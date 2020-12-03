И код, и дизайн: кто такой fullstack-дизайнер и чем он занимается

Андрей Малеваник, продюсер образовательных программ направления «Дизайн» в « Нетологии », рассказывает, кто такой fullstack-дизайнер и зачем нужна эта новая профессия.

Fullstack-дизайнер — профессия на стыке разработки и дизайна. Это именно тот случай, когда один человек может самостоятельно создать сайт или приложение. Он может вести весь проект.

Это новая профессия. Несколько лет это были просто специалисты, которые умели делать и дизайн, и код, потому что так захотели. Сегодня для разработки продукта fullstack-дизайнеру важно сочетать в себе несколько специальностей — это и дизайнер, и разработчик, и менеджер проекта.

Очевидно, что один сотрудник, который умеет совмещать сразу несколько компетенций, может положительно повлиять на развитие компании, как минимум — это возможность сэкономить на затратах и ресурсах, а как максимум — полное погружение в проект и отсутствие длительных согласований в команде.





Про обязанности

Считается, что fullstack-дизайнер разбирается в frontend (создании интерфейсов/ UI) и backend (создании внутренних механизмов / API).

С чего начинает работу fullstack-дизайнер? Сначала он узнает потребности пользователя и ставит задачи по проекту. Для этого можно провести небольшое исследование и пообщаться с заказчиком и пользователями. Далее дизайнер работает над созданием концепта интерфейсов.

Следующий важный этап — разработка и тестирование прототипов. Необходимо отрисовать незавершенный образ продукта и понять, как его тестировать. Это позволит распознать ошибки и оперативно их устранить.

После детальной проработки продукта fullstack-дизайнер может взять на себя несложную работу с кодом, но там, где необходимы глубокие навыки программирования, он привлекает отдельного специалиста.

Когда выходит готовый продукт, дизайнеру необходимо собрать данные по метрикам, исследованиям, отзывам и использовать результаты для следующего цикла. Для этого используют стандартные фреймворки: юзабилити тесты, кастдевы пользователей, карты скроллов и кликов.





Про навыки

У fullstack-дизайнеров нет четкого разделения на уровни junior, middle, senior. Но навыки, о которых пойдет речь ниже, пригодятся как начинающим, так и опытным специалистам.

Soft Skills

В профессии нужны коммуникабельность и эмпатия, так как предстоит общение с заказчиками, маркетологами, разработчиками и другими членами команды.

Умение широко мыслить — это значит видеть продукт с разных сторон.

Умение быстро адаптироваться к изменениям и решать проблемы.



Hard Skills

Иметь общее понимание frontend-разработки и знать хотя бы HTML, CSS, JS.

Уметь тестировать прототипы.

Иметь навыки UI/UX дизайна.

Знать принципы визуального дизайна.

Работать с аналитикой.

Копирайтинг.





Где нужны fullstack-дизайнеры

В больших компаниях всегда есть простор для собственных идей и всегда можно усовершенствовать свои навыки. Тут предлагается хорошее финансовое вознаграждение.

Работа в стартапах позволяет оперативно проверять гипотезы для создания продукта. В стартапах решения принимаются быстрее и нет такой бюрократии, как в крупных компаниях. Придется взять на себя работу менеджера, так как нужно вникать в задачи управления проектом и параллельно решать технические задачи. Идеальным вариантом для fullstack-дизайнера будет фриланс. Но тут нужно быть в курсе всех UX/UI-трендов, чтобы в любой момент исправить верстку, написать несложный код и собрать прототип.

Прийти в fullstack-дизайн можно как из дизайна и разработки, так и из смежных (например, проджект-менеджмента). И, кстати, отдельных вакансий на fullstack-дизайнера практически не найти на hh.ru или в группах Facebook.

Направление быстро развивается и специалисты становятся востребованы. Но не все компании на рынке понимают, кто может закрыть их задачи. Поэтому часто на сайтах с вакансиями можно встретить позиции продуктового или UX/UI-дизайнера, но со знанием тех навыков, которые есть только у fullstack-дизайнера. Тем соискателям, которые находятся в поиске работы, нужно учитывать этот факт и глубже изучать рынок вакансий дизайнеров.

Вот пример:





Источник: hh.ru







Фото на обложке: Shutterstock/baranq

Изображение в тексте предоcтавлено автором