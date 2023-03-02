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Истории

Исследование: как коворкинги влияют на самочувствие сотрудников

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Удаленная и гибридная работа может усугублять чувство отчужденности, что приводит к ухудшению самочувствия и снижению производительности. Однако это не значит, что стоит отказываться от дистанционных форматов. 

Работа в «третьем месте», например кафе или коворкинге, может принести значительные преимущества. Рассказываем, как компании могут поощрить их использование.

Исследование: как коворкинги влияют на самочувствие сотрудников

«На работе я чувствую себя очень одиноко. Мне надоело работать из дома, где с кем поговорить, но когда приходится идти в офис на встречу, я чувствую себя не менее отстраненно» — признается респондент, менеджер проекта в Великобритании.

Работники и работодатели сталкиваются с проблемой: как настроить политику гибридной работы, чтобы получить наибольшие преимущества для обеих сторон. Как в примере выше, одинокие сотрудники часто сталкиваются с ухудшением самочувствия и снижением производительности — и то, и другое влияет на прибыль компании.

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К сожалению, удаленная и гибридная работа усугубляет это чувство. Однако это не значит, что стоит отказываться от дистанционных форматов. Одиночество на рабочих местах росло и до пандемии, когда умственная работа выполнялась в офисах.

Кроме того, полный возврат в очный режим ограничит гибкость и автономность, которых так не хватает сотрудникам, в том числе и в том, как они восполняют свои социальные потребности в течение дня.

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Необычные офисы могут снижать креативность — исследование

Лучший вариант для обеспечения социального здоровья команды — продумать так называемое «третье место». Это пространства за пределами дома и офиса, в которых сотрудники также могут работать, в том числе кафе, вестибюли отелей, дома друзей или площадки для коворкинга. Исследование демонстрирует, что последние особенно перспективны для решения проблемы одиночества.

Авторы опросили 819 сотрудников, работающих на офисных должностях в разных географических локациях и сферах деятельности. К их удивлению, результаты показывают, что респонденты, работающие из третьего места, например коворкинга, успешнее восполняют социальные потребности, чем те, кто трудится в офисе (64%) или из дома (67%).

Одна из главных причин заключается в том, что такие площадки обеспечивают гибкость выбора не только времени, но и тех, кто находится вокруг.

Социальное взаимодействие, которое спасает от рутины

Исследование и последующие опросы проливают свет на то, как коворкинги помогают сотрудникам влиять на рабочие условия в социальном плане — то есть выбирать, с кем они будут взаимодействовать в течение дня.

Это одна из форм джоб-крафтинга (job crafting) — метода, который помогает переосмыслить рутинную работу и призван избавить от выгорания. Джоб-крафтинг связывают с такими позитивными результатами, как повышение удовлетворенности сотрудников, показателей работы и удержания.

Целью исследования было расширить определение джоб-крафтинга отношений, чтобы продемонстрировать его применимость не только к коллегам по офису, но и к профессионалам из других компаний, работающих в том же физическом пространстве.

Фактически результаты демонстрируют, что в этом плане коворкинг может оказаться даже перспективнее офиса или домашней обстановки. Так, хорошо продуманные площадки для совместной работы предлагают следующие преимущества.

  • Отдых от коллег. 52% участников опроса назвали преимуществом возможность «избежать ненужного взаимодействия с коллегами». Это особенно полезно для тех, кто часто сталкивается с микроагрессией и неявным отчуждением на рабочих местах.
  • Возможность взаимодействовать с разными людьми. По умолчанию площадки для совместной работы привлекают специалистов из разных профессий и компаний. Как отметил старший аналитик из США, участвовавший в исследовании: «Здесь ценно разнообразие опыта. Можно встретить людей, которых вы бы не увидели в обычном офисе». Это разнообразие в совокупности с независимостью дает выбрать, с кем общаться.
  • Отдых от конкурентного и оценочного давления офиса. Поскольку «коллеги» по коворкингу не влияют напрямую на репутацию или оценку сотрудника, взаимодействовать с ними может быть даже безопаснее. Приведем ироничный комментарий консультанта из Нидерландов: «Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы каждая беседа демонстрировала мою эффективность и профессиональный рост».
  • Набор общепринятых норм и механизмов регулирования. Любители коворкингов, участвовавшие в исследовании, рассказывали, что чувствуют себя частью сообщества. Большинство площадок устанавливают некоторый кодекс поведения и даже привлекают комьюнити-менеджера, который бы обеспечивал соблюдение этих норм.
  • Социальные активности. Кроме этого, комьюнити-менеджеры организуют как формальные (например, семинары), так и неформальные (импровизированные обеды) мероприятия, способствующие налаживанию отношений и профессиональному росту. Участники опроса высоко оценили возможности регулярно учиться новому и общаться.

Благодаря этим уникальным качествам коворкинги дают работникам заводить насыщенные связи, которых трудно достичь в офисной или домашней обстановке. Джоб-крафтинг отношений помогает объяснить, почему предыдущие исследования выявляли, что посетители коворкингов преуспевают в карьере.

Как работодатели могут оптимизировать использование коворкингов

Описанное выше не означает, что работодателям следует прекратить попытки обеспечить атмосферу дружелюбия и причастности как для офисных, так и для дистанционных сотрудников. Однако это не стоит ограничиваться этими двумя локациями.

Перечислим 5 шагов, которые помогут вдохновить и поддержать сотрудников в использовании коворкингов и третьих мест.

Расскажите о потенциальных выгодах

Хотя в 2022 году в коворкингах работали свыше 3 млн человек, до сих пор остается множество тех, кто никогда их не посещал. Кто-то может не понимать, почему и каким образом такие площадки могут быть полезны. Работодатель также может поощрить использование коворкингов, рассказывая о потенциале в плане продуктивности и разделения работы и личной жизни. 

Есть и другие преимущества, в том числе повышенная информационная безопасность и более эргономичные условия труда.

Предложите покрыть затраты

46% респондентов отметили, что выплаты на коворкинг были бы действенным стимулом чаще использовать эти пространства. Возможно, в будущем от компаний будут ожидать большего внимания к бонусам для удаленщиков. 

Между тем, некоторые работодатели, в том числе Spotify, уже покрывают расходы на коворкинги и в результате видят, что их чаще используют. Другие, как Remote, идут еще дольше и предлагают «дни групповой работы в коворкинге», чтобы поощрить четырех и более сотрудников собраться вместе на одной площадке и концентрированно поработать вместе.

Помогите отказаться от работы из дома

Выполнять обязанности из дома кажется обманчиво удобным, и компании способны помочь сотрудникам избежать этой ловушки. Многие участники опросов отмечали, что простые меры вроде дополнительного кабеля питания или шумоподавляющих наушников в значительной степени избавляют от хлопот. Скидки на парковку или проезд также поощряют работников чаще выходить из дома.

Поощряйте участие в мероприятиях по созданию связей

Некоторые комьюнити-менеджеры отмечают, что на площадках совместной работы недостаточно используют возможности для общения. Работодатели могут поощрять сотрудников, предлагая такие стимулы, как дополнительные выплаты и кредиты на непрерывное образование.

Более того, сотрудничество с коворкингами позволит собирать обратную связь, чтобы понимать, какие мероприятия подходят сотрудникам, и тестировать новые идеи для построения сообщества.

Предоставьте обучение и инструктаж

Для многих сотрудников, особенно тех, кто только начинает строить карьеру, непросто формировать крепкие связи в профессиональной обстановке. Чтобы повысить их мягкие навыки, работодатели могут предоставить соответствующее обучение, например, как растопить лед и превратить первоначальный контакт в значимую связь. Площадки для коворкинга могут стать безопасным пространством для практики и расширения сети контактов.

Ключ к успешному внедрению коворкингов — сохранить гибкость для сотрудников. Так, если подписать контракт с одним поставщиком услуги, это ограничит чувство автономии, столь важной для джоб-крафтинга отношений. Более того, направляя людей на одни и те же площадки, можно непреднамеренно воссоздать те же условия офиса, которых они стараются избежать.

Еще одна ошибка — навязывать определенную культуру в пространстве для совместной работы. Например, когда компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость, купила необычный местный коворкинг в Испании, его посетители почувствовали, что он лишился самобытной культуры, которая изначально делала его таким привлекательным.

Чтобы избежать этих проблем, руководителям стоит активнее прислушиваться к сотрудникам, вместе определяя, как эффективнее включить коворкинг в политику гибридной работы.

Чувство связи с другими людьми имеет важное значение для психического здоровья и благополучия сотрудников. И работодателям выгодно помогать сотрудникам справиться с чувством одиночества. Пространства для совместной работы обладают всеми необходимыми преимуществами для этого, главное — сохранить гибкость, не превращая коворкинг в еще один офис.

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Фото на обложке: Unsplash

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