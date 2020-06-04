Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

«Я разочаровалась в мечте детства». Как учительница младших классов стала контекстологом

YOUNG
Нина Гоголева
Нина Гоголева

Контекстолог рекламного агентства ALION

Анна Меликян

Нина Гоголева выучилась в Новосибирске на психолога – преподавателя начальных классов, мечтала стать учителем, но в итоге сменила специальность и стала контекстологом, отучившись на курсах GeekBrains.  

Нина успела поработать в начальных классах (и разочароваться в профессии), управляющей кондитерской и даже на кассе в «Пятерочке», но нашла любимую работу в рекламе. Вот ее история. 

«Я разочаровалась в мечте детства». Как учительница младших классов стала контекстологом

Как я разочаровалась в мечте детства  

Работа учителем была мечтой детства, а в старших классах я захотела быть ещё и психологом. В вузе как раз предлагали двойную специальность, и я подумала — почему бы не изучить и то, и другое, а потом выбрать, что больше нравится.

Учиться мне очень нравилось, до безумия любила свою специальность, фактически была лучшей в группе и стремилась стать еще лучше. У меня почти красный диплом с одной тройкой по практике — не сошлись характерами с учителем. К тому же я писала научные статьи, в том числе по коррекционной психологии — направлению, которое не изучала. 

После университета я попала в школу, в которую сама ходила 11 лет, и стала учителем начальных классов, потому что вакансия психолога уже была занята. Вела там все уроки, кроме физкультуры и английского. 

Мне было 22 года, и из-за возраста я столкнулась с проблемой: родители смотрели на меня как на девочку и относились скептически. Было сложно.

Они говорили: «Замотивируйте моего ребенка, учите», а сами ничего не хотели делать с ним дома. Бегали к директору жаловаться на меня по самым разным поводам. Например, одна мама просила посадить ребенка поближе. Я объясняла, что не могу этого сделать из-за других ребят в классе, могу только говорить громче, чтобы он меня слышал. Я начинала говорить громче, и та же мама убеждала директора, что я кричу на детей. В общем, я много времени проводила в кабинете директора, объясняя свою позицию

Помимо этого все учителя уже были взрослые, в школе сформировался коллектив, и мне было тяжело в него влиться. 

В итоге я разочаровалась не в работе с детьми, а во всем, что около неё. 

Через два месяца я поняла, что нервы дороже, и захотела уйти. Мне было очень жаль расставаться с ребятами: помню эти горящие глаза, когда они меня видели, когда 25 детей разом налетают и обнимают. В итоге я довела ребят до конца второго класса и распрощалась со школой.

Несколько работ — и новое образование 

После школы сменила много разных направлений: пробовала себя в отделе продаж, в магазине, на телефоне в банке, администратором в кондитерской Kuzina, даже продавцом на кассе в «Пятёрочке». 

Поскольку я человек коммуникабельный, необходимо было общение, так что я хотела заменить предыдущую работу чем-то новым. Но когда работала администратором в кондитерской, поняла, что начинаю тупеть просто потому что, постоянно делаю одно и то же.

Мне рассказали про онлайн-курсы, и показалось, что дистанционный формат очень удобный. Я пошла на маркетинг, поскольку это работа творческая: надо написать продающий текст, подобрать продающую картинку. Единственное, что смущало — это сидячая работа за компьютером. Но сначала я думала, что буду учиться для себя, а там посмотрю. 

Обучение проходило тяжело, потому что одновременно работала с графиком 24/7. Вечером приезжала с работы, ужинала и садилась смотреть вебинар. Смотрела, делала задание, заканчивала часа в два часа ночи, а в шесть вставала на работу. 

Очень тяжело было, но находила время, потому что было безумно интересно. Благодарна работе управляющей появилась колоссальная стрессоустойчивость: звонят администраторы с одним и тем же вопросом в пятидесятый раз и ты, не дернув глазом, в пятьдесят первый им объясняешь, как это сделать. Это пригодилось в нынешней работе. Сейчас спокойно сижу на работе и не думаю: «Уже семь часов, пора домой» — нет, сижу и делаю.

Я училась на специальности Digital-маркетинг, и мы начинали с самых основ: что такое УТП, пирамида бренда, позиционирование бренда, разные форматы контента, вёрстка сайтов. Меньше всего я понимала контекстную рекламу, она показалась очень скучной — какие-то рекламные кампании, семантика, ещё что-то. К тому же обучение пришлось на июнь, когда сильно завалило на работе: работала на две точки, сильно уставала и не успевала нагонять материал. 

Любимая работа


В конце концов меня пригласили в рекламное агентство ALION — на контекстолога! Пообщались с ребятами на собеседовании, и я им понравилась: опыта в маркетинге нет было, но зацепил опыт в разных других сферах — значит, обучаемость достаточно высокая. Они поверили в меня, взяли помощником контекстолога и начали прокачивать с первого дня. 

Уже через три дня мне дали первый проект. Сначала я была в шоке, но раз ребята готовы отдать мне проект при отсутствии опыта —  окей.

После каждого действия бежала к директору: «Посмотри, правильно? А вот это?». Понравилось, что они не давали заумных терминов типа ретаргетинга и utm-меток, а объясняли просто на пальцах. 

Сейчас я в восторге от места, в которое попала, мне очень повезло с работой. Мне помогают развиваться, дают новые проекты, поддержка от руководства колоссальная. Здесь меня сильно прокачали: я уже получила один из сертификатов «Яндекса», в планах — сертификат по метрике и два по Google Analytics.

Когда работала в разных сферах, каждый раз было что-то не так: то коллектив, то директор, то график работы не тот. Мне не нравилось работать в продажах: не люблю, когда стоят над душой и что-то требуют. Я ответственный человек, дайте мне свободу — и я сама разберусь. 

Раньше вся моя работа была активной, а за компьютером работать не любила, убегала от него. Сейчас работа сидячая, тыкаю на кнопочки, и мне это нравится. Сижу, слушаю музыку, общаюсь по минимуму, никак не взаимодействую с клиентами и очень довольна. 

Закончу небольшим пожеланием студентам. Если вы думаете, что пора в жизни что-то менять, но вас что-то держит, рискните. Иногда оно того стоит, и вы найдете именно свое место, где вам будет комфортно. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у меня нет работы, нет начальства, а есть любимое занятие и люди, которыми я стала дорожить. Всегда верьте в себя и свои силы.

Фото на обложке: Shutterstock / metamorworks

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Все говорили, что я живу иллюзиями». Как менеджер переучился на программиста
  2. 2 Кто такой тестировщик и почему им может стать почти кто угодно
  3. 3 «Я училась на скрипачку, но стала SMM-менеджером»

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

04 июня 2020

Go Global

04 июня 2020

Мастерская старта продаж

04 июня 2020

Акселератор ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма