«Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей

Александр Панов, основатель диптех-стартапа и автор Telegram-канала «Итак, это Панов & Co» , о том, как стать «ошибкой выжившего» и производить и продавать по всему миру высокотехнологичные устройства из России.

Но даже при наличии достаточного финансирования диптех-стартап — значительный риск. Компания Neiry пошла на него и в итоге привлекла более 500 млн рублей инвестиций на развитие нейроинтерфейсов, а в ноябре 2022 в рамках бета-тестирования запустила первые продажи продукта.

Создание глубоких технологий без внятного рынка могут себе позволить государство или корпорации. А еще есть шанс у стартапа с поддержкой от государства, как это было у Илона Маска, например.

О продукте

Майнд-трекер в режиме реального времени снимает энцефалограмму, по качеству сравнимую с медицинской, и обрабатывает ее в приложении.

программа показывает пользователю его когнитивную загруженность,

трекер определяет состояние — расслабленность, вовлеченность, усталость, волнение или стресс.

На основе полученных данных приложение предлагает тренинги, помогающие бороться со стрессом и удерживать фокус внимания на сложных задачах.

Тренинг — это мини-игра с тремя уровнями сложности, в которой пользователю нужно слушать звуки. Чем лучше получается расслабляться, тем громче становится звук.

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Запуск бета-теста показал, что наша целевая аудитория — предприниматели, которые постоянно рискуют и живут в стрессе.

Показательно, что максимальное количество заказов на майнд-трекер поступило из Москвы, а на втором месте оказался Бали, где традиционно предприниматели восстанавливают свои физические и эмоциональные силы.

Игры кончились

Мы начинали с разработки игр, но со временем пришло понимание, что на этом высококонкурентном рынке наш вероятный максимум — очередная неплохая мобильная игра с инновациями на уровне геймплея. А мы хотели сделать что-то принципиально новое, поэтому провели кастдев геймеров.

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Мы переключились на создание игр в виртуальной реальности с возможностью управления силой мысли — это было интереснее для геймеров и пересекалось с нашими желаниями.

Готовых решений для реализации нашей задачи не было, и пришлось взять все в свои руки и заняться разработкой нейроинтерфейсов самостоятельно. Мы набрали команду инженеров и ученых, которые занимались распознаванием мыслительных команд в процессе игры.

И в какой-то момент поняли, что наши технологии широко применимы далеко за пределами игровой индустрии.

Поэтому мы окончательно отказались от игрового формата и начали искать другие возможности, ведь наш продукт способен решать совершенно разные задачи для самых разных аудиторий.

Ведь нейроинтерфейсы можно применять в сферах:

развлечения,

образования,

промышленности,

медицины.

В итоге мы:

запустили пилот своей системы геймифицированных нейроинтерфейсов в московских и петербургских школах, провели исследование влияния экстренных ситуаций на мозг пилотов, сделали продукт, определяющий эмоции для стримеров, разработали модификацию для хирургов, позволяющий вращать 3D-модель органа во время операции,

И протестировали другие гипотезы, которые объединяло лишь одно: управляй «силой мысли» или доставай информацию напрямую из мозга.

Команда шла итерационно, постоянно перебирая варианты применения наших технологий в разных областях, накапливая опыт и знания. Важно было не пропустить момент, когда потенциал исчерпан, и вовремя сменить направление деятельности.

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Космос проще, чем биотех

В 2017 году часть нашей команды принимала участие в запуске спутника. Тогда я видел, что это довольно трудная технологическая задача: при создании космических аппаратов ошибка стоит очень дорого, запущенный на орбиту спутник уже не исправишь.

Оказалось, что в биотехнологиях все еще сложнее:

Все люди разные — у них разная форма головы, разная токопроводимость кожи и «степень волосатости», возможны аллергии (даже на золото).

Но хуже всего то, что все люди по-разному думают, то есть это, конечно, хорошо в жизни, но отражается на ЭЭГ.

Для снятия энцефалограммы нужен хороший контакт с кожей головы. В медицине этот вопрос решается с помощью геля, но далеко не каждый человек согласится намазать голову гелем, чтобы оценить уровень собственного стресса. Поэтому мы работаем с сухими электродами.

Кроме того, диптех связан со сложным железом, для работы с которым нужны опытные в этом специфическом сегменте инженеры.

В мире мы нашли всего около 50 компаний, где ведется работа с устройствами, считывающими ЭЭГ. Из них по большинству критериев нам подошли только две: одна в Сингапуре, вторая — в Таганроге.

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Разработка любого хардварного продукта — это не меньше десяти лет работы, причем без гарантированного успеха, поэтому работать в этой области можно только в тесном сотрудничестве с высококлассными профессионалами.

Если бы мы не нашли партнера с двадцатилетним опытом в хардваре, вы бы сейчас не читали эту статью.

Ученый, инженер и продакт

У каждой роли в диптех-команде свои интересы:

Ученым нравится сам процесс познания. Наши нейрофизиологи рады облучать улиток радиацией и смотреть, как меняется их ЭЭГ. Это увлекательно, но непонятно, как применить в бизнесе. Инженерам нравится, когда полный порядок, железки работают, а софт стабильный. Продакты любят вау-эффект и красивые обещания клиентам, который зачастую недостижимы. Требуется баланс интересов этих ролей, его нарушения чреваты провалом продукта.

Если всех этих людей вовремя не остановить, то инженеры будут бесконечно улучшать то, над чем работают, ученые отыщут прикольные штуки, но не смогут объяснить, как их применять в бизнесе, а продакты или маркетологи просто сведут нас всех с ума.

«Три слона» диптеха

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что для успешного стартапа в диптехе необходимы:

Близкие по духу технические партнеры не менее чем с десятилетним с опытом в индустрии. Баланс между интересами инженеров, ученых и продактов. Наличие государственного (или квазигосударственного) финансирования: без больших денег, которые есть только у государства, ни один диптех-стартап не выживет, так как для коммерческих фондов подобные проекты слишком рискованные.

Да, это невероятно сложно, но для нас нет ничего интереснее, чем создавать уникальные технологии.

Ради этого мы готовы жить с хардварной головной болью, обеспечивать баланс интересов и терпеть бюрократию.

Фото на обложке: Shutterstock / Daisy Daisy