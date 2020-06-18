«Вас должно быть много»: кто такой ньюбиз и как им стать

Работодатели расходятся во мнениях, кто такой New Business Director. Эту должность ставят через слэш с директором по развитию, аккаунт-директором, директором по продажам, коммерческим директором или руководителем проекта. Ньюбиз Smit.Studio Анастасия Чернова делится опытом и рассказывает про свою работу.

В зависимости от потребностей компании и ее размера, ньюбиз может аккумулировать обязанности разных специалистов. Расскажу, кого работодатели на самом деле ищут на эту должность.





Чем занимается ньюбиз

Ньюбиз — это микс сейлза, коммерческого директора, аккаунта, проджекта, спикера, PR, HR, кризис-менеджера и кого-нибудь еще. Но несмотря на универсальность должности, в нашей компании ньюбиз фокусируется на трех основных задачах: он общается с клиентами, мониторит рынок и хранит репутацию агентства.

«Звучит просто», — скажете вы. Но ньюбиз обрастает задачами и обязанностями как дизайнер новыми правками от заказчика.

Как специалист по развитию ньюбиз понимает важность сбалансированного роста компании. Если новый директор по продажам хорошенько поднажал и добился сотрудничества с парой крупных брендов, а мощностей компании не хватило на качественную работу, то многочисленные заминки и отсрочки по дедлайнам серьезно навредят репутации бизнеса. Ньюбиз оценивает возможности и строит стратегию с учетом персональных особенностей конкретной компании.

Обычно ньюбиз не предлагает клиентам пакеты услуг напрямую, его задача — разобраться в процессах компании клиента, выявить людей, принимающих решения, обнаружить неудовлетворенные потребности их компании и продемонстрировать ценность своего продукта.





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Наша компания специализируется на интерактивном маркетинге и геймификации. Для меня сделка, новый лид — это уровни игры. Ты проходишь квест, по дороге побеждая злодеев, перепрыгивая через препятствия и получая бонусы в виде нового инструмента работы с клиентом.

Есть причина, по которой крупными клиентами во многих компаниях занимается генеральный директор. Обычно основатель агентства — его главный идеолог, который верил в идею так, что собрал вокруг себя команду единомышленников и преуспел. Если кто и разбирается в продукте, так это он.

Когда команда расширяется, а у директора появляется больше бумаг, чем свободного времени, в игру вступает ньюбиз.

Чтобы замена прошла без потерь, важно, чтобы New Business Director уверенно ориентировался в тонкостях продукта. Поэтому мы с нашим техническим продюсером постоянно работаем над тем, чтобы я лучше разбиралась в продукте и могла ответить даже на заковыристые технические вопросы, обходясь без звонка разработчикам, и предложить варианты реализации сложных механик.

Авторы «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» и «Никогда не ешьте в одиночку» потратили литры чернил на объяснение важности и ценности крепких, основанных на уважении отношений. Даже если ньюбиз не читал Карнеги, он знает, что развитие бизнеса требует не только наличия обширной сети знакомств, но и глубокого понимания того, как строить и поддерживать новые отношения, чтобы использовать их при необходимости.

Хороший ньюбиз как представитель компании должен реально много знать. И не только о том, что Путин в последнем послании сказал, и что в мире происходит, но и куда условный Иванов перешел, почему условного Кудрявцева повысили, какое обновление выкатил Instagram и на какой конференции будет классный фуршет.

Настоящий специалист стремится знать все, даже сплетни.

Чем ньюбиз отличается от аккаунт-директора (аккаунт — ньюбиз на минималках)

Если аккаунт — наседка, то ньюбиз — это лев. Он в процессе охоты постоянно. Мы в компании хотели работать с самым крутым российским агентством, и прошлой осенью я начала попытки выйти на партнерство с ними.

Три месяца попыток запартнерится через их креативынй отдел ни к чему не привели. Тогда я выяснила, на какой конференции их генеральный будет выступать спикером.

После личной встречи он заинтересовался нашим продуктом, и наше сотрудничество продолжается по сей день. Аккаунты так не заморачиваются. Они часто застревают на одном направлении и ведут клиентов в привычном сегменте: автомобильном бизнесе, туризме или FMCG. Ньюбиз не видит границ возможностям — он будет работать над расширением клиентской базы по всем направлениям, в которых услуги компании могут быть полезны.

Он найдет возможность избежать стадии субподряда в работе с крупными брендами, выходя на них напрямую.Аккаунты чаще всего сидят на входящих или работают с уже существующими клиентами.

С моим приходом количество прямых сделок с брендами увеличилось на 20% только за первое полугодие.

Несмотря на то что должностные обязанности этих двух специалистов во многом пересекаются, нельзя утверждать, что один сможет полностью заменить второго. Если компания крупная, и количество клиентов требует расширения штата, аккаунт-директор и ньюбиз станут успешно работать в команде, дополняя друг друга.





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Как стать ньюбизом

Если вам когда-нибудь говорили: «Тебя слишком много» или «Я устаю от тебя», считайте, первый и основной пункт вы уже выполнили. Вас должно быть много. И везде: на мероприятиях и личных встречах, в командировках, соцсетях и на телефоне.

Успевать всюду: задерживаться допоздна, искать новых людей, новые направления для работы и выдавать идеи одну за другой — чтобы стать успешным ньюбизом нужно быть активным и уметь быстро переключаться между задачами. Учитесь говорить наравне и ищите подход.

Клиент может быть гениальным, недоверчивым, задающим много вопросов, неуверенным или высокомерным — вам встретятся все, а ваша задача — найти общий язык с каждым.

Не бойтесь ошибаться и примите тот факт, что не знаете всего. Несмотря на то что вы должны круто разбираться в продукте и процессах, всегда лучше уточнить у коллег то, в чем не уверены. Нестрашно чего-то не знать. Важно стремиться знать все.

Ньюбиз — это директор по развитию бизнеса с кучей ачивок. Универсальный, ни на секунду не смолкающий солдат. Он знает всех. В его телефонной книжке тысячи номеров. Он получает приглашения на все конференции и профильные митапы, знает дни рождения ведущих специалистов отделов маркетинга и генеральных директоров компаний-партнеров и тех, кто может ими вскоре стать. Не забывает вовремя отправить поздравления.

Он — виртуальный помощник, лицо компании и бизнес-инсайдер, который аккумулирует обязанности аккаунт-директора и директора по развитию. Самое главное — он знает продукт и продает его.

Владельцу компании больше не придется работать над выстраиванием личного бренда. Если раньше посещение профильных мероприятий и наработка новых связей ложилась на плечи генерального, то теперь представительством займется ньюбиз. Продажники могут меняться, а ньюбиз — неизменно улыбчивое лицо компании. И это лицо станет ведущим представителем интересов бизнеса.



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