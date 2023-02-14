Необычные офисы могут снижать креативность — исследование

Вдохновляясь технологическими гигантами, все больше компаний стремятся создавать офисы с нестандартным дизайном. Пространства с креслами-мешками, конструктором Duplo, стенами для рисования и спальными капсулами напоминают скорее детские сады, чем места, где можно продуктивно провести восьмичасовой рабочий день. Однако недавнее исследование демонстрирует: в некоторых случаях необычные пространства даже вредят результатам.

Если в технологических компаниях эти игровые площадки стимулируют креативность, то и другие могут извлечь пользу, отказавшись от традиционных столов и кабинетов — по крайней мере, так принято считать.

Но исследование, проведенное профессором Мануэлем Сосой из INSEAD и доцентом Санки Ли из Университета Карнеги-Меллон, демонстрирует, что инвестиции в необычные рабочие пространства не всегда приносят желаемый эффект. Более того, нетрадиционное рабочее пространство может даже нанести ущерб творческому мышлению.

Считается, что такие офисы привлекают определенные типы сотрудников, особенно тех, кто по своей природе более креативен. Но исследователи поставили целью выяснить, смогут ли они поощрять разнообразное мышление. Для этого они провели три контролируемых эксперимента как в физических офисах, так и онлайн.

В первом задание для участников заключалось в том, чтобы генерировать идеи либо в «творческом пространстве», либо в обычной офисной обстановке. Им дали лист с 40 кругами и попросили нарисовать как можно больше объектов реального мира, используя круги в качестве отправной точки.

К своему удивлению ученые обнаружили, что те, кто находился в творческом пространстве, рисовали меньше объектов, а их рисунки были менее уникальными, чем у тех, кто находился в обычном помещении.

Когда они анализировали результаты, то обнаружили, что люди в нетрадиционном пространстве искали круглые объекты в своем непосредственном окружении — например, рисунок Микки Мауса на стене — и зацикливались на этих идеях.

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Чтобы подробнее изучить явление, ученые воспроизвели исследование в виртуальной среде.

Участникам проводили короткую видеоэкскурсию по креативному или традиционному офису, и могли видеть изображение отведенной им комнаты, пока они выполняли одно и то же задание с кругами. На доске в нетрадиционном пространстве были круглые объекты, в то время как в контрольной комнате прямых подсказок не было. Результаты были аналогичны первому исследованию.

Третий эксперимент (также в виртуальной обстановке) проверил, что происходило, когда у людей не было прямых подсказок в их окружении при решении творческой задачи — и на этот раз участники в нетрадиционном пространстве придумали больше решений, чем в обычном пространстве, при этом они были уникальнее.

Авторы приходят к выводу: «Наши результаты свидетельствуют о том, что менеджеры не должны думать о нетрадиционном дизайне рабочего пространства как об идеальном решении для стимулирования креативности.… конкретный дизайн рабочего пространства может быть источником творческого вдохновения для одной задачи генерации идей, но источником когнитивной фиксации для другой».

Однако вывод о том, что креативность можно развивать виртуально, важен, учитывая тенденцию к гибридной работе, которая все больше подталкивает к совместному решению проблем в режиме онлайн.

«Провести сеанс из необычного пространства или эксперимент с иммерсивным фоном может быть простым, но эффективным способом подтолкнуть людей от разглядывания окна на экране к нестандартному мышлению», — заключают авторы.

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