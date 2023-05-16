Реально смотреть на продукт и его потенциал — как в этом поможет STS

Исследования Science and Technology Studies (STS) показывают разницу между тем, для чего предназначен продукт, и как им пользуются на самом деле. Более того, они демонстрируют, как именно это происходит. Такой подход не только позволяет одновременно погрузиться в контекст, но и посмотреть на него «сверху».

Что это такое?

Science and Technology Studies (STS) переводится как «исследования науки и технологий». Это очень интересное исследовательское направление, которое, к моему удивлению, редко покидает академические круги.

STS по сути — подраздел социологии, в котором исследуется взаимовлияние социального и культурного контекста на технологии.

Для этих самых технологий это особенно актуально — они достаточно сложны и многофункциональны сами по себе. И именно из-за этой многофункциональности следует большой потенциал, границы которого при этом не всегда очевидны даже ее разработчикам. Пример — те же нейросети.

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Знание контекста зачастую оказываются даже более полезным, чем знание внутреннего устройства технологий и умение непосредственно их использовать. Конечно, навыки программирования на Python и виртуозное управление 3ds Max, безусловно, найдут свое применение, но важно понимать:

В каком социальном и культурном контексте эти технологии находятся?

Какую ценность эти технологии создают для бизнеса и для отдельных людей?

Где и кем они используются?

Что сейчас происходит на рынке?

Каковы исторические причины происходящих изменений и что ждет нас в будущем?

Все эти вопросы — основные в STS-исследованиях.

Как мы видим, вопросы эти задаются как бы при взгляде на ситуацию «сверху». Они пытаются прояснить конкретные обстоятельства, сложившиеся вокруг той или иной технологии. Именно с такой позиции смотрит предприниматель — в этом его сходство с социальными учеными.

Нехватка подобного рода знаний о контексте — одна из самых частых причин ошибок у предпринимателей. Но здесь нам помогают результаты STS — вот как.

Непредсказуемая сторона технологий

STS-исследования показывают разницу между тем, как использование технологии задумано ее создателями и тем, как это использование на самом деле реализуется на практике. Более того, они демонстрируют, как именно это происходит.

«Классический» пример — исследование Люси Сачмен «Реконфигурация отношений человек — машина: планы и ситуативные действия», 2019 о практиках использования машины ксерокопирования. Большим удивлением (в том числе и для производителей этой технологии) стал факт, что принтер использовался как:

подставка для кофе,

место для складирования бумаг,

«стул» для офисных работников.

Несмотря на это, машина все выдержала, и в качестве такой «подставки» по итогу принесла пользы больше, чем с помощью своей основной функции.

У читателей этот кейс может вполне справедливо вызвать реакцию: «И что дальше? Принтер все равно покупают не для того, чтобы он служил тумбой».

Да, это так, но здесь важно то, что различия между прогнозом и реальным положением дел действительно существует. Причем порой нам не всегда удается предугадать, как именно могут использовать вещь — тот же принтер.

Локальные исследования (специально для предпринимателей)

STS-исследования подразделяются на:

Локальные, исследующие конкретные отдельные случаи, Глобальные, занимающиеся анализом феноменов в масштабе страны.

Давайте остановимся на первых. Именно они составляют основной костяк прикладных STS-исследований, ведь бизнес является их главным заказчиком.

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Чтобы успешно держаться на рынке и не терять конкурентных преимуществ, предпринимателям нужно как можно скорее и точнее разобраться в том, что происходит на данный момент (теперь вы знаете великую тайну — зачем нанимают социологов).

Многие знакомы с CRM-системой — технология позволяет оптимизировать и автоматизировать взаимодействия с клиентами.

Сейчас подавляющее большинство предпринимателей знают, когда ее стоит интегрировать в компанию — но так было далеко не всегда.

Когда система только появлялась, пресса показывала различные уровни успеха внедрения, а исследования в области IT и маркетинга указывали, что CRM на самом деле не может помочь в создании или поддержании отношений с клиентами.

Ситуацию решили изучать — для этого проводили обобщающие исследования с большой выборкой рассмотрения кейсов внедрения CRM-систем в компании.

И уже результаты этих исследований помогли выявить ряд факторов, которые влияют на успех или неудачу внедрения CRM.

Социология технологий любит изучать подобные системы, но самым любимым предметом исследования остается фондовый рынок, который больше всего «пострадал» от технологий. Если раньше средний срок держания акции составлял несколько лет, то сейчас это — несколько секунд.

Автотрейдинг плотно вошел в финансовую культуру, и здесь оценки различных опытных финансистов начинают расходится:

кто-то уверен, что использование ботов, пусть даже самых продвинутых, ведет к неудаче и краху,

другие вообще не верят в возможность трейдинга за пределами алгоритмов.

На самом деле даже специалист по этим технологиям не всегда может с необходимой точностью оценить сложившуюся ситуацию в компании, так как ситуация обычно слишком сложна и многофакторна. И именно это делает исследования техники столь необходимыми.

Теперь посмотрим на второй тип исследований — глобальный.

Глобальные исследования

Если локальные исследования рассматривают какой-то отдельный кейс, то глобальные ставят себе целью охватить — изучить целый сегмент рынка или провести исследования в масштабах целой страны.

Конечно, такие исследования обычно осуществляются с помощью Big Data.

Именно в этом и заключается ценность STS — полученные данные становятся наиболее достоверными, достовернее экспертных высказываний и прогнозов отдельных людей.

Вообще Big Data стремительно захватывает социологическую методологию — на данный момент она довольно успешно потеснила классическую статистику. Все дело в точности получаемых данных — нейронные сети здесь пока впереди планеты всей. А еще социология стремится продвинуться еще дальше — большое распространение получают методы цифрового моделирования социальных процессов, которые позволяют проводить точные эксперименты. Но пока не будем в это углубляться.

Классический пример «глобального» исследования — работа National governmental narratives about AI, где проводился анализ речей политических деятелей об искусственном интеллекте.

Оказалось, что политики часто настороженно относятся к технологиям искусственного интеллекта, высказывая опасения по поводу стремительного распространения этой технологии, но при этом говорят о необходимости инвестирования в эти технологии. Такой вот парадокс.

Есть работы и в более конкретных областях. Одна из таких — исследование BIM-технологий в России, проведенное в СПбГУ.

В 2018-м году был подписан федеральный указ о внедрении BIM-технологий технологии информационного моделирования в строительную отрасль. С помощью исследования «Цифровизация архитектуры» хотели изучить, как распространяется BIM, и оценить эффективность этого процесса.

В теории технология не только автоматизирует процесс проектирования и сводит риск ошибки архитекторов к минимуму, но и оптимизирует расчеты по затратам на материалы, снижая их в среднем на 20%.

Но, как вы наверняка догадываетесь, такая программа оказалась не настолько эффективной, как планировалось.

Реальные эффект было довольно сложно отследить, но ситуацию спасла Big Data и методы NLP.

Проанализировали всю опубликованную в сети информацию о BIM с 2019-го года;

Распределили ее по различным группам в зависимости от высказывающегося: государственные деятели, архитекторы, BIM-разработчики.

В итоге государственные отчеты показывали успешное выполнение, а вот частный сектор пострадал.

Причем сами предприниматели не всегда осознавали: на бумаге технология не обладала никакими минусами, так что казалось, что ее было целесообразно использовать чисто экономически в любой ситуации.

Выяснилось, что технология подходит не всем проектам и требует серьезных инвестиций в дополнительное образование самих архитекторов (не все из них умели пользоваться этими технологиями).

И как следствие — на рынке стали массово появляться консалтинговые компании, которые обучали архитекторов пользоваться технологиями BIM.

STS занимается исследованием любых технологий, но особое внимание уделяя самым новым и передовым. Скорее всего, в скором времени нас ожидает большой бум текстов о результатах исследований ChatGPT, который наделал много шума в медиаполе. На YouTube до сих пор с завидной частотой выходят ролики о том, как эта нейросеть помогает зарабатывать десятки тысяч долларов, не напрягаясь.

В реальности кроме одного кейса защиты диплома, написанного ChatGPT, и случайной покупки инфопродуктов, созданных в соавторстве с этой нейросетью, у нас нет свидетельств, что за счет нейросети можно стабильно «делать деньги». Создать бизнес и развить сильный бренд она точно не может.

Больше о ChatGPT читайте в материале Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Можно считать, что ее реальные ограничения и реальный потенциал пока остаются не до конца понятными. Так что эта тема до сих пор остается для нас черным ящиком, открыть который смогут предстоящая волна исследований этой технологии.

Что же делать со всем этим?

Я рекомендую следить за новыми исследованиями в этой области: результаты, которые дает STS, действительно могут оказаться полезными и сильно прояснять обстановку на рынке технологий.

Единственный недостаток — отсутствие специальных СМИ и каких-либо проектов, которые бы регулярно излагали основную таких исследований.

Один из возможных отталкивающих факторов — философская нагруженность работ по STS. Но и это нужно, чтобы цифры «заговорили».

На Западе давно существует традиция нанимать философов в сфере бизнеса и высоких технологий. Для таких специалистов в компании есть отдельная позиция — Chief Philosophy Officer (CFO), а в задачи входит:

постоянные консультации лидера и отдельных менеджеров для определения миссии компании;

избавление от корпоративной доктрины;

помощь в составлении обучающих программ для сотрудников.

Примечательно, что практика найма таких специалистов положительно влияет Из интервью итальянского CPO Раффаэле Товацци на ее прибыль.

Тренд на внедрение «гуманитарных» специалистов в крупные корпорации начался в 2000-е годы, но до нас начинает доходить только сейчас. Поэтому кто знает — возможно, STS и присоединится к этому тренду, поскольку находится на стыке философской теории и точных методов получения эмпирических данных.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney