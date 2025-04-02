Российский бизнес стал применять ИИ для набора персонала

Российские компании начали использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса найма, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Авито работы». По данным сервиса, 5% компаний уже системно применяют нейросети для подбора специалистов.

Чем занимается ИИ? Согласно исследованию, ИИ решает отдельные задачи, такие как фильтрация кандидатов и составление предварительных списков претендентов. По словам аналитиков, особенно эффективны нейросети в сферах с массовым наймом: ритейле, логистике, производстве, телекоммуникациях (колл-центры), банковском секторе и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, решения на базе ИИ уже внедрили HR-платформа «Пульс» от Сбербанка, «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».

Гендиректор «Пульса» Ярослав Третьяков отметил, что ИИ берет на себя рутинные задачи, включая поиск кандидатов, скрининг и организацию встреч. Глава отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского» Елена Михеева добавила, что ИИ помогает структурировать описания вакансий.

Почему ИИ не заменит HR-специалистов? Опрошенные газетой эксперты при этом подчеркнули, что финальное решение о найме сотрудника должно оставаться за HR-специалистом. «Зачастую для корректной оценки кандидата требуется не только механический анализ данных, но и живое общение, а со стороны рекрутера — знание внутренних процессов в компании и понимание потребности команд, развитые софт-скиллы и так далее», — объяснила Михеева.

Накануне опрос IT-компании «К2 нейротех» показал, что чаще всего бизнес применяет ИИ для анализа данных, автоматизации документооборота и поддержки IT-разработки. При этом аналитики подчеркнули, что компании пока не готовы доверять искусственному интеллекту стратегические процессы, включая ведение сделок и кризис-менеджмент.

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