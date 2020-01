Карьера в IT: 5 первых шагов

Работа в IT привлекает разными факторами: хорошие специалисты очень востребованы, можно работать удаленно и выстраивать относительно свободных график, выбор профессий большой, и языков программирования тоже много.

Определись с подходом к изучению языков программирования

Есть несколько подходов к изучению языков программирования:

Консервативный

Начни с проработки основ. Ты поймешь, как развиваются технологии и сама сфера.

Преимущества: поймешь стеки технологий, освоишь теорию, сможешь ориентироваться в методах работы.

Недостатки: изучать придется долго, а сам процесс ориентирован на теорию, а не на практику.

Современный

Идеологи этого подхода советуют изучать тот язык, на котором в дальнейшем и планируешь строить работу.

Преимущества: практическая направленность обучения, сможешь быстро найти работу и интересные проекты.

Недостатки: не получится подобрать альтернативы для решения задач.

Утопичный

Начать изучать сразу несколько языков программирования, чтобы уметь оперировать в небольшом объеме на каждом из них.

Преимущества: большие возможности для успешного трудоустройства, умение быстро находить альтернативу.

Недостатки: твое будущее — «середняк» в программировании. Вдохновенным творцом и доскональным знатоком во всех выбранных языках тебе не стать.

Определись со сферой будущей деятельности

Если ты пока только ищешь сферу, которая могла бы быть интересна, то вот краткий дайджест основного движа по областям:

Разработка сайтов

Популярное направление. Именно здесь пригодится простой и крайне доступный в изучении html, динамики странице добавит JavaScript. Для фронтэнд это минимальный набор навыков, бэкэнд может базироваться на php, Java, Python, C#.

Game Dev

Твой выбор — С++ , Java, С#, Python.

Разработка приложений

Если ты спишь и видишь, как сотни пользователей запускают твое приложение на смартфоне, то твои друзья — Java (Android), Swift и Objective C (iOS). Для разработки на десктопе можно воспользоваться C++, Java, C#, Python.

Выбери язык программирования

«Даже среди опытных разработчиков нет единой точки зрения на то, какой язык программирования стоит учить первым. Кто-то изначально стремится к работе на сложных языках группы C, кто-то начинает с JS и постепенно наращивает темпы. Чтобы не прыгать с одного языка на другой, важно понять, какие задачи ты хочешь решать с его помощью и к чему ты вообще стремишься в IT-разработке», — уверен наш технический директор Владимир.

При выборе языка — твоего основного инструмента — надо учитывать определенные критерии:

Количество времени, которое ты можешь потратить на изучение;

Распространенность языка;

Сферу и специфику его применения;

Перспективу использования в ближайшие годы

Именно поэтому начинать я рекомендую с наиболее простых и популярных языков:

JavaScript

Everybody loves JS. Для работы с ним достаточно браузера. На JavaScript можно создавать все: мобильные, десктопные и кроссплатформенные приложения, игры, серверы. По сравнению с Python язык более сложный: появляются конструкции, служебные символы, не всегда по названию функции можно угадать ее назначения. Но возможности JavaScript намного глубже, он считается фундаментальным.

Еще одна причина начать изучение программирования именно с JS — его схожесть с языками группы C. Ты будешь примерно ориентироваться в пространствах C#, C++, Java и PHP.

Python

Достаточно простой и удобный в освоении язык. Общий посыл кода можно понять даже без знаний в программировании. Синтаксис не отнимет много времени на написание программы, а большая база библиотек сэкономит кучу нервов. Кроме того, код на Python легко собирается в один exe-файл, не требующий установки дополнительных компонентов.

Java

Создан более 20 лет назад, но по-прежнему остается одним из самых популярных языков программирования. Разработка приложений на Android — лишь одна из возможностей такого мощного инструмента. Это четкий и структурированный язык, который помогает научиться действительно разрабатывать: здесь реализованы принципы объектно-ориентированного программирования, выверена работа с памятью, есть варианты использования в качестве функционального программирования.

Начни учиться

Для изучения программирования есть четыре варианта:

Самообразование

Первое, что приходит на ум. Самообразование можно сочетать со всеми другими способами. В интернете ты свободно найдешь книги, ресурсы, приложения, которые помогут овладеть нужными навыками. Но этот путь мне кажется самым сложным из-за слабо развитой самодисциплины, отсутствия человека, который поможет советом, и четкой последовательности в обучении.

Высшее образование

Не всегда университет дает возможность развернуться на практике, но, как правило, дает крепкую теоретическую базу и начальные компетенции, при помощи которых можно делать собственные небольшие проекты. «Корочка» послужит приятным дополнением к твоему резюме.

Куратор

Куратор или ментор — тот человек, который способен посоветовать что-то полезное, направить, помочь разобрать ошибку или даже просто поддержать в нужный момент, проверить код, подсказать, как решить ошибки или оптимизировать написанное, порекомендовать книги. Все это не в формате «учитель учит ученика», а как старший товарищ, который помогает младшему.

Как правило, найти ментора можно в местном IT-сообществе среди знакомых разработчиков, на неформальных встречах или в интернете.

Курсы

Очные и онлайн, платные и бесплатные — сейчас большой выбор самых разных курсов. Часто под своим крылом их проводят различные компании, после прохождения можно получить предложение о трудоустройстве. Попробуй поискать подобные курсы в своем городе. Если цена кусается — поможет интернет.

Личный совет — не экономь на обучении, ведь не всегда бесплатных материалов хватает для полноценного понимания технологии.

Прокачивай дополнительные навыки

Английский язык

Вся документация, самые сильные и актуальные книги именно на английском языке. Учи и прокачивай язык: не только читай и переводи, но и слушай, пиши, говори. Техническая литература — твой лучший друг. Вместо музыки — англоязычный подкаст. Даже просмотр кино с субтитрами или копание на иностранных форумах помогут улучшить уровень.

IT-кругозор

Знать свой язык разработки, платформу, библиотеки — важно. Быть готовым к постоянному развитию, изучению нового и расширению кругозора — бесценно.

Вся сфера IT крайне подвижна и меняется едва ли не ежедневно. Поэтому необходимо быть гибким, готовым к переменам и никогда не останавливаться на достигнутом. То, что сегодня есть лишь на бумаге — завтра будет применяться в крупных компаниях. И даже если ты не сможешь применить эти знания на практике, то свой профит в виде повышения эрудированности ты все все равно получишь.

Главное — всегда стремиться к развитию. Неважно, какой язык вы выбрали — иди вперед и желай большего. Изучай литературу, посещайте конференции, мониторь форумы, слушай подкасты, следи за трендами и мысли шире.

Фото: архив автора