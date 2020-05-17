Как внедрить геймификацию в бизнес-процессы за 7 шагов

Amazon установил для работников склада большие экраны с простыми игрушками: «Строитель замков», «Гонщик» и «Детали в космосе». Чем быстрее человек справлялся со своими обязанностями, тем быстрее рос ввысь его замок или ехала машинка.



Nike выпустила виртуальную среду под названием React land в Шанхае для запуска своей обуви React. Игра позволила пользователям протестировать новую технологию амортизации подошвы обуви в уникальной цифровой среде.



«Перекрёсток» запустил виртуальную игру, чтобы клиенты могли находить в ней одинаковые картинки и получать за это скидки на определенные товары.



Геймификация — тренд, который захватывает компании по всему миру. Согласно прогнозу компании Newzoo, в 2020 году глобальный рынок игр будет генерировать доходы в размере более $160 млрд, увеличившись на 7,3% в годовом исчислении.





Зачем вообще нужна геймификация

Локдаун привёл к падению экономической активности и снижению покупательной способности, но исследование Mail.ru Group и ResearchMe показывает, что во время пандемии россияне ждут от брендов позитива и считают, что рекламные коммуникации должны поддерживать настрой в обществе.



При этом экономический кризис негативно влияет на две важнейшие сферы жизнедеятельности компании: возникают проблемы в отношениях с клиентами и в отношениях с сотрудниками.



Покупательская способность падает, клиенты берегут кеш, стараются тратить меньше и становятся менее восприимчивыми к маркетинговым ходам, которые применялись раньше. Уровень доверия к рекламе и раньше был не высок, а сейчас смотреть рекламу и тратить деньги им хочется еще меньше.



Сотрудники боятся сокращений, испытывают проблемы с продуктивностью и мотивацией при удалённой работе и страдают от негативных эмоций от информационного фона.



Геймификация может стать решением этих проблем. Она помогает поменять подходы к мотивации сотрудников, связать услуги и продукты компании с чем-то веселым и интересным, приносящим положительные эмоции.

Эффективность использования игровых механик для решения бизнес-задач объясняется ростом популярности игровых приставок, компьютерных игр и онлайн-игр на мобильных устройствах по всему миру. Если в коммуникациях компании задействована игра, то клиент или сотрудник ассоциирует компанию или работу в ней с позитивными эмоциями, которые испытывает во время игр на телефоне или компьютере.

Проще всего геймифицировать два процесса. В маркетинге — привлекать и удерживать клиентов, в HR — мотивировать и обучать сотрудников.





Алгоритм внедрения геймификации

Шаг 1. Определить бизнес-задачу, которую необходимо решить с помощью геймификации

Нужно определить, какой конкретный бизнес-эффект ожидается получить. Геймификация должна влиять на одну из двух сфер — на клиентские отношения и маркетинг или на сотрудников в целях мотивации и удержания — и улучшать бизнес-показатели компании.



Это могут быть такие бизнес-задачи, как повысить средний чек покупателя на 10%, познакомить клиентов с новым продуктом, обучить сотрудников нового филиала.





Шаг 2. Оцифровать задачу и связать с текущими KPI по модели SMART

Бизнес-задача должна быть выполнимой, измеримой и связанной с KPI. Как увеличить оборот на 10%? На 10% повысить число клиентов, число повторных сделок, среднюю цену товарной единицы. Предлагать сопутствующие продукты или более дорогую версию основного продукта.



Разбиваем бизнес-задачу на тактические шаги, и она становится осязаемой.





Шаг 3. Определить формат или тип геймификации для данной задачи

Геймификация бывает трёх видов. Они различаются по сложности исполнения, стоимости внедрения и функциональности. Каждый вид эффективен для решения конкретных задач.





1. Light-геймификация.

Легкая геймификация — это когда клиенты и сотрудники выполняют свои привычные действия (то есть неигровые действия в неигровой среде), но при этом получают за это игровое вознаграждение.



Например, авиакомпании уже давно приучили пассажиров копить и тратить мили внутри собственной системы лояльности. Приложение Nike Running помогает спортсменам-любителям ставить себе цели, пробегать их и получать за это медали и место в рейтинге. В любом другом случае это могут быть игровые очки, валюта, участие в соревновании.



В вашей игре за каждую сделку сотрудник может получать очки и место в рейтинге. Призом может стать обед с директором компании, курс дополнительного образования или даже нематериальная мотивация. Нематериальная мотивация не отменяет материальную мотивацию, не противоречит ей. Она как раз и придаёт процессу тот самый фан.





2. Medium-геймификация.

При medium-геймификации сотрудник совершает реальные действия в игровой среде. Если стоит задача повысить средний чек покупателя, то в рамках работы менеджера по продажам может быть создана легенда. Продающие офисы — это космические корабли, которые борются с инопланетянами. Каждая продажа — это выстрел по вражескому кораблю. Чтобы тебя не убили, надо делать звонки — они помогают набирать скорость и укрываться от вражеских пуль.



В итоге соревнования выяснится, кто убил больше инопланетян. Игра поднимает командный дух, помогает команде выполнить KPI, повысить мотивацию и приблизиться к достижению целей.





3. Hard-геймификация.

Жесткая геймификация — это когда клиент или сотрудник совершает игровые действия в игровой среде. Создаётся новый мир, симулятор, в котором все действия будут происходить в игре. Например, так выглядят тренажёры для обучения.



Легкая геймификация подходит для мотивации персонала и для привлечения и удержания клиентов. Она добавляет привычным действиям интерактивности и веселья.



Средняя геймификация подходит для мотивации сотрудников, создаёт в компании командный дух и ощущение принадлежности к одному целому, превращает рутинные процессы в игровые действия. Сотрудники при этом не просто работают, а ещё и играют. Понятно, что денежная мотивация влияет на результат в первую очередь, но игра заставляет сотрудника работать лучше.



Жёсткая геймификация подходит для обучения сотрудников и для мотивации клиентов. Она подходит для демонстрации преимуществ продукта или сервиса, особенно если он сложный — например, инвестиционный счёт с консультациями личного менеджера.

Через онлайн-игру можно познакомить с ним клиента, предложить «вложить деньги» и поиграть со счётом в длительном временном отрезке. Клиент увидит достоинства продукта, прочувствует его в симуляторе. Результат: клиента не нужно будет убеждать выслушать доводы менеджера или прочитать листовку. Он поймет всё через игру.

Другой пример: сотрудник может обучиться особенностям продаж нового продукта через симулятор. Он сразу получит практику, сделает все ошибки и исправит их. Поэтому у него не будет тренировочных продаж и клиентов — он будет готов сразу после прохождения симулятора.





Шаг 4. Придумать игровую механику

Какие ключевые действия пользователь должен совершать в игре? Эти действия должны быть связаны с реализацией бизнес-задачи.



Если нам нужно, чтобы клиент покупал определённый товар, в игре нужно продумать действие, в котором он кладёт этот товар в корзину и получает за это вознаграждение. Если речь идёт про сотрудника, то в игре он совершает продажи и отрабатывает возражения.





Шаг 5. Придумать сеттинг, где происходит игра

Для геймификации нужен концепт, за которым должны быть история и среда, в которой будет играть клиент или сотрудник. Это могут быть «Звёздные войны», волшебный мир Гарри Поттера, Средневековье, похожее на «Игру престолов», футбол или что-то ещё.



Как придумать нужный концепт? Исходить из того, что актуально, популярно и привлекательно именно для вашей аудитории. Игровая история должна заставить клиента или сотрудника верить в происходящее и добавлять вовлеченности.





Шаг 6. Добавить фана и интерактива

Игра не должна быть связана только с ключевым действием, которое мы определили в шаге 4. Иначе это будет очень невесёлая игра. К тому же, ключевое действие не должно быть главным в игре — нужно больше огня.



Если ключевое действие — купить карту, то можно добавить в игру симулятор инвестиций на фондовой бирже, тогда банковские карты в игре будут смотреться органично. При этом надо создать условия, чтобы участник игры постоянно сталкивался с ключевым действием.



Можно прописать игру так, чтобы персонаж вступал в отношения, устраивался на работу, заботился о семье, а банковская карта была интегрирована в решения, которые он принимает в симуляторе другой жизни.

Главное на данном этапе — создать всю палитру отношений, игровых действий, вознаграждений, которые и делают процесс интересным. Вы можете сделать несколько уровней участия в игре, добавить несколько героев и дать возможность сотруднику или клиенту возвращаться в игру снова и снова, чтобы исследовать виртуальный мир до конца.





Шаг 7. Разработать и внедрить

Звучит проще, чем сделать, но на самом деле первые пять шагов алгоритма помогают сделать разработку структурированной и техничной. После разработки идёт интеграция игры на корпоративный портал, включение игры в инфраструктуру компании, уведомление сотрудников и клиентов об игре, измерение результатов геймификации и анализ эффективности.



Грамотная геймификация может принести бизнес-эффект и существенно повлиять на развитие компании.





Как получить максимум

Итак, чтобы внедрить геймификацию своими силами, поставьте бизнес-цель и оцифруйте её, определите формат геймификации, её игровую механику и сеттинг.



И, конечно, добавьте фана, ведь это должно быть увлекательно.



Чтобы разработать игру, вам понадобятся два-три программиста с опытом создания игр. Если вы не видите смысла нанимать новых людей, ищите грамотного подрядчика, у которого будет понимание трендов рынка и опыт использования передовых технологий геймификации.





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