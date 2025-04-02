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Российский бизнес стал применять ИИ для набора персонала

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Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Российские компании начали использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса найма, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Авито работы». По данным сервиса, 5% компаний уже системно применяют нейросети для подбора специалистов.

Российский бизнес стал применять ИИ для набора персонала
  1. Новости

Чем занимается ИИ? Согласно исследованию, ИИ решает отдельные задачи, такие как фильтрация кандидатов и составление предварительных списков претендентов. По словам аналитиков, особенно эффективны нейросети в сферах с массовым наймом: ритейле, логистике, производстве, телекоммуникациях (колл-центры), банковском секторе и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, решения на базе ИИ уже внедрили HR-платформа «Пульс» от Сбербанка, «Лаборатория Касперского» и «Яндекс».

Гендиректор «Пульса» Ярослав Третьяков отметил, что ИИ берет на себя рутинные задачи, включая поиск кандидатов, скрининг и организацию встреч. Глава отдела подбора персонала в «Лаборатории Касперского» Елена Михеева добавила, что ИИ помогает структурировать описания вакансий.

Почему ИИ не заменит HR-специалистов? Опрошенные газетой эксперты при этом подчеркнули, что финальное решение о найме сотрудника должно оставаться за HR-специалистом. «Зачастую для корректной оценки кандидата требуется не только механический анализ данных, но и живое общение, а со стороны рекрутера — знание внутренних процессов в компании и понимание потребности команд, развитые софт-скиллы и так далее», — объяснила Михеева.

  • Накануне опрос IT-компании «К2 нейротех» показал, что чаще всего бизнес применяет ИИ для анализа данных, автоматизации документооборота и поддержки IT-разработки. При этом аналитики подчеркнули, что компании пока не готовы доверять искусственному интеллекту стратегические процессы, включая ведение сделок и кризис-менеджмент.

Фото на обложке: Ken stocker / Shutterstock / FOTODOM / Depositphotos

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