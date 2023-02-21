Британские социологи подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

Британские социологи из Кембриджского университета подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. Исследование показало, что сотрудники компаний стали намного реже «выгорать», испытывать чувство стресса, а выручка этих компаний незначительно выросла.
Ученые Кембриджского университета опубликовали результаты эксперимента с четырехдневной рабочей неделей (32 часа), который проводился с июня 2022 года. В исследовании участвовала 61 компания из Великобритании с общим штатом 2,9 тыс. человек из разных отраслей бизнеса.
Эксперимент привел к тому, что 71% сотрудников стали реже «выгорать» на работе, 39% респондентов сообщили о снижении уровня стресса. В том, что им стало легче совмещать работу и личную жизнь признались 62% участников исследования.
23 компании, которые предоставили свои финансовые данные, нарастили выручку в среднем на 1,4%.
Почти все принявшие участие в эксперименте компании намерены его продолжить, 14 организаций решили сохранить четырехдневный режим работы.
Фото на обложке: PeopleImages.com /
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