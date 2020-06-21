«Если бы у меня была инструкция для успешного бизнеса, я бы его сделал». Николай Давыдов (Gagarin Capital) рассказал подросткам о стартапах в IT

Они поговорили о том, почему научиться писать код можно и в 70 лет, но лучше всё же в 18, почему не надо противопоставлять коммуникативные навыки техническим и на что стоит потратить подростковые годы.

— На Codefest Teen O! слушателями были более 2 тысяч подростков. Они увлекаются IT, уже работают или собираются работать над собственными проектами. Узнаете ли вы себя в них? Кем вы хотели стать и чем интересовались в их возрасте?

— В детстве я думал о том, что хотел бы быть предпринимателем и тем, кто им помогает. Так и получилось – я инвестор и предприниматель.

Очень круто, что сейчас есть такие конференции! В мои 14 лет для подростков ничего не было, да и для взрослых тоже. Тогда, в 2001 году, мы жили в совершенно другом мире. Ходорковский еще был на свободе, а в башни-близнецы в Нью-Йорке еще не врезались самолеты. Происходил Dot-com bubble (экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 год. — Прим. ред.) Никто не знал слова «стартап». Но я уже пытался что-то организовывать. Мы с друзьями организовали киберспортивную команду и пытались профессионально играть в Warcraft 3.

— В фильме Юрия Дудя вы сказали, что не обязательно быть IT-специалистом, чтобы создать свой стартап. Можно найти инженера, который сделает прототип продукта. Значит ли это, что чтобы добиться успеха, обладать хорошими коммуникативными способностями важнее, чем программировать?

— Вопрос спорный, даже провокационный. Нельзя выделить какое-то качество, которое важнее для успеха. Потому что это штука, состоящая из череды неудач. Скорее надо говорить о качествах, которые позволяют тебе проходить через неудачи, не растеряв душевных сил. В этом случае полезны как умение круто писать код и управлять разработкой, так и коммуникативные навыки. Но я скажу, что коммуникативные навыки нужнее, чтобы сделать крутой стартап.

Как только у тебя появляется несколько разработчиков, ты начинаешь ими управлять. Есть правило «двух пицц», которое гласит: команда — это количество людей, которые могут прокормиться двумя большими пиццами. Она должна быть в состоянии сделать продукт от и до, если их запереть на неделю. Как только компания перешагнула за правило двух пицц, но ты как CTO продолжаешь писать код, ты провальный CTO. Ты уже должен быть менеджером и управлять командой.

Вообще, коммуникативные навыки нужны всем людям. Я не понимаю, почему их ставят в противовес техническим. Получается, если я научусь писать код, то из-за этого разучусь говорить?

Это природная черта человека. Люди эволюционировали за счет того, что у них развивались лобные доли и речевой центр. Поэтому коммуницировать с другими людьми — это основа человеческого общества.

— Какой фактор достижения успеха тогда — ключевой?

— Понятия не имею, я никогда не был успешен. Узнаю – расскажу!

— Допустим, я никогда не увлекался IT: не учил информатику и закончил филфак. И тут внезапно на меня снизошло озарение: я понял, что хочу научиться кодить. Смогу ли я добиться успеха в IT-сфере?

— Конечно! Ты можешь научиться кодить хоть в 75 лет. Один успешный фаундер стартапа продал свою компанию Google и после этого взял длинный отпуск на год, решив помогать конкретным людям. Однажды в Пало-Альто он увидел сидящего на тротуаре бомжа, поговорил с ним и понял, что бомж не против научиться зарабатывать деньги. Полгода они вместе занимались, бомж научился программировать и стал делать простенькие мобильные игры. Одна из них неплохо взлетела, и бомж стал зарабатывать — 20-25 тысяч долларов в месяц с рекламы. Игра была бесплатной, но реклама монетизировалась. Сам бомж продолжил жить на улице в Пало-Альто, но это уже стиль жизни. Кстати, ему уже под 70.

Нынешнему поколению школьников и студентов очень повезло. У вас есть интернет с Google, Wikipedia, YouTube, Twitch и остальными ресурсами, где можно получить знания. Я больше всего люблю «Википедию». Когда я был маленьким, у меня была Большая советская энциклопедия — это 30 толстенных томов. И когда ты услышал незнакомый термин, например, «лентикулярное облако», сперва открываешь энциклопедию на слове «Облако», потом ищешь на Л. Прочитал статью, зацепился за другой термин, потом еще за один. В итоге спустя три часа ты сидишь, обложившись книгами, исписав блокнот, и еще ничего не понял. Всё, что надо сделать сейчас – спросить Siri. Я произнес одну фразу, и вот оно (показывает смартфон) – лентикулярное облако, почему оно образуется, какое оно бывает.

У меня как у рожденного в 1987 году технологии вызывают абсолютное преклонение, потому что они делают из простого меня — меня всесильного.

Не надо больше идти за обозом в Москву, чтобы попасть в науку или что-то создать. Можно делать продукты на весь мир, сидя дома в Пензе или в Новосибирске. Например, посмотрите на Пермь. Там есть компания Xsolla, которая делает платформу для игровых девелоперов по процессингу платежей. Они сотрудничают со всеми топовыми компаниями по разработке игр. Их офис сейчас работает в Лос-Анджелесе, причем они переехали туда из Перми, только когда их бизнес стал уже большим. А есть замечательная компания Miro, которая раньше называлась RealtimeBoard. Они стоят уже под миллиард долларов, но до сих пор работают в Перми. Им никуда не нужно ехать: ребята построили продукт, которым пользуются по всему миру.

— Вы когда-нибудь инвестировали в успешные проекты, придуманные подростками?

— Ребятам, которые сделали MSQRD, было по 22 года. Основателю Prisma было 23-24 года на момент запуска компании. Я считаю, что это довольно подростковый период — ты только успел выпуститься из университета и пару лет поработать. Я в 24 уже стал партнером венчурного фонда, но это был абсолютно зеленый, неопытный возраст. Я всё ещё учился.

— Допустим, обычный школьник из Новосибирска придумал классную идею и смог создать прототип. Это привлекло внимание крупной компании. Теперь она хочет выкупить права на его технологию. По вашему мнению, лучше продать технологию или продолжить её развитие вручную в надежде на более выгодную сделку в дальнейшем?

— Без деталей очень тяжело давать советы. Я думаю, что оба варианта развития событий неплохие. Если ты продаешь свой стартап корпорации, она покупает тебя вместе со стартапом, чтобы ты дальше его развивал. Не знаю, о каком возрасте идет речь и сможет ли корпорация нанять на работу основателя официально. Самое главное, что можно получить — научиться чему-то новому.

Можно продолжить работу самому, ковырять эту тему и тоже в процессе многому научиться. Может, будет и другая сделка. Я вообще больше сторонник выходов, чем попыток построить свою компанию. Журналисты любят говорить: «Смотрите, Yahoo предлагали Цукербергу миллиард долларов, он отказался». Да, есть 5% историй, когда человек отказался и сделал огромную корпорацию. А 95% – когда предложили, человек отказался – и ничего не получилось. У меня такое происходило много раз.

Очень часто у фаундера не хватает запала, потому что ты можешь бежать спринт очень ограниченное количество времени. А если бежать марафон, надо в другом темпе и по-другому планировать свои усилия.

Поэтому я большой сторонник выходов. Если тебе предлагают продать и поработать с этой корпорацией над развитием этого продукта – это отличный способ заработать и получить знания.

Работая в разных бизнесах, меняя роли, ты многому учишься. Твоя следующая компания может пройти дальше. И вот через некоторое время твоим продуктом пользуются 50 млн человек, а твоя компания стоит миллионы, у тебя 3 тысячи сотрудников – и ты вообще не понимаешь, как здесь оказался.

— Какие пять советов вы можете дать подросткам, которые хотят начать свой стартап?

— Думайте про пользу для людей. Это первый и самый главный совет. «Make something people want» – это девиз Y Combinator (венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере ИТ). Делайте то, что нужно людям. Отсюда мои советы:

Узнайте, что нужно людям. Разберитесь в том, почему это нужно и как эту потребность люди закрывают сейчас. Проверьте эту гипотезу. Попробуйте сделать прототип и посмотрите, готовы ли люди платить вам за подобный продукт. Потом проверьте, можно ли его сделать и сойдется ли его юнит-экономика.

Не обязательно сразу думать про деньги, важно думать про пользу. Если ты приносишь людям так много пользы, что они уже не могут без твоего продукта, ты гарантированно заработаешь деньги с этого продукта.

— Подростки стоят на перепутье: продолжать ли учебу после выпускного, пойти в наем или начать свое дело. Что вы посоветуете?

— Я вспоминаю это время и думаю: какой же был крутой возраст. Я мог 12 часов в день играть в комп, а потом у меня оставались силы, чтобы подготовиться к математической олимпиаде, поработать сисадмином в компьютерном клубе и еще потусоваться с друзьями. Ты можешь спать два часа в день и на следующий день не умереть от этого. У тебя нет детей, которые просят внимания. Нет супруга или супруги, которому нужно помогать. Нет обязательств перед родителями. Здоровья хватает на всё, что ты хочешь.

А самое главное, что нейропластичность — это главный фактор, отвечающий за скорость обучения — на максимуме. Учиться чему-то новому в 18 лет в два раза эффективнее, чем в 45.

А еще тебе не нужны деньги, когда ты молод. Понятно, что хочется всего — машину, по ресторанам ходить, но на самом деле деньги не нужны. Деньги нужны, когда тебе нужно каждый месяц оплачивать счета за страховку, на еду, за школу детям. А молодому человеку деньги нужны только на себя. Поэтому можно бесплатно поработать интерном, какое-то время поучиться и закончить курсы.

Путь предпринимателей, с которыми я работаю, очень разный. Среди них есть люди с образованием для галочки и есть доктора наук. Нет алгоритма победы, нет инструкции. Если бы у меня была инструкция, как сделать успешный бизнес, я бы его сделал.

— Главное – упорство, вера в себя, умение много трудиться и справляться с неудачами? На последнем вы сделали акцент в своей лекции.

— Да, жизнь предпринимателя действительно состоит из неудач, хотя ты настраиваешься на постоянное улучшение. Для тебя постоянный рост выглядит как линия вверх, которая становится привычной. Потом она уже параллельна взгляду, ты ровно стоишь на ней. В какой-то момент это уже плоскость, по которой привычно ходишь. Но если у тебя случилась неудача, мир сломался. Поэтому неудача всегда воспринимается очень болезненно. И очень важно умение подняться.

Есть статистика фаундеров — среди них в 10 раз больше людей с маниакально-депрессивным психозом, чем обычно. Предпринимательство стимулирует развитие психических отклонений, которые надо лечить с доктором.

Есть и другое потрясающее исследование: на желание стать предпринимателем влияет наличие дома кошки. Знаете, почему? Потому что у кошек живут бактерии-паразиты, которые попадают в нас, когда мы убираем за ней. Эти паразиты влияют на наш мозг, отключая инстинкт самосохранения. Кошки сосуществуют с этими бактериями, потому что это супервыгодно. Если мимо её какашек пробежала мышка и заразилась, у мышки отключился инстинкт самосохранения — кошка её съела. Оказывается, на людей это тоже влияет.

Люди с ослабленным инстинктом самосохранения с большей уверенностью становятся предпринимателями.

Я огромный сторонник концепции безусловного дохода. Безусловный доход – это когда государство платит тебе деньги каждый месяц, неважно, что ты делаешь. Скоро человечество сможет себе это позволить благодаря автоматизации и новым технологиям. Мы создаем так много пользы, что нам просто бесполезно аккумулировать её дальше.

А самое главное – когда у человека есть безусловный базовый доход, ему не нужно отключать инстинкт самосохранения, чтобы пробовать что-то делать и создавать новое. В Финляндии были эксперименты с безусловным базовым доходом. Конечно, кто-то спивается, ему нужно только смотреть телевизор и покупать бутылку водки. А кто-то гуляет месяц-другой, а потом думает: «А я всегда мечтал научиться писать картины». Пишет картины, потом делает свою галерею в онлайне и вот — у человека уже начался бизнес!

Поэтому давайте всё время, пока у нас есть безусловный доход — я говорю про время, когда мы подростки, — использовать на то, чтобы пробовать новое, создавать и учиться.

Фото предоставлены автором материала

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