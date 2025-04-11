Ученые совершили прорыв в сжатии языковых моделей

Лаборатория исследований ИИ Yandex Research и партнеры из НИУ ВШЭ, Массачусетского технологического института (MIT), Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и Австрийского института науки и технологий (ISTA) разработали метод сжатия больших языковых моделей (LLM) без потери качества. Об этом Forbes рассказали в «Яндексе».

Новый подход, получивший название HIGGS (от англ. Hadamard Incoherence with Gaussian MSE-optimal GridS), позволяет использовать LLM на обычных устройствах, таких как смартфоны и ноутбуки, что делает технологии на основе ИИ доступнее для малого бизнеса, стартапов и исследователей.

Как работает метод HIGGS. Метод HIGGS основан на квантизации — сжатии моделей с сохранением их функциональности. Это позволяет уменьшить размер LLM, таких как DeepSeek-R1 (671 млрд параметров) и Llama 4 Maverick (400 млрд параметров), и запускать их на устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами. Ранее для работы с такими моделями требовались мощные серверы и графические ускорители (GPU), что делало их использование дорогостоящим.

Преимущества для бизнеса и науки. «Теперь даже небольшие компании, стартапы и исследователи смогут использовать мощные модели на обычных устройствах — таких, как смартфоны и ноутбуки. Это открывает двери для инноваций в самых разных областях: от образования и медицины до социальных услуг и технологических стартапов», — отмечает представитель НИУ ВШЭ. Метод также ускоряет процесс разработки, позволяя быстрее тестировать и внедрять новые решения.

Потенциал для рынка ИИ. По данным исследования «Будущее генИИ в странах БРИКС+», в 2024 году 54% российских компаний внедрили ИИ-решения. Новый метод может ускорить этот процесс, сделав технологии доступнее. Это поворотный момент, который позволит запускать больше экземпляров модели на тех же ресурсах, считает AI-евангелист, разработчик команды AI/ML «Битрикс24» Сергей Нотевский.

Российские компании начали использовать ИИ для автоматизации процесса найма. В пресс-службе «Авито работы» рассказали, что 5% компаний уже системно применяют нейросети для подбора специалистов.

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