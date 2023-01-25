5 способов преобразить офис так, чтобы сотрудники чувствовали себя счастливее

Традиционно рабочие пространства не отличались хорошей планировкой — неудивительно, что многие предпочли удаленку, когда появилась такая возможность. Тем не менее есть способы сделать офис более приятным местом для сотрудников. В этом помогает нейроэстетика — наука, изучающая влияние физического окружения на наш мозг. Так, правильно подобранная цветовая температура освещения и планировка может вызывать выброс дофамина (гормона радости) и помогает лучше сосредотачиваться.

Разделите помещение на зоны

Размещая сотрудников в открытом офисе, руководство ожидает от них креативности и сосредоточенной работы. «Однако они могут случайно услышать встречу, что проходит у них за спинами, и разговор через два стола», — говорит Салливан.

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Поэтому пространство должно быть лучше разделено на зоны: в одних люди смогут работать в состоянии потока, а в других — сотрудничать и проводить встречи.

Создайте физические переходы между зонами

Продемонстрировать назначение каждой офисной зоны можно с помощью интерьера. По словам Салливана, дизайнеры могут использовать физические структуры и формы, чтобы сотрудники понимали, как пространство меняется от места к месту.

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Когда человек переходит между пространствами разной формы, в особенности искривленными, это активизирует его мозговую деятельность и улучшает умственные способности.

Добавьте живые растения

Салливан отмечает, что общение с природой помогает восстановить силы. Согласно исследованию, эта способность во многом связана с оттенками и формами зеленых листьев, а также визуальной сложностью растений и деревьев.

Поэтому Салливан советует озеленить офисное пространство — это обеспечит пользу природы и не будет отвлекать сотрудников на происходящее за окном. Было обнаружено, что такой биофильный дизайн улучшает наше настроение и здоровье, а комнатные растения даже могут уменьшить офисный шум. Также есть доказательства того, что снизить уровень стресса можно, просто посмотрев на растение.

Выбирайте округлые формы

Это относится ко всему: форме помещений и мебели, декоративным элементам на полу и стенах. «Структуры с острыми краями могут вызывать всплеск кортизола [гормона стресса], и, как известно, мозг рассматривает их как угрозу», — объясняет Салливан. Кроме того, было обнаружено, что люди больше предпочитают архитектуру с изогнутыми краями.

Отдавайте предпочтение нейтральному декору

На стены офисов часто вешают картины, чтобы украсить помещение или придать ему изысканности. Салливан советует выбирать такой декор с осторожностью: чрезмерно яркие цвета и сильная детализация могут отвлекать сотрудников, особенно людей с аутизмом или синдромом дефицита внимания.

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Тщательно продуманный дизайн повышает продуктивность персонала. Однако универсального решения не существует, поэтому компаниям, которые хотят применить эти идеи или разработать собственные совместно с дизайнерами, потребуется тестировать различные концепции и пересматривать их в зависимости от результатов.

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