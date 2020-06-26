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Как дизайнер, психолог и директор медцентра решились сменить профессию — и попали в IT

YOUNG
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Анна Меликян

Из психолога — в инженера по тестированию, из дизайнера — в аналитика данных, из инженера и менеджера — в специалиста по Data Science. Студенты и выпускники «Яндекс.Практикума»  рассказывают, как поменяли профессию, подготовились к новому этапу в жизни и не сбились с пути.

Как дизайнер, психолог и директор медцентра решились сменить профессию — и попали в IT

Дарья Гришко, Data-аналитик

О профориентации и готовности к сложностям 

Со школы я особенно не задумывалась о том, куда мне пойти учиться. Подростком я делала небольшие сайты, все тогда этим занимались, и с веб-дизайном у меня всё сложилось. Мне хотелось заниматься творчеством, но тогда я не знала, что из себя представляет эта сфера.

Мне понадобилось довольно много времени, чтобы разобраться, что дело не в дизайне, не в компании, не в моих обязанностях, а в том, что сама сфера не позволяет мне раскрыть свои таланты.

Например, мне сложно принимать внезапные решения, брейншторм для меня — это ужас. Когда надо что-то быстро решать, у меня начинается паника. Мне нужно посидеть, прощупать разные варианты. 

Потихоньку я пришла к выводу, что надо что-то менять. Я прошла тест на профориентацию от МГУ. В результатах теста оказалось огромное полотно специальностей, но ни одной творческой: юрист, инженер, судья, химик, аудитор и так далее. Там были и ИТ-специальности. Но казалось, что для ИТ у меня довольно средние математические способности и что придётся прикладывать много сил, чтобы этим заниматься. 

Решиться помог мой друг и коллега. Он работал фоторетушёром и параллельно учился на разработчика, потом пошёл на стажировку и сменил работу. Для меня это было чем-то невероятным.

Первый его совет был очень грамотным — не уходить с работы до тех пор, пока у тебя не будет оффера на новую специальность. 

Об аналитике данных

Если объяснять простыми словами, то Data-инженер отвечает за то, чтобы правильные данные в базах собирались так, как надо, а доступ к ним осуществлялся вовремя и наиболее удобным образом. Data-аналитики используют эти данные, создают разные отчёты, делают выводы по запросам менеджеров и сводят статистику. 

У нас на курсе были разные люди с разными целями. Были те, кто уже имел опыт в сфере Data-аналитики и хотел прокачаться, были и те, кто интересовался аналитикой, но не хотел кардинально менять профессию. Нас всех объединяло то, что никто не знал, куда в итоге пойдёт работать. 

Про поиски новой работы

Сейчас я работаю аналитиком данных в онлайн-кинотеатре ivi. 

Я искала работу во время выпускного проекта. Это был декабрь, суматоха, и ещё надо было продолжать заниматься старой работой. У меня было не очень много собеседований, около пяти, и среди них два были в ivi. Так как я очень хотела именно туда, сразу же согласилась на первый оффер. 

Работодатели обращали внимание главным образом на мои хард-скиллы. Конечно, они всегда в начале собеседования спрашивали про то, где я раньше работала, почему решила сменить сферу, но больше всего было интересно, какие технологии, языки и задачи есть у меня за плечами.

Особенно интересны были навыки в SQL (язык структурированных запросов) — это базовый навык, без него аналитику придётся очень трудно.

Из хард-скиллов мне немного помог опыт вёрстки сайтов на HTML+CSS, потому что любой опыт написания кода шёл в плюс. Из софт-скиллов помог опыт общения с заказчиками, перевод с языка «обычного смертного» на технический и обратно.

Никогда не отчаиваться

Мой главный совет всем тем, кто хочет сменить профессию — никогда не отчаивайтесь и не опускайте руки. Я очень хорошо помню, в какое разочарованием падаешь, когда ты в самом начале пути и перед тобой безграничное поле странных терминов и технологий. 

Чтобы понять, что учить и куда идти учиться, можно просто зайти на HeadHunter или любой другой HR-сайт и посмотреть, какие есть специальности и какие для этих позиций требуются навыки и знания, а потом уже искать, где эти знания дают. 

У меня был целый файл с собранными и ранжированными по важности навыками. Тогда мне он казался бесконечным списком терминов, которые я не понимаю, но через полгода учёбы они становились всё понятнее и понятнее. 

Похожая ситуация у меня была на работе. Я завела рабочий эверноут, где собирала разные термины, которые не понимаю до конца, заметки, что надо узнать, о чём почитать, какие-то запросы и техническую информацию. Скоро будет полгода, как я работаю в ivi, и все эти странные слова уже не кажутся такими непонятными — я во всём разобралась. Это невероятное чувство, что всё-таки я двигаюсь и иду именно туда, куда хотела.

Дмитрий Добродеев, инженер по тестированию

Магия IT и тестирование игр

Обычно после школы все идут в университет за дипломом и каким-нибудь образованием. Мне нравилась биология, но на медика я не пошёл — выбрал психологию. Я отучился и понял, что моя перспектива — это работа в детских центрах либо своя практика. Уже тогда я понимал, что это не совсем то, чем я хочу заниматься. 

После армии я решил продолжить учиться, но пойти в соседнюю сферу — ближе к исследованиям, раз я не прикладной психолог. У меня была возможность уехать в Германию в магистратуру, и я начал учить язык, параллельно работал администратором в детском центре. 

Тогда же я встретил девушку, сейчас она работает продуктовым дизайнером. Она и предложила мне попробовать себя в ИТ. 

Я всегда любил играть в компьютерные игры и со временем стал уже довольно опытным игроком. Мне хотелось как-то реализовать накопленный опыт.

Это как с литературой: когда ты много читаешь, то можно попробовать начать писать что-то самому.

Где-то я увидел, что есть даже такая профессия — тестировщик игр, и мне захотелось этим заниматься. Так я решил пойти учиться на тестировщика, тем более я часто участвовал в открытых бета-тестированиях, которые проводили разработчики, и замечал разные баги. Мне было интересно во всём этом копаться и исследовать. 

Я записался на курс (не в «Яндекс.Практикум», у них тогда не было такой профессии) — не сказать, чтобы он мне очень понравился, но какие-то знания я всё же получил. После этого курса я начал искать работу, долго искал и никому не подходил. Часто говорили, что у меня слишком мало опыта. 

С первого раза ничего не бывает

При смене профессии надо быть готовым, что с первого раза ничего не получится. Когда я собирался пойти в игросферу, я нашёл вакансию на тестирование локализаций. Нужно было проверять, насколько правильно перенесли иностранную игру на русский язык. Сначала мне отказали, но мне так понравилась компания, что я написал менеджеру ещё раз, что очень хочу, чтобы они провели собеседование, донимал их, и в конце концов меня пригласили на собеседование. Всё прошло хорошо, мне сказали, что всё устраивает, но потом нашли кого-то лучше. 

После нескольких отказов возвращаться на старую работу мне всё равно не хотелось. У меня, конечно, были мысли, что всё плохо и ничего не получается, но меня очень поддерживала моя девушка, и я решил не опускать руки. Чтобы как-то увеличить свои шансы на поиски работы, я пошёл на курс «Яндекс.Практикума» — там как раз открылся набор на профессию «Инженер по тестированию».

Про работу

В начале курса мне предложили работу в «Русбитехе», компании, которая сотрудничает с Министерством обороны. Компания хорошая, но мне не понравилось, что есть секретность. Хотя у тестировщиков секретности выше третьего уровня не бывает, это всё равно ограничивает тебя: есть договор о неразглашении, путешествовать сложно. 

В конце моего испытательного срока «Яндекс.Практикум» предложил вакансию инженера по тестированию в «Рамблере» в отделе рекламных технологий. Я с радостью согласился.

Одна из моих обязанностей на работе — регрессионное тестирование. Когда что-то изменяют, вводят новые фичи, а ты тестируешь, всё ли правильно работает и ничего ли от этого не сломалось в продукте.

Учиться на тестировщика можно хоть всю жизнь, хорошие специалисты делают именно так. Думаю, что при этом вполне можно пройти курс и пойти работать, но стоит всё равно много учить самому или брать дополнительные курсы, чтобы закрепить и расширить знания. 

Я хочу развиваться в автотестировании. У меня на проекте есть ментор, который вводит меня в курс дела и подкидывает задания. Автотестирование — это когда ты пишешь тест, который потом сам тестирует всё за тебя. Это логичное развитие тестировщика, когда ты из ручного переходишь в автоматизированное, это уровень выше. 

Нельзя так просто всё бросить и начать сначала

В первую очередь надо здраво посмотреть на ситуацию: что вы чувствуете, когда приходите на работу? Если это какое-то сильное сопротивление, значит, вам эта работа не подходит. Если вы приходите, лишь бы отсидеть время, значит, не надо здесь работать. 

Стоит всё же подготовиться к переменам, собрать какие-то сбережения либо переходить постепенно. Я готовился к учёбе за границей, поэтому откладывал деньги на это, и они мне в итоге пригодились при смене профессии. Какого-то запасного плана на случай, если я не смогу найти работу, у меня не было. Мне кажется, когда ты молодой специалист, работа найдётся в любом случае, за исключением каких-то крайностей вроде судимости. Главное — пробовать и верить в свои силы.

Сергей Акимов, Data Scientist

О Data Science

Всё началось ещё в детстве, с «Денди». Моему другу тогда привезли приставку с клавиатурой, и там был специальный картридж — чтобы печатать, учиться слепому набору и программировать на бейсике. Программы не сохранялись: их можно было писать только в процессе, пока приставка была включена. 

Потом, в школе, я очень интересовался информатикой. В институте баловался с нейронными сетями, генетическими алгоритмами. Тогда я занялся программированием уже более серьёзно: писал на бейсике, ассемблере, C++. Получается, всю свою сознательную жизнь я программировал, хотя и на любительском уровне.

Если мне был нужен какой-то инструмент, я мог сам его себе создать. Делал сайты, сервисы на Java. Сейчас пишу в основном на Python — это основной язык, с которым работают специалисты по Data Science, наряду с R.

В учёбе и работе в первую очередь пригодились навыки программирования и мой опыт работы с нейросетями. И, конечно, помогает общая эрудированность. Data Science — это сплав профессий: тут ты и статистик, и программист. Ещё очень полезно знать предметную область, с которой работаешь. Когда успел поработать во многих сферах, то немного проще.

Как найти работу в новой сфере

В Орске, где я жил раньше, специалисты по Big Data не нужны. Это маленький город, в нём мало крупных компаний, которые могут себе позволить дата-сайентиста, и даже те, кто может себе это позволить, в нём не нуждаются. Поэтому раз я уже решил этим заниматься, надо ехать в город, где эти специалисты востребованы. Весь процесс занял у меня два-три месяца. 

В Нижнем Новгороде, где я сейчас живу, было очень мало вакансий на позицию джуниора (младшего разработчика). В основном ищут мидл- и сеньор-разработчиков — в общем, уже состоявшихся специалистов. Поэтому собеседований было много, и они были сложные. 

Устроиться в середине курса было непросто. На тех интервью, где искали джуниора, мне было легко; на других не хватало знаний, практики. На одном собеседовании на мидла я ощутил большой пробел в знаниях, но в то же время понял, в какую сторону надо двигаться. То есть собеседования тоже полезны. Большинство интервьюеров остались довольны моими знаниями. Возможно, на руку сыграл предыдущий опыт работы с данными и программирования, общий кругозор и опыт трудоустройства в целом. 

Сейчас я работаю в консалтинговой компании. Моя работа заключается в том, чтобы исследовать и обрабатывать большие объёмы данных (Big Data), находить там инсайты, и, если это необходимо заказчику, на основании этих данных предсказывать какие-то важные параметры, например выручку, средний чек или ещё что-то. 

Про структурный образ мысли и упорство

Работа в Data Science предполагает структурный образ мышления: кому-то будет проще его принять, кому-то сложнее. Я какое-то время преподавал информатику в школе, видел разных учеников. У всех свои сильные стороны. Кто-то видит красоту в стихах, а кто-то — в формулах. Я встречал людей, которые и с руками, и с головой, но когда у них что-то не выходит, они это бросают и начинают искать что-то ещё. А чтобы чего-то добиться, обязательно нужно упорство.  

Перед сменой работы надо очень хорошо подумать, всё прикинуть и рассчитать, сможешь ли ты это сделать, и в первую очередь пользоваться собственной головой. Перед финальным решением я ни с кем не советовался, кроме супруги, потому что всё решаю обычно сам. Полагаться на чужое мнение больше, чем на своё, — не в моих правилах.

Лично я специально не откладывал деньги: у меня и так всегда отложены одна-две зарплаты как неприкосновенный запас.

При этом план Б, конечно, всегда был и есть. Он заключался в том, чтобы найти какую-то простую работу для поддержания штанов, которая не занимала бы слишком много времени и сил, чтобы доучиваться в процессе и искать возможности выполнения плана А.

Фото: Unsplash

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