Фриланс или офис: что выбрать дизайнеру, чтобы прокачать навыки и не выгореть

Вадим Шкарин, коммуникационный дизайнер « Инфомаксимум », поделился своим опытом и разобрал основные преимущества и недостатки работы в команде и на фрилансе.

Типичная картинка фрилансера — кофе и ноутбук. Заказов много, а проблем нет. В реальности есть и минусы такого образа жизни: неадекватные клиенты, отсутствие оплачиваемого отпуска и обреченность на развитие без помощи куратора. Что в итоге выбрать?

Содержание:

Часть дизайн-команды

Что такое дизайн-команда? Это группа людей, работающая над проектами, проектирующая продукты или продвигающая бренд компании.

Я коммуникационный дизайнер. Делаю дизайн для всего — от брендинга и презентаций до лендингов и интерьерных работ, — но не касаюсь основных продуктов компании, для этого в команде есть другое направление.

Преимущества

Про соцпакет и прочее рассказывать смысла нет, но есть менее очевидные.

1. В дизайн-команде не существует понятия «завершенный проект»

В чем плюс? Спустя полгода можно вернуться к уже выполненной задаче и посмотреть на нее по-новому, доработать, обновить стиль и успокоить своего внутреннего перфекциониста.

И это действительно важно, поскольку мозг не всегда способен выдать хороший результат в режиме «здесь и сейчас».

Читайте по теме:

Зачем разработчики создают сразу несколько сторонних проектов

Брошенные проекты: что делать, если подрядчик по разработке больше не может работать с Россией

2. Среда и атмосфера

Постоянно находясь в обществе людей, мыслящих в одном векторе, но специализирующихся на разных областях, ты постоянно черпаешь информацию из разных сфер.

Это позволяет получать знания и навыки, которые, возможно, не понадобятся прямо сейчас, но отложатся в подсознании и когда-то выстрелят, как чеховское ружье.

3. Наставничество, которое почти никогда не получишь на фрилансе

Практически на каждый твой вопрос дадут ответ, посоветуют нужную литературу, направят в правильное русло. Это очевидный плюс.

Работая на фрилансе, ты «варишься в собственном соку» и не растешь так прогрессивно, поскольку нет наставника, который «ткнет носом» в ошибки.

4. Амбиции и фидбек

Все это с большей вероятностью можно получить во внутренней команде, чем на фрилансе. Да, там тоже можно брать крупные проекты, но делать это гораздо сложнее. Не имея опыта, дизайнер рискует застрять на этапе низкооплачиваемых задач, а выбраться оттуда очень сложно.

В офисе можно неторопливо изучать различные нюансы и вопросы, совмещая это с другими задачами. Получить фидбек офлайн гораздо проще.

Дизайн-команда напрямую заинтересована в прокачке вас как специалиста.

На фрилансе вы можете общаться с клиентом точечно. Сделал заказ — и больше не пересекаетесь, потому что он ушел к другому исполнителю, например. Соответственно, ему неинтересно объяснять, что ему понравилось/не понравилось.

В офисе ты так или иначе получаешь обратную связь, поскольку все постоянно коммуницируют друг с другом;

5. Разнообразные задачи

Чем больше компания, тем разнообразнее задачи. Сегодня — социальные сети, завтра — лендинг, послезавтра — разработка мерча. А иногда все в один день — спектр задач действительно широкий.

6. Возможность контролировать процесс

Например, разрабатывая новогодние открытки, мы самостоятельно подбирали нужную бумагу, щупали ее физически, чтобы понять, что результат будет таким, каким мы его задумывали.

На фрилансе такое внимание к деталям почти никогда не соблюдается.

Недостатки

1. Сам офис

Если вы работаете в опенспейсе, коворкинге — первые несколько месяцев придется привыкать. Кто-то смеется, кто-то разговаривает. Созвоны, летучки, топот — все это будет отвлекать.

2. Режим дня

У нас он гибкий. Но, тем не менее, есть моменты, когда нужно что-то сделать к 12 дня, а ты привык работать с трех ночи.

На фрилансе такое тоже бывает, но все-таки, по личным ощущениям, зависимость режима дня от людей там меньше.

3. Операционка

Иногда ты ловишь себя на мысли, что начинаешь закапываться в рутине.

Например, есть ежемесячный пул задач (соцсети, оформление афиш, обновление внутреннего портала, отслеживание расходников типа блокнотов). В такой работе так или иначе пользуешься паттернами. Условно, понимаешь структуру поста, знаешь, как его быстро сделать. Но потом текущий шаблон и стиль повествования надоедают.

Очень помогает в таких задачах поменяться тасками с напарником, если он есть, или же пересмотреть принцип работы — смотреть на подход с другой точки зрения, искать новые приемы.

4. Компания

Очевидно, что все плюсы актуальны с поправкой на главное: вы устроились в хорошую компанию, которая ценит своих сотрудников и их время. В обратном случае — новости неутешительные.

Свободная птица фриланса

По моим ощущениям, постоянно зарабатывать на фрилансе могут люди, которые 24/7 находятся в движении и обладают титанической самодисциплиной.

Плюсы

1. Краткосрочные проекты с быстрым фидбеком

По сравнению с работой в офисе, фриланс иногда может дать больший заряд, поскольку за более короткие сроки можно получить приличную оплату.

Это дает ощущение эйфории, на ум сразу приходят мысли в духе: «О, да я так каждый день/два/неделю могу брать-закрывать заказы и заработаю миллион миллиардов», но потом не приходят заказы или попадается неадекватный клиент — или проект затягивается.

И начинается выгорание.

Но, да, есть люди, которые лавируют в этом потоке хаоса вполне спокойно из года в год, так что где-то в переплетениях троп фриланса дорожка к успеху точно есть.

2. Большая свобода

Работа в офисе предполагает некоторые ограничения и регламенты, на фрилансе же тебя ничто не останавливает.

Если горишь любимым делом, не так уж и важно, фриланс или офис. Человек будет находиться в своей лодке, где при определенных условиях простор для действий может быть действительно большим.

3. Интересные знакомства

В офисе ты познакомишься с приятными и близкими по духу людьми, но на фрилансе можно получить знакомства другого типа.

Я, к примеру, успел поработать с блогерами-миллионниками, крупными букинг-агентствами и именитыми компаниями. И это интересный опыт. С некоторыми клиентами до сих пор общаюсь в формате нетворкинга.

Читайте также:

Зачем стартапам участвовать в конференциях в 2022 году: личный опыт

Теория слабых связей в бизнесе. Как люди зарабатывают на знакомых

Минусы

Без минусов, конечно, не обходится:

1. Самодисциплина и работа над собой

Свобода действий может стать врагом, если человек не способен загонять себя в жесткие рамки и заниматься самодисциплиной, менеджментом рабочего и нерабочего времени — поддерживать working mood.

Это действительно важно, и вероятность выгореть довольна большая.

Тут ты сам себе ментор: чтобы расти, нужно анализировать свои ошибки и сильные стороны, смотреть на работы и проекты с другого ракурса.

2. Не всегда адекватные заказчики

Все эти переписки с клиентами, просьбы сделать черный чернее, а белый белее — не шутки.

Казалось бы, просто не работай с такими клиентами. Только вот на этапе общения и ТЗ все может быть нормально, а потом ловишь себя на мысли, что сейчас три утра, и ты присылаешь клиенту десятую версию макета, отличающегося от предыдущего примерно ничем.

В офисе же условный «клиент» проходит больше фильтров, и вероятность, что он будет неадекватным, чрезмерно мала.

Вместо итога

Побывав по обе стороны баррикад, для себя выбрал вариант, который «зашел больше» — мне комфортнее в офисе.

Здесь я нашел гораздо больше интересных задач, прокачал скилы, познакомился с интересными людьми.

Иногда, интереса ради, беру заказы на фрилансе, чтобы быть в курсе рынка — и, по ощущениям, он все так же стабилен в своей нестабильности.