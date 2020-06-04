«Я разочаровалась в мечте детства». Как учительница младших классов стала контекстологом

Нина успела поработать в начальных классах (и разочароваться в профессии), управляющей кондитерской и даже на кассе в «Пятерочке», но нашла любимую работу в рекламе. Вот ее история.

Нина Гоголева выучилась в Новосибирске на психолога – преподавателя начальных классов, мечтала стать учителем, но в итоге сменила специальность и стала контекстологом, отучившись на курсах GeekBrains.

Как я разочаровалась в мечте детства

Работа учителем была мечтой детства, а в старших классах я захотела быть ещё и психологом. В вузе как раз предлагали двойную специальность, и я подумала — почему бы не изучить и то, и другое, а потом выбрать, что больше нравится.

Учиться мне очень нравилось, до безумия любила свою специальность, фактически была лучшей в группе и стремилась стать еще лучше. У меня почти красный диплом с одной тройкой по практике — не сошлись характерами с учителем. К тому же я писала научные статьи, в том числе по коррекционной психологии — направлению, которое не изучала.

После университета я попала в школу, в которую сама ходила 11 лет, и стала учителем начальных классов, потому что вакансия психолога уже была занята. Вела там все уроки, кроме физкультуры и английского.

Мне было 22 года, и из-за возраста я столкнулась с проблемой: родители смотрели на меня как на девочку и относились скептически. Было сложно.

Они говорили: «Замотивируйте моего ребенка, учите», а сами ничего не хотели делать с ним дома. Бегали к директору жаловаться на меня по самым разным поводам. Например, одна мама просила посадить ребенка поближе. Я объясняла, что не могу этого сделать из-за других ребят в классе, могу только говорить громче, чтобы он меня слышал. Я начинала говорить громче, и та же мама убеждала директора, что я кричу на детей. В общем, я много времени проводила в кабинете директора, объясняя свою позицию

Помимо этого все учителя уже были взрослые, в школе сформировался коллектив, и мне было тяжело в него влиться.

В итоге я разочаровалась не в работе с детьми, а во всем, что около неё.

Через два месяца я поняла, что нервы дороже, и захотела уйти. Мне было очень жаль расставаться с ребятами: помню эти горящие глаза, когда они меня видели, когда 25 детей разом налетают и обнимают. В итоге я довела ребят до конца второго класса и распрощалась со школой.

Несколько работ — и новое образование

После школы сменила много разных направлений: пробовала себя в отделе продаж, в магазине, на телефоне в банке, администратором в кондитерской Kuzina, даже продавцом на кассе в «Пятёрочке».

Поскольку я человек коммуникабельный, необходимо было общение, так что я хотела заменить предыдущую работу чем-то новым. Но когда работала администратором в кондитерской, поняла, что начинаю тупеть просто потому что, постоянно делаю одно и то же.

Мне рассказали про онлайн-курсы, и показалось, что дистанционный формат очень удобный. Я пошла на маркетинг, поскольку это работа творческая: надо написать продающий текст, подобрать продающую картинку. Единственное, что смущало — это сидячая работа за компьютером. Но сначала я думала, что буду учиться для себя, а там посмотрю.

Обучение проходило тяжело, потому что одновременно работала с графиком 24/7. Вечером приезжала с работы, ужинала и садилась смотреть вебинар. Смотрела, делала задание, заканчивала часа в два часа ночи, а в шесть вставала на работу.

Очень тяжело было, но находила время, потому что было безумно интересно. Благодарна работе управляющей появилась колоссальная стрессоустойчивость: звонят администраторы с одним и тем же вопросом в пятидесятый раз и ты, не дернув глазом, в пятьдесят первый им объясняешь, как это сделать. Это пригодилось в нынешней работе. Сейчас спокойно сижу на работе и не думаю: «Уже семь часов, пора домой» — нет, сижу и делаю.

Я училась на специальности Digital-маркетинг, и мы начинали с самых основ: что такое УТП, пирамида бренда, позиционирование бренда, разные форматы контента, вёрстка сайтов. Меньше всего я понимала контекстную рекламу, она показалась очень скучной — какие-то рекламные кампании, семантика, ещё что-то. К тому же обучение пришлось на июнь, когда сильно завалило на работе: работала на две точки, сильно уставала и не успевала нагонять материал.

Любимая работа

В конце концов меня пригласили в рекламное агентство ALION — на контекстолога! Пообщались с ребятами на собеседовании, и я им понравилась: опыта в маркетинге нет было, но зацепил опыт в разных других сферах — значит, обучаемость достаточно высокая. Они поверили в меня, взяли помощником контекстолога и начали прокачивать с первого дня.

Уже через три дня мне дали первый проект. Сначала я была в шоке, но раз ребята готовы отдать мне проект при отсутствии опыта — окей.

После каждого действия бежала к директору: «Посмотри, правильно? А вот это?». Понравилось, что они не давали заумных терминов типа ретаргетинга и utm-меток, а объясняли просто на пальцах.

Сейчас я в восторге от места, в которое попала, мне очень повезло с работой. Мне помогают развиваться, дают новые проекты, поддержка от руководства колоссальная. Здесь меня сильно прокачали: я уже получила один из сертификатов «Яндекса», в планах — сертификат по метрике и два по Google Analytics.

Когда работала в разных сферах, каждый раз было что-то не так: то коллектив, то директор, то график работы не тот. Мне не нравилось работать в продажах: не люблю, когда стоят над душой и что-то требуют. Я ответственный человек, дайте мне свободу — и я сама разберусь.

Раньше вся моя работа была активной, а за компьютером работать не любила, убегала от него. Сейчас работа сидячая, тыкаю на кнопочки, и мне это нравится. Сижу, слушаю музыку, общаюсь по минимуму, никак не взаимодействую с клиентами и очень довольна.

Закончу небольшим пожеланием студентам. Если вы думаете, что пора в жизни что-то менять, но вас что-то держит, рискните. Иногда оно того стоит, и вы найдете именно свое место, где вам будет комфортно. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у меня нет работы, нет начальства, а есть любимое занятие и люди, которыми я стала дорожить. Всегда верьте в себя и свои силы.