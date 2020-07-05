Профессия мечты: как преподавательница русского языка стала learning-инженером

Мир предлагает почти неограниченные возможности для карьеры. Специалисты не получают компетенции раз и навсегда, а развивают их всю жизнь. Эволюционируют не только подходы к освоению профессий, но и сами профессии.



Мой путь к профессии learning-инженер

Я окончила филологический факультет СПбГУ — всегда нравилось работать со словом. Хорошо знала английский и осталась преподавать русский язык иностранцам на факультете журналистики в своем вузе. Позже оказалось, что опыт обучения других людей пригодится не только в стенах университета, но и в сфере IT.

Еще со студенческих времен я интересовалась технологическими новинками, но мой практический опыт ограничивался использованием приложений на смартфоне и компьютере.

Шанс изучить рынок информационных технологий представился на работе в НП «Руссофт» — некоммерческой ассоциации, которая объединяет отечественные IT-компании по разработке программного обеспечения. Я стала проект-менеджером, было много административной работы и ежедневного общения с представителями российских и иностранных флагманов рынка.

Во время подготовки крупных мероприятий вела переписку и участвовала в переговорах с чиновниками из разных стран — компания организовывала дискуссионные панели на ПМЭФ, Петербургском международном инновационном форуме, выездных мероприятиях в Европе. Деятельность таких организаций на стыке политики и государства очень важна для отрасли. Несмотря на это, со временем я поняла, что хочу стать частью именно IT-сообщества, работать с технологиями.

В компании часто обсуждалась проблема подготовки кадров для IT-бизнеса, который испытывает дефицит квалифицированных сотрудников. Эта проблема актуальна сейчас во всем мире.

Обучение в корпоративных онлайн-университетах и поиск сотрудников в вузах полностью не насыщают рынок труда, людей все равно не хватает. Идея использования продвинутых платформ для организации обучения лежала на поверхности.

Немаловажную роль в решении поменять профессию сыграло материнство. Как любого родителя меня волнует будущее ребенка. Во многом оно зависит от качества тех знаний, которые он получит. У меня пятилетний сын, которому уже сейчас интересны технологии. С их помощью мы учимся складывать ребусы и решаем задачки.







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Постепенно сформировались требования к новой профессии — желание внести вклад в систему образования для будущих поколений, задействовать технологии и возможность создавать образовательные продукты.

Благодаря коллегам я узнала, что «Ланит-Терком» набирает learning-инженеров без опыта в IT. Помимо наукоемких, комплексных проектов в области компьютерного зрения и индустриальных систем, одно из их ключевых направлений — разработка платформ электронного обучения.

Меня привлекло, что это одна из немногих отечественных компаний, которая развивает адаптивные платформы. Например, компания участвовала в создании системы Rhapsode для датской компании Area9 и официально внедряет ее в России.

Одним из основных требований вакансии был продвинутый английский язык. Я успешно справилась с тестовым заданием, прошла собеседование и стала первым в России сертифицированным learning-инженером. Для меня эта профессия стала профессией мечты, ведь в ней гармонично соединились все навыки и компетенции, которые я получила в течение жизни.

Я стала learning-инженером по адаптивному обучению. Именно адаптивные алгоритмы эффективно вовлекают человека в процесс получения информации, отслеживают уровень знаний в начале курса, чтобы адаптировать обучение под студента.

После этого система мониторит усвоение материала и поддерживает уровень осведомленности, постоянно проверяя ранее полученные знания.





Что делает learning-инженер

Learning-инженер — это специалист, который работает с данными для переноса их на обучающие платформы или обучает системы алгоритмам. Он выявляет цели обучения и формирует вопросы для создания учебных курсов, исходя из них.

Learning-инженер — это связующее звено, которое помогает наладить взаимодействие между человеком и искусственным интеллектом.

В традиционном обучении формированием учебного процесса и составлением учебного плана занимался методист. Learning-инженер создает точки опоры для работы алгоритмов, которые формируют индивидуальную траекторию обучения каждого ученика в зависимости от его особенностей — знаний, восприятия информации.

Я работаю с компаниями-заказчиками, которые хотят обучать сотрудников финансам, продажам, специфике продукта — сферы бывают разными. С заказчиком заранее оговариваются цели — чему должны научиться сотрудники после прохождения обучения.

Одна из моих главных задач — собрать и правильно переложить полученные от заказчика материалы на платформу для обучения. Для этого я разбираю учебный план на цели, чтобы потом создать из этого адаптивный курс.

Learning-инженер должен верно сформулировать вопросы, на которые будут отвечать ученики, выполняя задания.

Приведу один из примеров курса по COVID-19. Знать меры защиты при коронавирусе — это цель в традиционном обучении. А знать ответ на вопрос о соотношении показателей распространения вируса со степенью тяжести болезни и уметь определить потенциальный случай заражения в соответствии с указаниями ВОЗ — это «гранулированные» цели адаптивного обучения.

Кто может стать learning-инженером

Теоретически learning-инженером может стать любой специалист с хорошим уровнем экспертизы в своей области. Эксперты высокого уровня, время которых стоит дорого, не увидят актуальности в смене профессии. Они уже реализованы. Но другие специалисты с хорошими знаниями и потребностью обучать других найдут себя в профессии learning-инженера.

Опытный сомелье способен создать полезный курс для обучения других сомелье, потому что понимает специфику деятельности.

Чтобы стать learning-инженером нужны критическое мышление и усидчивость. Он должен уметь скрупулезно и детально погрузиться в тему — эта профессия не предполагает поверхностного отношения. Пригодятся и навыки работы по структурированию информации.

Мой профессиональный путь показывает, что при желании стать Learning-инженером может гуманитарий с хорошими административными компетенциями и знанием английского языка. Очень помог преподавательский опыт.

Людям, которые хотят освоить эту профессию, желаю быть искренними с самим собой. Если работа learning-инженера им интересна, то они смогут ее изучить. Для многих это станет хорошей возможностью стать частью IT-сферы.







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Профессия будущего

Пандемия сделала дистанционное обучение общемировым трендом. Учебный процесс, организованный с помощью интернет-платформ, стал единственной возможностью не прерывать обучение во время кризиса. Рост спроса на адаптивное обучение — одна из сторон этого тренда в бизнесе.

Крупные корпорации начинают создавать собственные обучающие продукты и привлекают learning-инженеров для разработки курсов внутри компании. Рынок адаптивного обучения из-за эффективности подхода показывает устойчивый рост.

Назреет необходимость увеличить количество курсов. Значит, нужны будут специалисты, которые умеют создавать качественный контент. И делать это таким образом, чтобы платформа правильно выстраивала логику обучения.

В будущем компетенции learning-инженера будут расширяться до взаимодействия с роботами. Сюжеты, которые пока кажутся многим фантастикой, уже отражены в фильмах и сериалах — роботы будут становиться все более совершенными.

Уже сейчас все больше работы перекладывается на плечи искусственного интеллекта. Робототехника активно использует наработки ИИ и компьютерного зрения, автоматизация с помощью нейронных сетей различных систем становится более комплексной.

Российские и зарубежные футурологи давно сходятся во мнениях, что профессия инженера или специалиста образовательных курсов на базе искусственного интеллекта станет популярной.





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