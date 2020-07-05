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YOUNG

«Учиться на дизайнера лучше после 30» — и другие советы начинающим

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним. 

Сегодня её героиня — Надежда Ананьева, известный дизайнер интерьеров, член британской ассоциации дизайнеров и член правления АДДИ (Российская ассоциация дизайнеров интерьеров), преподаватель в школе «Детали». Она расскажет о том, почему важно получить академическое образование, прежде чем стать дизайнером, как публиковаться в СМИ со своим проектом и почему надо изучать профессиональные журналы, а не книги. 

«Учиться на дизайнера лучше после 30» — и другие советы начинающим

Про любовь к искусству и начало пути

Моя семья никак не связана с архитектурой и искусством — родители программисты. Качества, которые мне достались от них — это организованность и структурность. 

Всё детство у меня прошло с огромным количеством распечатанных бумаг, потому что в 80-е годы программирование выглядело именно так. Это меня не очень увлекало, зато нравилось всё, что связано с театром, выступлениями. Сначала я танцевала, потом два года была вокалисткой в ансамбле. Я очень болела театром и хотела поступать в театральный институт. Но в окружении моих родители было очень много художников и ювелиров — так что это меня тоже немного подтолкнуло к выбору профессии.

В 8 классе мы поехали в Киев, и там в Киево-Печёрской лавре меня очень поразили мощи старцев.

Ночью мне приснился сон: ко мне пришёл старец и сказал, что я буду художником. 

Я стала рисовать. И так получилось, что все события привели меня к Строгановке. Я поступила на керамику, отучилась там. На последних курсах встретилась с мужем, с которым мы уже 30 лет вместе. С ним мы делаем все проекты вместе. 

Что даёт академическое образование

Дизайн интерьера — это профессия тесно связанная с жизненным опытом. Все, кто в ней состоялся и входит в десятку лучших — это люди, которым за 30. Сейчас много молодых, и они активно вступают в эту профессию. Но если у вас есть возможность получить высшее образование — оно может быть архитектурным, прикладным, искусствоведческим, филологическим — нужно использовать время. Обязательно идите учиться, а потом, как дополнительное образование, советую выбрать одну из школ дизайна, например, «Детали». 

Про публикации в СМИ

Всё возможно, только если вы талантливы, удачливы, работоспособны, можете многогранный и сложный проект довести до конца.

Задача must для дизайнера — каждый свой проект положить в портфолио по окончании.

Это значит, что вы должны всё доделать, не разругаться с заказчиком. Если у вас хороший проект, то его опубликуют в СМИ — в журнале или в электронной версии. 

Про работу с винтажом

Заниматься дизайном и поиском винтажа в Америке и Европе гораздо легче. В Нью-Йорке действительно много галерей, связанных с винтажом и коллекционным дизайном, искусством, плюс рынки.

В этом плане я работаю как режиссёр. Выбирая вещи, я не привязываюсь к стилям. Мне важен характер предмета, его силуэт, выразительность, та эмоция, которую он привнесёт в проект. В любом проекте я использую эклектику.

Что нужно читать молодым дизайнерам

Хороших книг по дизайну интерьеров не существует. Ни один дизайнер интерьера ещё не написал какой-то свод правил, потому что их просто нет.

Это удивительная профессия, в которой можно делать всё, важно, как ты с этим справишься. 

Есть советы, которые вы можете прочитать в интервью с мэтрами профессии. У меня нет книг по дизайну, но я очень советую активно работать с журналами, их электронными версиями и инстаграмами — там вся актуальная информация.

Я советую:

  • AD
  • El Decor
  • «Дизайн+интерьер»

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме! 

Фото на обложке предоставлено героем материала

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