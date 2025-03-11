НИУ ВШЭ составил портрет городского среднего класса в России

Представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тыс. рублей в месяц, а ежемесячные расходы их семей составляют 83 тыс. рублей. Такие данные приводятся в исследовании Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ, которое есть у РБК.

В ходе исследования в июне 2024 года аналитики опросили 3 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. Респонденты соответствовали критериям высокого материального положения (могут без затруднений купить как минимум бытовую технику) и наличия высшего образования или высокого социально-профессионального статуса (руководители, квалифицированные специалисты, предприниматели).

Портрет среднего класса. Типичным представителем среднего класса в НИУ ВШЭ назвали мужчину или женщину в возрасте от 25 до 55 лет. 72% из них имеют семью, а у 48% есть несовершеннолетние дети. 45% опрошенных работают в коммерческом секторе, 21% — в бюджетной сфере, 15% занимаются предпринимательством.

Доходы. Средний доход предпринимателей составляет 86 тыс. рублей, наемных работников — 78 тыс. рублей, а бюджетников — 64 тыс. рублей. Основным источником дохода для 81% респондентов является зарплата, 34% получают доход от вкладов и ценных бумаг, а 23% — пенсию.

Расходы. Средние ежемесячные расходы семей среднего класса — 83 тыс. рублей. Без учета трат на продукты питания, оплаты услуг ЖКХ и покупки одежды и обуви основными статьями расходов являются мобильная связь и интернет (84%), транспорт и топливо (74%), лекарства (72%), услуги по уходу за собой (65%) и питание вне дома (64%).

В исследовании отмечается, что 75% представителей среднего класса могут без проблем покупать товары длительного пользования, однако приобретение автомобиля для них будет затруднительным. 19% способны купить новую машину, но не считают, что совсем не стеснены в средствах. Ни в чем себе не отказывать могут лишь 6% респондентов.

В прошлом году главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников указал на появление «нового среднего класса» в России, который образовался под влиянием высокого уровня потребления и роста зарплат. По словам Матовникова, «огромное количество людей» удвоили свои доходы.

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