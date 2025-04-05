ВШЭ: науке нужны инвестиции, чтобы Россия осталась в топ-10 стран по числу исследований и разработок

В отчете «Национальная цель в сфере науки: оценка ретроспективной и прогнозной динамики», подготовленном Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликовано два сценария развития науки в России в контексте нашего места в рейтинге топ-10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

При «умеренно оптимистичном» прогнозе Россия может подняться с девятого на шестое место. Во втором сценарии мы вылетаем из десятки.

Сохранить место в первой десятке рейтинга необходимо в целях соблюдения указа Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Это возможно лишь при ощутимом росте финансирования научно-технологической сферы на фоне «умеренного экономического роста» и привычного уровня санкционного давления.

В этом случае мы можем подняться на шестое место. Но потребуется свыше 50% инвестиций бизнеса в общем объеме финансовой поддержки науки. Сейчас же доля денежных вливаний со стороны компаний составляет лишь 30,6%.

Способствовать росту корпоративных инвестиций в науку, по мнению авторов отчета, должны, с одной стороны, налоговые льготы для компаний со стороны государства, а с другой стороны, эффективность новейших научных разработок именно для бизнес-применения.

Что же до второго сценария, то он совсем не радужный. Если сохранится негативная макроэкономическая ситуация и усилится влияние санкций, то наиболее вероятен отрицательный прогноз, при котором инвестиции в науку снизятся, а Россия не попадет в топ-10 стран по объему исследований и разработок. Мы окажемся предположительно на 12 месте.

А вот еще несколько исследований ВШЭ:

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