ВШЭ: науке нужны инвестиции, чтобы Россия осталась в топ-10 стран по числу исследований и разработок
В отчете «Национальная цель в сфере науки: оценка ретроспективной и прогнозной динамики», подготовленном Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликовано два сценария развития науки в России в контексте нашего места в рейтинге топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.
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При «умеренно оптимистичном» прогнозе Россия может подняться с девятого на шестое место. Во втором сценарии мы вылетаем из десятки.
Сохранить место в первой десятке рейтинга необходимо в целях соблюдения указа Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Это возможно лишь при ощутимом росте финансирования научно-технологической сферы на фоне «умеренного экономического роста» и привычного уровня санкционного давления.
В этом случае мы можем подняться на шестое место. Но потребуется свыше 50% инвестиций бизнеса в общем объеме финансовой поддержки науки. Сейчас же доля денежных вливаний со стороны компаний составляет лишь 30,6%.
Способствовать росту корпоративных инвестиций в науку, по мнению авторов отчета, должны, с одной стороны, налоговые льготы для компаний со стороны государства, а с другой стороны, эффективность новейших научных разработок именно для бизнес-применения.
Что же до второго сценария, то он совсем не радужный. Если сохранится негативная макроэкономическая ситуация и усилится влияние санкций, то наиболее вероятен отрицательный прогноз, при котором инвестиции в науку снизятся, а Россия не попадет в топ-10 стран по объему исследований и разработок. Мы окажемся предположительно на 12 месте.
А вот еще несколько исследований ВШЭ:
- НИУ ВШЭ составил портрет городского среднего класса в России: типичный представитель — семейный человек со средним доходом 75 тыс. рублей.
- ВШЭ: россиян с доходом выше 150 тыс. рублей вдвое больше, чем считалось ранее.
- В НИУ ВШЭ назвали самые популярные специализации «единорогов» в сфере ИИ: на первом месте — «бизнес-процессы».
- Количество МСП и самозанятых, получающих господдержку, сократилось на 6,2% в I квартале.
Фото на обложке: Unsplash
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