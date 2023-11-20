После WeWork: какое будущее ждет коворкинги?

WeWork стала практически синонимом коворкинга. Сейчас, когда компания подала на банкротство , ее будущее выглядит неопределенным. Что это: проблемы конкретного бизнеса или всей отрасли?

Компания, которая когда-то оценивалась в $47 млрд, 6 ноября подала заявку на банкротство по статье 11 в Нью-Джерси, США. После новости цена ее акций рухнула вниз, в результате чего стоимость бизнеса упала до менее $50 млн. Хотя некоторые из подразделений WeWork продолжат работу, часть коворкингов по всему миру уже закрывается.

Крах компании выглядит впечатляюще, отчасти благодаря захватывающей истории взлета и падения, которую воспроизвел мини-сериал 2022 года с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето. Его название прочно засело в сознании общественности, для которой WeWork стал практически синонимом коворкинга, также как Google ассоцируется с поиском, а Xerox — с копированием документов.

Мир коворкингов, вероятно, почувствует волнение после громкого банкротства WeWork. Однако проблемы компании пришлись на период небывалого роста совместного использования офисов. Эксперты считают, что хотя WeWork уходит в прошлое, потребность и желание использовать коворкинги останется — и другие игроки уже готовятся воспользоваться этой возможностью.

Недостатки WeWork

Вероятно, проблемы одной компании не разрушат всю индустрию. Все дело в природе недостатков, которые в значительной степени связаны с ее активами в сфере недвижимости.

Многие успешные сервисы коворкингов предпочитают сотрудничать с коммерческими арендодателями, чтобы предоставлять фирменные преимущества и льготы в обмен на фиксированную плату или долю прибыли от членских взносов. Однако WeWork заключала долгосрочные договоры аренды и получала все доходы напрямую. Модель позволила им получить больше преимуществ, но также подвергла их большему риску.

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На пике у WeWork был долг почти в $19 млрд и 777 филиалов в 39 странах, большинство из которых находились в долгосрочной аренде (их предполагалось оплачивать за счет членских взносов). Однако во время пандемии подписки начали отменять, и WeWork лишалась средств на оплату аренды.

Эксперты считают, что сам по себе кризис коронавируса не привел к краху WeWork.

«WeWork погубила не пандемия, а бизнес-модель. Я пережил четыре рецессии в этой отрасли за 30 лет — пять вместе с пандемией — и долгосрочная аренда длиннее, чем этот цикл — таким образом, это просто несоответствие модели», — считает Джон Аренас, CEO коворкинговой компании Serendipity Labs, которая работает в США.

Аренас работает в этой сфере с 90-х годов и считает, что по крайней мере с 2014 года модель WeWork была нежизнеспособной.

Потребность в коворкингах

Несмотря на проблемы WeWork, эксперты очень оптимистично смотрят на будущее индустрии коворкингов. Сара Саттон из Колорадо, США, CEO и основательница сервиса удаленной работы FlexJobs, говорит, что коворкинги вошли в норму как еще один вариант работы, и стали популярнее, чем когда-либо.

«До пандемии предпринималось очень много усилий, чтобы объяснить, почему гибридная и удаленная работа должна быть интегрирована в организации. Больше не приходится продвигать эту идею. Все знают, что это сложившаяся система, и теперь организации формализуют удаленный или гибридный формат» — уверена Саттон.

Саттон говорит, что коворкинг-пространства традиционно пользовались популярностью у фрилансеров и тех, кто работает удаленно, но не организовал себе продуктивный домашний офис. Хотя их по-прежнему немало, сервисы коворкинга отмечают растущий спрос со стороны организаций, которые сокращают или ликвидируют постоянные объекты недвижимости.

«Коворкинги предлагают гибкость и прекрасную возможность для социального взаимодействия и сообщества, которые будут очень важны, чтобы компенсировать обстоятельства удаленной работы, на которые люди все чаще обращают внимание, например, чувство одиночества или тягу к социальному взаимодействию.

Удаленные организации все больше полагаются на [гибкое] рабочее пространство как на неотъемлемую часть своей стратегии, предлагая субсидии или фактически размещая команды в одном районе, используя коворкинги в качестве местного главного офиса», — говорит она.

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Работники также обнаруживают, что коворкинг-пространства все больше вписываются в их новую жизнь, связанную с удаленной работой. Марк Диксон, основатель и CEO IGW, материнской компании глобальной сети коворкингов Regus, говорит, что все больше клиентов воспринимают доступ к таким пространствам как абонемент в тренажерный зал: им нужны льготы, удобства, социальные программы и прочие преимущества, хотя лишь немногие воспользуются ими за одно посещение.

Кроме того, по словам Диксона, большинство их клиентов (число которых составляет 1 млн человек, которые в основном работают из дома) все чаще предпочитают виртуальные офисы, а не физические, где компания берет на себя их административные задачи, отвечает на звонки и так далее.

При этом эти работники могут посещать любой коворкинг на свое усмотрение, и это происходит все чаще — прямой результат перехода к более кочевому рабочему месту.

В целом, подобные системы становятся все более привлекательными и играют важную роль в постпандемический период, обеспечивая более эффективный опыт гибридной работы: лучшее от офиса, но в то время и в том месте, где хотят работники.

Диксон верит, что они действительно хотят этого — он никогда еще не был так оптимистичен в отношении будущего отрасли. В то время как WeWork занимается подачей заявления о банкротстве, IWG сообщает о рекордных доходах.

Кто займет место WeWork?

Учитывая растущий спрос на площадки для совместной работы, крах WeWork может создать возможности для других поставщиков коворкинговых площадей, особенно по мере изменения предпочтений работников.

Хотя WeWork, возможно, является самым узнаваемым названием в отрасли — буквально синонимом для коворкингов — за последние годы на рынке закрепились немало игроков, пусть и тех, что привлекали гораздо меньше внимания и обошлись без собственного мини-сериала.

Одна из таких компаний — Regus, основанная 35 лет назад.

«Мы работаем в одной отрасли, в одном сегменте, но они подходят к этому с другой стороны, — говорит Диксон, который отмечает, что IWG владеет более чем 4000 рабочими местами в 120 странах. — [WeWork] сконцентрирована в нескольких городах, а у нас большая разветвленная сеть по всей территории США и по всему миру, во многих городах».

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Диксон считает, что работники больше не ищут офисы в центре городов, как это было во время запуска WeWork в 2010 году, который был в основном ориентирован на городских профессионалов, ищущих альтернативы кофейням.

Вместо этого он заметил, что сегодняшние удаленные работники отказываются от поездок в центр, предпочитая гиперлокальные пространства. Serendipity Labs использует аналогичный подход, выделяя помещения в пригородах, прилегающих к крупным городам, таким как Нью-Йорк.

В конечном счете, Саттон говорит, что с тех пор, как она начала заниматься FlexJobs в 2007 году, эксперты постоянно заявляли, что эпоха гибкости закончилась, ссылаясь на текущие события. «В какой-то момент это были Yahoo! и Марисса Майер, а потом IBM отменила политику удаленной работы. Люди всегда ищут повод сказать: „этого не произойдет“».

Недавние проблемы WeWork вызывают у нее дежавю. «Цифры показывают рост интереса к коворкинг-пространству, и я не вижу, чтобы он внезапно снизился из-за WeWork».

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