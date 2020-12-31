Не творит, а решает задачи: чем занимается бренд-дизайнер?

Сегодня брендинг имеет основополагающее значение для компании. Выстраивать бренд надо правильно и красиво. Илья Соболев, бренд-дизайнер компании «Инфомаксимум» , рассказал, почему для компании важен её визуальный язык, с чего начать молодому специалисту и каковы особенности профессии в этой области.

Кто такой бренд-дизайнер

Если рассуждать философски, бренд-дизайнер — это человек, основная задача которого — рассказать всему миру, что из себя представляет компания, чем она занимается, почему интересна, крута, полезна. Я вижу сходства с эффектом Кулешова: когда при сопоставлении двух кадров, несвязанных между собой, обнаруживается новый смысл. Можно сказать, что бренд-дизайнер говорит об эфемерных ценностях и команде при помощи визуальных инструментов.

С более прикладной точки зрения это специалист, который занимается фирменным стилем компании и гайдом по его использованию. Среди его обязанностей — работа с логотипом, айдентикой и типографикой.

Дизайнер интерфейсов — профессия более утилитарная и с уклоном в прагматизм по сравнению с бренд-дизайнером. Специалист такого профиля проектирует и создаёт программные интерфейсы, учитывая бизнес-требования и технические ограничения. Мои задачи менее конкретные, но более сложные с графической точки зрения, поскольку в работе нужен огромный пул инструментов, чтобы передать суть продуктов и услуг компании в фирменном стиле.

Как я пришёл в профессию

Согласно диплому, я менеджер программных проектов, если говорить проще — разработчик, но по профессии никогда не работал. В дизайн пришёл не сразу. Со школы увлекался видеопродакшеном и motion-анимацией, изучал Adobe Photoshop. Сначала страдал, потом понял, что графические редакторы — целый мир. Во время учёбы в университете начал иллюстрировать соцсети знакомым, сработал эффект сарафанного радио, ко мне стали обращаться с заказами. Сталкивался с разным: делал коллажи, оформлял коммерческие предложения, рисовал для SMM-проектов.

Чтобы углубиться в тему, прошёл курсы, организованные местным дизайн-сообществом, смотрел видеоуроки и мастер-классы на YouTube, читал профильную литературу.

Теория — это хорошо, но особый упор я делал на практику: пытался повторять необычные техники и приёмы, додумывал что-то своё. Нравился сам процесс, и я мог не спать ночь, но делал то, что мне было интересно.

В начале я тешил себя мыслью, что дизайн — это красивая яркая картинка. Работая с разными заказчиками, изучая новые инструменты и подходы, общаясь с опытными специалистами в этой сфере, я постепенно приходил к тому, что дизайн — обширная система со множеством правил и принципов.

Хотелось большего, хотелось развиваться и идти вперёд, однако я понимал, что найти хороший сильный проект сложно. Тогда впервые заинтересовался интерфейсами. Это было проще в техническом плане, но сложнее с точки зрения требований. Вакансию проектировщика интерфейсов в «Инфомаксимум» нашёл через рекламу в соцсети. В сообщении честно написал, что опыта мало, а попробовать очень интересно. Тестовое далось непросто, но выполнять его было в кайф. Собеседование было разгромным.

Я получил:

много каверзных вопросов;

полноценный фидбэк;

стресс.

Сейчас понимаю, что провал был связан с тем, что я не мог объяснить функциональность своего решения. Я мог сказать, как рисовал его, но зачем — нет. Тогда я понял, на чём именно надо делать акцент в работе. Углубился в тему UI/UX и усиленно учился в вузе, как вдруг мне поступило предложение выполнить для «Инфомаксимум» тестовое задание. Я был в приятном шоке, сразу ухватился за возможность.

В этот раз предстояло:

нарисовать логотип для компании;

провести юзабилити-анализ одного из продуктов компании;

сделать его редизайн.

На многие вещи смотрел уже иначе и делал по-другому. Не скажу, что защита тестового стала моим звёздным часом, но я понял, что со мной хотят работать.

От UX к бренд-дизайнеру

Первые задачи по интерфейсам дались непросто. Я вникал в специфику нового продукта компании — систему класса process mining, набивал руку на несложных заданиях, работал и постоянно правил-правил-правил. Это вывело меня на некий уровень, где уже мог вести полноценную работу. Но тут появилась важная задача, связанная с внутренним порталом. Я был единственным дизайнером, который бы смог ей заняться. Собирал референсы, прикидывал варианты в Figma, высказывал свои предложения. Одна задача переросла в целый пул. Я понимал, что совмещать все это не смогу, и отдал приоритет интерфейсам.

Однако в скором времени, когда в штат приняли нового дизайнера, мне предложили вернуться к собственным наработкам и попробовать себя в брендинге. Идеи понравились руководству и стыковались с тем, что предлагал отдел маркетинга. Решился я не сразу, поскольку все ещё горел интерфейсами, однако было очень интересно развернуться и воплотить собственные задумки в жизнь. Кроме того, это обещало стать моим первым управленческим опытом. В апреле, когда мы ушли на удалёнку, я согласился.

Функционал работы

Плотно приступив к брендингу, я отметил, что немалый пласт работы связан с изучением рынка и целевой аудитории продуктов, генерацией креативных идей и формированием ТЗ по их выполнению, написанием коротких рекламных текстов и интегрирования фирменного стиля в корпоративную культуру.

Среди моих основных обязанностей:

разработка логотипа и брендбука компании;

создание всех коммуникационных и рекламных материалов на основе гайда;

доработка сайтов, внутреннего портала, продуктовых лендингов;

постановка технического задания для проектных менеджеров и разработчиков;

подготовка имиджевых материалов и дизайн-макетов (открытки, буклеты, презентации);

общение с типографиями.

Отладка работы происходила постепенно. Начали мы с определения того, чего нам не хватает, изучали детали корпоративной культуры, общались с коллегами. В Figma создали отдельный борд для идей, куда скидывали все референсы, которые вдохновляли. Раз в неделю заходили и обсуждали все накопленные варианты. Мы стремились к тому, чтобы в визуальном представлении легко читались идеи, мысли и ценности бренда. Общались с руководством, маркетингом, проектированием, рисовали скетчи, примеряли стиль на разные носители, проводили опрос фокус-группы и много правили.

Считаю, что мы до сих пор на этом этапе тестирования идей и приведения их к общему знаменателю. Работы много.

Навыки, знания и качества

Бренд-дизайнер востребованная профессия, особенно в крупных городах. Как и везде, многое будет зависеть от опыта работы, реализованных проектов и уровня компании. Я бы сказал, что в среднем заработная плата варьируется в регионах от 25 тыс рублей, а в городах федерального значения от 55 тыс рублей.

По факту, набор hard skills бренд-дизайнеру нужен практически такой же, как и графическому дизайнеру. Однако для разработки и создания фирменного стиля надо более глубоко взаимодействовать с коллегами и знать основы маркетинга.

Среди основных навыков я выделю:

Чем больше, тем лучше. От себя рекомендую обратить особое внимание на Figma.

2. Знание основ композиции

Банальное, но крайне важное качество. Необязательно быть художником или иллюстратором, но знать основные принципы необходимо.

Отличать подходящие шрифты от неподходящих, хороших от плохих и уметь применить различные типы к требованиям бизнеса.

Один из классических скиллов любого дизайнера. Уметь обращать внимание на тренды, но мыслить более масштабно и применять их к текущим реалиям и перспективам.

Мало подобрать то, что нравится и то, что теоретически может пригодиться. Важно вычленить интересное и суметь это интерпретировать или стилизовать в новой форме.

Обращать внимание на детали, быть аккуратным и временами педантичным в соблюдении заданных параметров

Не менее важны и soft skills:

Навык командной работы;

Умение находить компромисс;

Аргументация любого решения;

Коммуникабельность;

Лояльное отношение к критике и негативному фидбэку;

Навык задавать правильные вопросы;

Постоянное расширение кругозора.

Как прийти в профессию

Учиться визуализировать мысли

Необходимо самостоятельно пробовать «коробочно» интерпретировать все мысли и идеи, делая их считываемыми для обычных пользователей.

Изучать графические редакторы

Вас не должно пугать, что для решения определённых задач будет нужно отойти от привычного и знакомого ПО и применить, например, SketchUp, быстро сориентироваться в Figma, After Effects, Blender.

Читать профильную литературу

Как ни странно, но для меня основополагающей книга стала «Пользовательский интерфейс» Ильи Бирмана. Кроме того, я советую изучить «Типографику и вёрстку» Артема Горбунова и «Модульные сетки в графическом дизайне» Йозефа Мюллера-Брокманна.

Получить образование

Профильное образование по направлению «Графический дизайн» станет, как минимум, неплохим подспорьем для становления карьеры в брендинге.

Онлайн-курсы

Все самые известные онлайн-университеты предлагают курсы по графическому дизайну, что позволит изучить основные инструменты работы, углубиться в теорию и азы композиции, типографики и колористики.

Когда перед дизайнером белый лист, он может нарисовать что угодно. Но при этом требоваться от него будут совершенно определённые вещи. Поэтому необходимо принять, что бренд-дизайнер выполняет задачи, а не занимается творчеством.

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