спейс 1» (Space 1) переименовал ООО «ВиВорк Рус», российский актив, приобретенный у американской WeWork в апреле, в «Спейс 1 Джет» (Space 1 JET). Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ в середине мая. Как удалось узнать RB.RU, оператор возобновил сдачу помещений в аренду.

По словам генерального директора Space 1 Михаила Бродникова, с апреля операционное управление четырьмя площадками в Москве «Красная роза», «Якиманка», «Белая площадь» и Arcus на 3 тыс. рабочих мест общей площадью 18 тыс. кв. м полностью перешло от WeWork к российской компании Space 1. Предложение Space 1 JET включает в себя уже готовые к размещению офисы от 5 рабочих мест, заезд от 1 дня при минимальной продолжительности договора в 6 месяцев.

«Если брать классический Space 1, то у нас нет свободных помещений, а спрос мы направляем в JET. До конца года вакансия будет близка к минимальной», – пояснил генеральный директор.

Цены на аренду по договорам, заключенным еще с WeWork, останутся прежними, а вот в дальнейшем в компании не исключили пересмотра стоимости услуг.

Сделка предполагает отказ от использование бренда WeWork, а также отключение от глобальной IT-платформы. По словам Бродникова, отказ от бренда и переход на IT-решения дает больше возможностей локальным клиентам.

Space 1 уже заменила все вывески, информационные табло, настроила работу собственного мобильного приложения для бронирования переговорных и рабочих мест. В ближайшем время компания намерена добавить возможность использовать приложение Space 1 в качестве пропуска. Таким функционалом уже пользуются более 4000 клиентов Space 1 ежедневно.

В январе 2024 года сообщалось, что WeWork договорилась о продаже российского бизнеса инвесткомпании O1 Properties. Сумма сделки оценивалась в 1,6 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, «Спейс 1» принадлежит Петру Букину (95%) и Павлу Барбашеву (5%) из O1 Properties, их доли переданы в залог ВТБ. Выручка «Спейс 1» в 2023 году выросла на 11%, до 1,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 413 млн рублей. Выручка бывшего «ВиВорк» за прошлый год сократилась на 26%, до 940 млн рублей, компания получила 268 млн рублей чистого убытка.

Ранее исследователь дата-этики, профессор ВШЭ, основатель Segmento Роман Нестер высказал впечатления от сериала WeCrashed («Не сработало»). Сериал рассказывает про провал затеи по превращению сети коворкингов WeWork в компанию с гигантской капитализацией.

Фото на обложке: Space 1