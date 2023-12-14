Превратить арендное жилье в утопию: что известно о Flow — новом стартапе Адама Ньюмана

В 2022 году сооснователь WeWork Адам Ньюман запустил Flow, обещая совершенно иной опыт проживания в многоквартирном доме. Стартап окружен тайнами и получил $350 млн от A16z. Бен Бергман из Business Insider провел целый год, общаясь с сотрудниками и жильцами Flow. Вот что ему удалось узнать.
Один из самых обсуждаемых персонажей технологической сферы последних лет — Адам Ньюман, основатель WeWork, который покинул свой стартап в 2019 году после скандалов и провальной попытки выйти на IPO.
Летом 2022 года Ньюман запустил стартап Flow, получив чек на $350 млн от A16z, одной из самых престижных венчурных компаний Кремниевой долины. Это была крупнейшая единоразовая инвестиция в истории A16z, благодаря которой стоимость Flow сразу выросла до миллиарда долларов. Некоторые инвесторы были в ярости: по их мнению, Ньюман просто не заслуживал второй шанс, да еще настолько хороши финансируемый.
«Если стартап стоит $1 млрд прежде, чем запустит продукт, вероятно, это скам» — написал ангел-инвестор и автор подкаста Джейсон Калаканис в Twitter.
В сообщении A16z о сделке Ньюмана называли «лидером-визионером», а сам проект описывали как решение жилищного кризиса в США, которое положит конец безжизненности квартир. Однако ни слова не было о том, как стартап собирается достичь этих целей.
Прошло полтора года, но информации по-прежнему немного. В феврале на конференции A16z Ньюман озвучил четыре «столпа» Flow:
- управляющая организация,
- брокерское агентство,
- компания, предоставляющая финансовые услуги,
- механизм, позволяющий разделить ценность с жильцами.
Бен Бергман из Business Insider провел целый год, общаясь с сотрудниками Flow, чтобы лучше понять, над чем они работают. Наконец ему позволили посетить Society Las Olas, первое здание Flow, которое откроется для жильцов в начале следующего года.
«Люди хотят чувствовать себя частью чего-то»
Обстановка в Society Las Olas напоминает WeWork: неоновые знаки на стене (Choose Happiness –«выбирай счастье»), разноцветная мебель в стиле 1950-х, мягкое освещение и много зелени.
Здесь можно найти конференц-зал со стеклянными стенами и сад для йоги с искусственной травой. Ньюман заезжает сюда раз в несколько недель и проводит собрания с кофе у бассейна.
Всего у Flow 6 зданий в Атланте, Нэшвилле, Майами и Форт-Лодердейл. Ньюман купил их в 2021 году за более $1 млрд.
На старте проект обещал криптокошельки и работу по модели rent-to-own («арендуй, чтобы владеть»). Сейчас стартап предлагает нечто более приземленное: управлять многоквартирным жильем, в котором будет приятно жить.
Когда-то Ньюман собирался изменить мир с WeWork. Однако коворкинги существовали уже десятки лет. Ньюман просто хотел сделать их лучше, оживленнее и круче.
Те, кто работают в стартапе Flow, часто повторяют: в большинстве многоквартирных зданий довольно высокая заполняемость, и удовлетворенные арендодатели передают обслуживание третьим сторонам, которые выполняют лишь минимум обязанностей.
«Мы пытаемся в корне изменить ситуацию. Мы невероятно сконцентрированы на жильцах» — говорит Адам Амар, который работал в WeWork почти 8 лет, прежде чем перешел в команду Flow.
С приходом Ньюмана в здании стали чаще убираться, вновь заработал ресторан у бассейна, появилась дополнительная охрана, а в тренажерном зале добавились новое оборудование и занятия. Вместо одинокого консьержа в форме жильцов Society Las Olas приветствуют пять веселых лиц.
Кроме того, есть приложение Flow — один из сотрудников назвал его «смазочным материалом» всего здания.
Идея централизованной онлайн-системы не нова. Есть немало многоквартирных зданий, жильцы которых могут платить аренду, уведомлять о посетителях и заказывать ремонт через специальные сайты или приложения.
Предполагается, что приложение Flow будет более удобным и дружелюбным. Более десятка сотрудников стартапа трудились над ним несколько месяцев и создали приложение, через которое можно разблокировать двери, просмотреть записи с камер наблюдения и забронировать занятия по фитнесу. Лента новостей в стиле Facebook* транслирует анонсы мероприятий и сообщения от жильцов.
Тара Картер, которая живет в Society Las Olas, считает, что приложение помогает создать ощущение сообщества: «Люди хотят чувствовать себя частью чего-то».
Собачьи лакомства и спонсорские контракты
Все в Flow направлено на то, чтобы лучше познакомиться с жильцами.
«В первую очередь это идея взаимного доверия и симпатии, поскольку если вы испытываете их по отношению к кому-то, это хорошее начало. Во-вторых, если я знаю, что вас интересует, я смогу на этом сфокусироваться» — объясняет Амар.
Так, если агент узнает, что арендатор очень любит собак, эту информацию внесут в базу для всех, кто работает в здании.
«Если вы живете здесь четыре месяца, и все это время я присылаю собачьи лакомства для вашего Роско, это ведь что-то значит? Я делаю подобные вещи, потому что понимаю, насколько это для вас важно» — говорит Амар.
Это может быть очень выгодно с точки зрения рекламы. Например, если спонсором Flow станет производитель кормов для животных, в здании можно будет организовать «счастливые часы» для владельцев собак.
В компании предполагают: чем больше им будет известно о жильцах, тем дольше они будут арендовать квартиры в зданиях.
Индивидуальный подход проявляется во всем: вместо того, чтобы уведомить о повышении арендной платы, жильца за несколько месяцев пригласят на кофе и обсудят с ним, что в здании можно было бы улучшить.
А что по ценам? Аренда квартиры с одной спальней в Society Las Olas начинается от $2100 в месяц (при $2000 в среднем по городу).
Скорее конкурент, чем партнер WeWork
В июле Ньюман заявил, что Flow будет либо «конкурентом, либо партнером» WeWork. Ходили слухи, что он даже может выкупить свою бывшую компанию.
Впрочем, пишет Business Insider, Flow вряд ли нуждается в WeWork. Зачем жильцам платить подписку в несколько сотен долларов, если они снимают жилье в доме, где есть коворкинг?
Многие многоквартирные здания класса люкс устраивают вечеринки с алкоголем — чем в первые годы прославился WeWork, где пиво текло рекой.
Однако Flow более ориентирован на здоровый образ жизни и самосовершенствование. Здесь регулярно проводят демо-дни, на которых жильцы могут рассказать о своем бизнесе или всем, что им интересно — от финансового благополучия до истории вина.
«Я называю это „делиться страстью“. Идея в том, чтобы объединить людей тем, что для них по-настоящему важно. Мы уделяем этому огромное внимание» — говорит Амар.
В холле располагается цифровая доска объявлений, где жильцы могут рекламировать сервисы вроде уборки автомобилей или психологических консультаций.
Агент по недвижимости Тара Картер живет в здании под управлением Flow и признается, что благодаря этому смогла привлечь столько клиентов, что «фактически живет там бесплатно».
Как Flow делится ценностью с жильцами?
Предположительно, Ньюман хотел, чтобы проект работал по модели rent-to-own. Однако судя по тому, что рассказывают сотрудники стартапа, эта идея так и не была реализована. Вероятно, обещания «разделить ценность с жильцами» воплотятся в ином качестве, например как мили для путешественников или бонусные баллы кредитных карт.
Многие обстоятельства проекта все еще под вопросом, в том числе то, будет ли компания владеть своими зданиями или просто управлять ими. Впрочем, если WeWork развивался с головокружительной скоростью, сейчас Ньюман и команда стараются двигаться как можно медленнее, не упускать детали и избегать негативных публикаций.
«Думаю, некоторые всегда будут настроены скептично из-за того, что пишут медиа, — говорит Картер, имея в виду крах WeWork. — Пока что меня впечатляет все, что он делает, и поэтому я предпочла игнорировать шум, пока не убежусь в обратном».
Скептики наверняка рассмеются, узнав, что идея Ньюмана на $1 млрд по сути заключается в том, чтобы предложить более внимательного арендатора. Многие удивятся, почему Flow оценивается как технологический стартап, а не бизнес в сфере недвижимости.
Есть и еще кое-что: управлять жильем рискованнее, чем коворкингами, где в конце дня люди просто закрывают ноутбук и уходят.
Впрочем, идея снимать жилье в здании, где всегда работает лифт, а для питомцев присылают лакомства, по-своему привлекательна.
Стю Лопотен, бывший юрист, который стал актером, а затем фитнес-тренером, живет в здании Flow менее года. За это время он нашел новую работу, друзей и даже девушку. Все это — не покидая здания.
«Вот что Адам пытается здесь сделать, — говорит он. — Построить сообщество, которое не нужно будет покидать».
Фото на обложке: CoStar
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